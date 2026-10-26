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Zagueiro do Vasco destrói BMW de mais de R$ 1 milhão em capotamento e escapa ileso: 'Livramento'

Robert Renan passa bem e se apresentou normalmente ao CT do clube após o acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:14

Robert Renan
Robert Renan Crédito: Reprodução

O zagueiro Robert Renan, do Vasco, capotou o carro na manhã desta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do clube, o jogador passa bem e compareceu normalmente ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa após o acidente.

Imagens do veículo mostram os danos à BMW X6M, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Nas redes sociais, o defensor de 23 anos tranquilizou os torcedores e agradeceu pelas mensagens recebidas.

“Obrigado, meu Deus, pelo livramento”, escreveu em uma publicação.

Zagueiro do Vasco sai ileso de acidente

Ele fez post falando em "livramento" por Reprodução
BMW ficou destruída por Reprodução
Zagueiro Robert Renan por Reprodução
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Ele fez post falando em "livramento" por Reprodução

Em outro post no Instagram, Robert Renan voltou a assegurar que estava bem. “Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, publicou.

Um dos principais nomes da defesa vascaína nesta temporada, o atleta nasceu no Distrito Federal e cresceu na Ceilândia. Foi em uma escolinha instalada em um campo sintético da região que começou a jogar futebol.

Em entrevista à Vasco TV, o zagueiro contou que a ligação com o clube também surgiu nessa época, por influência de torcedores do bairro e de um familiar.

“Tive um incentivo muito grande do meu tio, que é vascaíno também. Por ele, eu virei vascaíno. O meu pai não joga nada de futebol, mas sempre me incentivou muito, e minha mãe também”, disse.

A relação com a região onde cresceu rendeu ao jogador o título de Cidadão Benemérito do Distrito Federal, concedido pela Câmara Legislativa.

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