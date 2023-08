Yago e Medina avançam em Teahupoo; Chumbinho cai na repescagem

Yago Dora e Gabriel Medina conseguiram avançar para as quartas de final na etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe e continuam na briga para a disputa do WSL Finals, que reunirá os cinco melhores colocados do ranking em setembro, na praia californiana de Trestles. Dora teve vida difícil para alcançar a vaga, durante um duelo disputadíssimo com o veterano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo.



O paranaense começou com ondas de 5,50 e 4,50, mas viu Slater somar 5,67 e 7,33 para assumir a liderança da bateria. O americano elevou a régua nos dez minutos finais, ao trocar o 5,67 por uma onda de nota 6,93. A partir daí, Dora teve de correr contra relógio para tirar a diferença e conseguiu a virada com um tubo avaliado pelo juízes com um 8,00 cravado. Nas quartas, enfrentará o australiano Jack Robinson.