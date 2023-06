Yacht Clube oferecerá aulas de vela e canoagem em projeto social

Aulas de vela e canoagem serão oferecidas pelo clube. Crédito: Peu Fernandes/Divulgação

Com larga experiência na formação de atletas, o Yacht Clube da Bahia está lançando um novo projeto social para jovens da rede municipal de ensino de Salvador. O clube oferecerá aulas gratuitas semanais de vela e canoagem para crianças com idade entre 12 e 15 anos, além de lanche e transporte para os participantes.



Ao todo, serão 50 vagas ofertadas pelo Projeto Maré Jovem. As inscrições acontecerão através de um edital público, que será lançado pela Prefeitura de Salvador em breve.

As aulas devem começar no segundo semestre, e serão realizadas semanalmente na sede do Yacht Clube, na Barra. Todo o material e equipamentos necessários para o curso serão disponibilizados pelo clube. A ideia é que sejam abertas novas turmas a cada semestre.

por Francisco Coni Brandão "Esse é um projeto que nos orgulha muito, pois entendemos que o Yacht Clube da Bahia é um vetor de desenvolvimento para a cidade. Temos um compromisso firme na preservação da Baía de Todos os Santos e isso também se faz através da educação e do esporte. Quanto mais jovens soteropolitanos conhecerem a riqueza da nossa Baía, mais chances temos de preservá-la para as futuras gerações. Agradecemos ao prefeito Bruno Reis e a equipe de Prefeitura pela existência do projeto Parceiros do Esporte"

O clube já possui outro projeto, chamado Vila do Esporte, que atende cerca de 50 crianças da rede municipal de ensino com a prática do judô. Agora, passará a ofertar outras 50 vagas, dessa vez para vela e canoagem.