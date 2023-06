Zagueiro do Bahia machuca o joelho e passará por cirurgia

O Bahia ganhou mais um problema por conta de lesões. De acordo com o tricolor, o zagueiro David Duarte machucou o menisco do joelho e terá que passar por cirurgia. O tempo de recuperação não foi divulgado.



David Duarte não foi relacionado para o confronto com o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (21), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Ele vinha sendo titular na linha de três defensores montada por Renato Paiva.



Com a lesão do zagueiro, o Bahia aumenta o número de jogadores em tratamento no departamento médico. Estão em fase de recuperação o também zagueiro Raul Gustavo, o volante Yago, o lateral Matheus Bahia e os atacantes Biel e Vitor Jacaré.