Zagueiro brasileiro denuncia racismo em Portugal: 'Preto de merda'

Otávio, do Famalicão, denunciou racismo de torcedores do Sporting. Crédito: Famalicão/Divulgação

O zagueiro brasileiro Otávio, do Famalicão, denunciou uma série de ofensas racistas e xenofóbicas que recebeu nas redes sociais de torcedores do Sporting. As mensagens aconteceram após o jogo entre as duas equipes, no último domingo (27), no estádio José Alvalade, em Lisboa. A equipe do defensor perdeu por 1x0.



"Dia 27/08/2023, logo após o jogo entre Sporting e Famalicão, sofri graves ofensas numa rede social. Torcedores da equipe que acabávamos de enfrentar enviaram mensagens de cunho racista e xenofóbico", publicou o ex-Flamengo no Instagram.

"Vais te f****, preto de merda", "volta para selva, macaco" e "escravo chorão da merda" foram algumas das frases enviadas ao jogador. Alguns torcedores ainda falaram para o defensor retornar "para o teu campeonato de merda brasileiro".

"Tenho muito orgulho da cor da minha pele e do país de onde vim. Meu caráter e meu profissionalismo foram moldados no lugar onde nasci e cresci. Em pleno século 21, com todos esses anos de luta pela igualdade ainda vemos cenários de racismo. Recentemente houve o episódio envolvendo o Vinícius Jr. que comoveu o mundo e mesmo assim parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que SOMOS TODOS IGUAIS", destacou o zagueiro.

Citado na mensagem, Vinicius Júnior, do Real Madrid, manifestou solidariedade nos comentários. "Força, meu mano!".

Os torcedores do Sporting perseguiram Otávio por causa das críticas do jogador à arbitragem. Segundo Otávio, o atacante sueco Viktor Gyokeres deveria ter sido expulso com o segundo cartão amarelo, no fim do primeiro tempo, por ter acertado uma cotovelada no também brasileiro Riccieli. Gyokeres já havia levado o amarelo por uma entrada semelhante no próprio Otávio.