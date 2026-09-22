HISTÓRICO

Yanne, goleira do Bahia, é convocada para amistosos da Seleção Brasileira feminina

Goleira de 23 anos se torna a primeira Mulher de Aço chamada para a equipe principal e estará nos amistosos contra a Argentina em outubro

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:10

Yanne, goleira do Bahia, foi convocada para Seleção Brasileira feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, anunciou na tarde desta terça-feira (22), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista com 28 atletas convocadas para os dois amistosos contra a Argentina, em outubro, no Brasil. Uma das principais novidades é a goleira Yanne, do Bahia, que se torna a primeira Mulher de Aço convocada para a Seleção Brasileira principal.

A convocação ocorre após a goleira de 23 anos ser uma das protagonistas da temporada histórica do Bahia. As Mulheres de Aço se tornaram a primeira equipe nordestina a alcançar as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.

Após terminar a primeira fase da competição na sexta colocação, o Bahia eliminou o Palmeiras nas quartas de final, nos pênaltis, depois de dois empates por 1x1. Na semifinal, porém, a equipe acabou eliminada pelo Corinthians, atual hexacampeão brasileiro e tricampeão da Libertadores, após duas derrotas por 1x0.

Yanne disputou 21 jogos e sofreu 25 gols ao longo da competição, sendo um dos destaques da posição durante a campanha. Contra o Palmeiras, a goleira foi decisiva, com 14 defesas nas duas partidas e um pênalti defendido durante o tempo normal, além de ter parado uma cobrança na disputa de pênaltis que garantiu a classificação do Bahia.

Reação de Yanne na hora da convocação

Diante do Corinthians, Yanne fez outras 12 defesas nos dois jogos da semifinal, mas não conseguiu evitar a eliminação. Ainda assim, o desempenho chamou a atenção de Arthur Elias, que acompanhou a partida de volta, disputada na segunda-feira (21). Após o jogo, Yanne comentou sobre a possibilidade de ser convocada para a Seleção e destacou a campanha realizada pelo Bahia.

“Fico muito feliz de saber que fui elogiada, é consequência de um trabalho que a gente vem fazendo. Eu sempre tive essa meta de chegar na seleção principal, é um sonho e a gente trabalha muito por nossos sonhos. O mundo não acaba aqui, temos o ano que vem, eu vou melhorar e fazer ainda mais história no Bahia. Claro que fico muito na expectativa (de ser convocada). Eu vou assistir, espero estar na lista. Se eu estiver, vou fazer por merecer. É uma oportunidade que a gente precisa saber aproveitar”, disse Yanne em entrevista ao SporTV.

Em entrevista coletiva após anunciar as convocadas, Arthur Elias explicou a escolha pela goleira do Bahia.

“A Yanne é uma goleira que fez um campeonato muito consistente. Ela fez jogos de mata-mata com bastante impacto no seu time. Isso faz muita diferença para a gente, a consistência e a performance nos principais jogos. É uma goleira que tem muito a desenvolver. O mérito é todo dela, falei isso para ela depois do jogo, e também de todo apoio que recebeu da comissão do Bahia”, destacou o técnico da Seleção Brasileira.

Yanne chegou ao Bahia em 2024, após concluir sua formação nas categorias de base da Ferroviária. Antes disso, iniciou a carreira profissional no Vitória, em 2020. Com a camisa tricolor, a goleira soma 53 jogos como atleta profissional e consolidou a titularidade a partir de 2025.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

Restante da convocação e programação da Seleção Feminina

Além de Yanne, Tamara Bolt, do Washington Spirit, Clarinha, do Benfica, e Carlinha, do São Paulo, são as estreantes na lista de Arthur Elias. O principal nome da convocatória é a goleira Lorena, que foi indicada à Bola de Ouro em duas categorias, de melhor jogadora do mundo e melhor goleira.

A Rainha Marta, que se recuperou de lesão recentemente e participou apenas dos dois últimos jogos do Orlando Pride, saindo do banco de reservas, não foi convocada. Arthur Elias explicou que o desempenho nos clubes foi um dos principais critérios considerados nas convocações.

“Critério é sempre parecido. Merecimento com o clube, tenho cobrado elas para que a gente tenha performance cada vez melhor nos clubes, com mais minutagem e impacto no jogo. O que a atleta fez conosco no processo da Seleção, a projeção para daqui a nove meses na Copa e o momento da temporada”, afirmou.

Os amistosos contra a Argentina serão disputados no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro, às 16h30, e na Arena de Pernambuco, no dia 13 de outubro, às 20h30.

As jogadoras se apresentarão nos dias 4 e 5 de outubro, na capital gaúcha, onde a delegação ficará concentrada para a primeira partida. A programação e as informações de credenciamento da imprensa para os treinos e os jogos serão divulgadas posteriormente.

Essa será a penúltima Data Fifa de 2026, entre os dias 5 e 13 de outubro. Em novembro, a Seleção Brasileira viajará ao Japão para disputar dois amistosos contra a seleção japonesa, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

Os confrontos fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Veja a lista das atletas convocadas

Goleiras

Lorena - Kansas City (EUA)

Yanne - Bahia

Thaís Lima - Benfica (POR)

Carlinha - São Paulo

Zagueiras

Thaís Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América (MEX)

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Tigres (MEX)

Tayla - São Paulo

Laterais

Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia - Palmeiras

Bruninha - Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)

Meio-campo

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Jaqueline - Corinthians

Kaylane - Flamengo

Clarinha - Benfica (POR)

Atacantes