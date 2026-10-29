RETRATAÇÃO

Willian José pede desculpas por compartilhar vídeo que chama o Nordeste de ‘câncer do país’: ‘Foi um erro’

Atacante do Bahia, alvo de procedimento do Ministério Público, muda o tom após primeira manifestação sem retratação e diz ter orgulho da origem alagoana

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:09

Rafael Rodrigues/ECB Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Quatro dias depois de compartilhar um vídeo com ofensas à população nordestina, o atacante Willian José, do Bahia, publicou na noite desta quinta-feira (29) uma nota em suas redes sociais com um pedido de desculpas. A retratação encerra uma semana de forte repercussão, que incluiu críticas da torcida, um posicionamento oficial do clube, a ausência do jogador contra o São Paulo e a abertura de um procedimento no Ministério Público da Bahia.

Logo no começo do comunicado, o jogador negou ser xenofóbico e reconheceu o erro: “Não sou e nunca fui xenofóbico. Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro! E erro a gente não justifica, a gente reconhece e pede desculpa”.

Natural de Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas, Willian José dedicou parte da nota à própria origem e à contribuição dos nordestinos para o país: “Sou nordestino, alagoano, e tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha história e do meu povo. Sei da força, da coragem, da dignidade e da contribuição dos nordestinos para o desenvolvimento do nosso país. Jamais compactuaria com qualquer forma de preconceito, discriminação ou xenofobia contra o povo nordestino, ou contra qualquer outra região do Brasil”.

O atacante também falou sobre a responsabilidade de ser uma figura pública e lamentou a repercussão do caso: “Reconheço a importância da responsabilidade que tenho como atleta profissional e da influência que minhas palavras e atitudes podem exercer. Por isso, lamento profundamente a repercussão negativa e peço desculpas por essa situação”.

No fim, ele citou a história do Bahia na defesa de pautas sociais, ponto que pesou na reação da torcida ao longo da semana. O jogador afirmou ter consciência de que o clube carrega lutas por respeito, igualdade e inclusão, valores que, segundo ele, devem ser honrados por todos que vestem a camisa tricolor.

Do vídeo à retratação

A polêmica começou no domingo (25), dia do segundo turno da eleição presidencial, que terminou com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Willian José compartilhou no Instagram um vídeo do influenciador Emerson Barreto, que atacava eleitores nordestinos, associava a população da região à dependência de benefícios sociais e chamava o Nordeste de “câncer desse país”.

A publicação provocou revolta entre torcedores, e parte deles chegou a pedir a rescisão do contrato do atacante. Willian José apagou o vídeo, restringiu os comentários nas redes e, na segunda-feira (26), divulgou um primeiro texto. Nele, disse que a intenção era cobrar dos políticos investimentos em educação, saúde e segurança, mas não mencionou a expressão ofensiva nem pediu desculpas, o que manteve a pressão sobre ele. Na nota desta quinta, o jogador voltou a tocar no tema político: disse ter suas convicções, como qualquer cidadão, e afirmou defender o melhor para o povo e para o país, independentemente de posicionamentos.

Clube, campo e Ministério Público

Na terça-feira (27), o Bahia se manifestou em nota oficial, sem citar o nome do atleta. O clube afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito, informou que o caso foi tratado internamente e reforçou o compromisso com a região, encerrando o texto com a afirmação de que é “orgulhosamente do Nordeste e de todos”. O diretor de futebol, Cadu Santoro, também classificou a atitude do atacante como um erro grave.

O episódio teve reflexo dentro de campo. Willian José foi retirado da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, na quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Ministério Público da Bahia instaurou um procedimento, conduzido pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, para apurar se o compartilhamento do vídeo configura xenofobia.