PAREDÃO DE AÇO

Yanne, goleira do Bahia, é eleita melhor jogadora do Brasileirão Feminino

Arqueira foi peça-chave na campanha histórica das Mulheres de Aço, que chegaram pela primeira vez à semifinal da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:05

Yanne, goleira do Bahia, foi convocada para Seleção Brasileira Feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

O ano mágico de Yanne ganhou mais um capítulo. A goleira do Bahia foi eleita, por voto popular, a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. O reconhecimento coroa a temporada da camisa 12, protagonista da campanha que levou as Mulheres de Aço a uma semifinal inédita do Campeonato Brasileiro feminino.

Os números ajudam a explicar a escolha. Em 21 partidas na competição, Yanne sofreu 25 gols e fez 86 defesas, o que significa que impediu 77% das finalizações certas contra a meta tricolor.

O momento mais marcante veio nas quartas de final, contra o Palmeiras. Depois de dois empates por 1x1, a goleira somou 14 defesas no confronto, incluindo um pênalti no tempo normal, e ainda parou a cobrança de Tainá Maranhão na disputa por pênaltis. O Bahia venceu por 5x4 e se tornou o primeiro clube nordestino a chegar às semifinais do Brasileirão Feminino. A campanha só foi interrompida pelo Corinthians, atual hexacampeão brasileiro, que venceu os dois jogos da semifinal por 1x0.

A temporada de destaque também levou Yanne à Seleção Brasileira. Aos 23 anos, a soteropolitana foi convocada pelo técnico Arthur Elias para os dois amistosos contra a Argentina, em outubro. Com isso, ela se tornou a segunda jogadora do Bahia chamada para a Seleção principal, 38 anos depois de Sissi, em 1988.