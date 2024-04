FUTEBOL

Xavi pede 'jogo da vida' ao Barcelona diante do PSG por vaga na semi da Champions

Um misto de entusiasmo e determinação marcaram o discurso do técnico Xavi Hernandez na coletiva desta segunda-feira (15), antes do confronto com o Paris Saint-Germain, que define uma vaga para as semifinais da Liga dos Campeões. Na entrevista, o comandante classificou o duelo com os franceses como o "jogo da vida" do Barcelona.