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Zagueiro busca espaço no Vitória após salto da Série D para a Série A: 'Venho me preparando bem'

Darlan foi contratado por empréstimo junto ao Gama e ainda não estreou pelo Leão, mas trabalha para conquistar uma oportunidade com Jair Ventura

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:58

Darlan usará a camisa 3 no Vitória
Darlan usará a camisa 3 no Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Contratado na reta final da janela de transferências do segundo semestre, o zagueiro Darlan ainda não teve a chance de estrear pelo Vitória. O jogador chegou a ser relacionado para o empate contra o Mirassol e agora segue trabalhando para receber de Jair Ventura a oportunidade de estrear e atuar ao lado de atletas que tanto admira.

“Uma honra estar jogando ao lado de craques, que eu só via pela televisão. Cacá, Luan Cândido. Sempre gostei do estilo de jogo de Luan como lateral-esquerdo, fazedor de gols. Continuar trabalhando para o professor Jair, para eu estar preparado a qualquer momento para entrar no jogo”, destacou Darlan em sua coletiva de apresentação no Barradão, nesta sexta-feira (18).

Darlan com a camisa do Vitória

Darlan treinando na Toca do Leão por Victor Ferreira/ECV
Darlan treinando na Toca do Leão por Victor Ferreira/ECV
Apresentação de Darlan por Victor Ferreira/ECV
Apresentação de Darlan por Victor Ferreira/ECV
Apresentação de Darlan por Victor Ferreira/ECV
Apresentação de Darlan por Victor Ferreira/ECV
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Darlan treinando na Toca do Leão por Victor Ferreira/ECV

Bastidores da contratação

Responsável pela contratação e pela apresentação do jogador, o diretor de futebol do Leão, Júnior Papellin, explicou alguns detalhes da chegada do atleta de 23 anos. Darlan foi contratado por empréstimo junto ao Gama, com opção de compra, e o dirigente destacou a satisfação do clube com o negócio.

“O Darlan, há um tempo atrás, me foi oferecido. É um jogador jovem, queria aparecer no mercado nacional, gosto muito de acompanhar esse perfil de jogador sem destaque, mas com potencial para crescer muito. Consultei um amigo meu, elogiou muito o jogador, e pedi ao pessoal da nossa análise de mercado para acompanhar bem e me passar o material dele. Nessa análise, vimos muito potencial, jovem atleta, 23 anos, do Maranhão, fez carreira lá no Grêmio Anápolis e se encaixou no Gama”, iniciou Papellin.

“Estamos felizes em trazer jogador desse perfil para cá, perfil que interessa a gente. O Vitória não é Real Madrid para contratar jogador de seleção, tem que garimpar jogador desse perfil, que tem a crescer. Estou muito feliz com o desempenho nos treinos, é o que a gente esperava, chegou com personalidade. Ele vem com opção de compra, e em breve vamos efetuar essa compra em cima do que vai desempenhar aqui no Vitória. Vai ter apoio da diretoria e esperamos que tenha sucesso”, concluiu o dirigente.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Trajetória até chegar ao Leão

Dando um salto da Série D para a Série A, Darlan também falou sobre a pressão de disputar a elite do futebol brasileiro e contou detalhes de sua trajetória até chegar ao Vitória. O zagueiro ainda destacou a relação de sua família com o futebol.

“Eu venho me preparando bem. Série A é diferente da D. No Gama, o professor falou sobre pressão, conversou para eu não me abalar no jogo, não sentir tanto assim, e espero estar bem preparado para ajudar o Vitória”, afirmou.

“Comecei nas categorias avançadas, com 18 quando joguei sub-20. Aos 20, assinei meu primeiro contrato profissional com o Grêmio Anápolis. De lá para cá, passei por Criciúma, não tive minutagem, acabei retornando, fiz um ano com o Grêmio Anápolis. Fui para Portugal, parei no Gama, e esse ano foi maravilhoso, abençoado, e agora estou no Vitória. Sonho de menino. Minha família toda jogou bola, irmão, primos, avós. Sonho de criança”, destacou Darlan.

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Estilo de jogo

No Leão da Barra, além de disputar posição com jogadores que admira, como Cacá e Luan Cândido, o zagueiro também vai concorrer por minutos com Brítez, além de Edenilson e Caíque, que são volantes, mas podem atuar na zaga.

Com Jair Ventura retornando ao esquema de três zagueiros, Darlan pode começar a receber oportunidades em breve. O jogador ainda tem como trunfo a possibilidade de atuar pelo lado esquerdo, embora seja destro e tenha preferência pela direita.

“Posso jogar pelos dois lados. Depende dos treinamentos, estou me adaptando bem. Minha preferência é a direita, carrego mais, conduzo mais. Onde ele escolher, eu jogo”, explicou o zagueiro.

“Já joguei com três zagueiros, meu antigo treinador usou, e eu jogava pela direita. Eu conduzia mais a bola, quebrava as linhas, conduzia, arrastava a bola. Espero ajudar o professor com o máximo de futebol que tenho”, completou.

Darlan vai ter mais uma chance de estrear com a camisa do Vitória neste domingo (20), quando o time enfrenta o Cruzeiro, às 16h, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

Vitória

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