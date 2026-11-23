FUTEBOL

Zagueiro critica CBF após derrota e rebaixamento no Brasileirão: 'Ninguém nos ajudou'

Marllon reclamou da falta de apoio para alterar o horário dE jogo

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:51

Remo foi rebaixado ao perder para o Athletico Crédito: Reprodução/Remo

O zagueiro Marllon criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o Remo enfrentar problemas na viagem para Curitiba e entrar em campo poucas horas depois de chegar à cidade. A equipe paraense perdeu por 4 a 2 para o Athletico-PR, neste domingo (22), na Arena da Baixada, resultado que confirmou o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida, o defensor se recusou a comentar a queda e direcionou as críticas à organização do confronto. Segundo ele, o Remo não recebeu ajuda da CBF nem do Athletico para alterar o horário do jogo, apesar dos transtornos enfrentados pela delegação.

“Não é para falar de campeonato, de queda, de rebaixamento. É para falar o que fizeram com a gente desde ontem. Tivemos problema na aeronave. A CBF, o Athletico, ninguém nos ajudou para mudar o horário, que mudasse a hora do jogo”, afirmou Marllon, em entrevista ao Premiere.

??️ Marllon critica CBF e Athletico-PR após rebaixamento do Remo O zagueiro do Remo falou sobre o desgaste causado pelos problemas na viagem para Curitiba e cobrou apoio da CBF e do Athletico-PR. “Ninguém ajudou a gente. Todo mundo dormiu mal. No futebol de alto rendimento, isso não existe.” ?: Premiere https://t.co/nz3mD6HpRL — Gols do Brasileirão ⚽️?? (@golsdobrasil1) November 22, 2026

O zagueiro também questionou a possibilidade de transferir a partida para outro horário ou até para segunda ou terça-feira. Na avaliação dele, a equipe teve pouco tempo para descansar e se preparar depois do problema durante o voo.

A aeronave que transportava a delegação apresentou uma falha de despressurização no sábado e precisou retornar a Belém. Com isso, o elenco só chegou a Curitiba às 13h deste domingo, poucas horas antes do confronto. Marllon relatou que os jogadores dormiram mal e almoçaram já no início da tarde.