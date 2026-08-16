Zagueiro do Bahia passou mal em campo e vomitou durante empate com a Chapecoense

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Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:15
O zagueiro David Duarte precisou de atendimento médico durante o empate em 3 a 3 entre Bahia e Chapecoense, neste domingo (16), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor apresentou um mal-estar aos 29 minutos do primeiro tempo, chegou a vomitar no gramado, mas conseguiu se recuperar e voltou à partida pouco depois.
O episódio aconteceu enquanto o Bahia avançava no campo de ataque. David Duarte sentiu os efeitos do calor, se abaixou no gramado e vomitou antes da chegada da equipe médica. Após ser atendido, o jogador recebeu um comprimido para o enjoo e retornou ao jogo. O calor era uma das preocupações antes do confronto.
Bahia e Chapecoense empataram em 3 a 3
No momento da partida, Chapecó registrava aproximadamente 28°C, com sensação térmica de 30°C e umidade relativa do ar em torno de 61%. A combinação das condições climáticas e da intensidade do jogo contribuiu para tornar o desgaste físico um fator de atenção ao longo da partida. Apesar do susto, David Duarte conseguiu permanecer em campo e participou normalmente da sequência do confronto.
O confronto terminou com seis gols e muita alternância no placar. O Bahia chegou a ficar à frente em três oportunidades, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante da lanterna do Brasileirão. O Tricolor marcou novamente aos 41 minutos do primeiro tempo, após Kauan Faria desviar contra a própria meta.
Na etapa final, Marcinho empatou para a Chapecoense logo aos dois minutos. Acevedo recolocou o Bahia em vantagem, mas Túlio Eduardo voltou a marcar para o time catarinense e definiu o 3 a 3.