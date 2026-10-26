ACIDENTE

Zagueiro do Vasco destrói BMW de mais de R$ 1 milhão em capotamento e escapa ileso: 'Livramento'

Robert Renan passa bem e se apresentou normalmente ao CT do clube após o acidente

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:14

Robert Renan Crédito: Reprodução

O zagueiro Robert Renan, do Vasco, capotou o carro na manhã desta segunda-feira (26), no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do clube, o jogador passa bem e compareceu normalmente ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa após o acidente.

Imagens do veículo mostram os danos à BMW X6M, avaliada em mais de R$ 1 milhão. Nas redes sociais, o defensor de 23 anos tranquilizou os torcedores e agradeceu pelas mensagens recebidas.

“Obrigado, meu Deus, pelo livramento”, escreveu em uma publicação.

Zagueiro do Vasco sai ileso de acidente 1 de 3

Em outro post no Instagram, Robert Renan voltou a assegurar que estava bem. “Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, publicou.

Um dos principais nomes da defesa vascaína nesta temporada, o atleta nasceu no Distrito Federal e cresceu na Ceilândia. Foi em uma escolinha instalada em um campo sintético da região que começou a jogar futebol.

Em entrevista à Vasco TV, o zagueiro contou que a ligação com o clube também surgiu nessa época, por influência de torcedores do bairro e de um familiar.

“Tive um incentivo muito grande do meu tio, que é vascaíno também. Por ele, eu virei vascaíno. O meu pai não joga nada de futebol, mas sempre me incentivou muito, e minha mãe também”, disse.