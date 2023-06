Zagueiro do Vitória comemora nascimento do filho com gol: 'Não dormi essa noite'

Zagueiro Wagner Leonardo comemora gol com a letra 'L' em homenagem ao filho Leonardo. Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Ele tem como principal missão defender o gol do Vitória, mas é um dos jogadores do elenco que mais balançou a rede adversária para o Leão na Série B do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (28), o zagueiro Wagner Leonardo assinou o quarto tento dele na competição e se igualou ao centroavante Santiago Tréllez na artilharia.



Wagner Leonardo garantiu o empate com o Sampaio Corrêa, aos 14 minutos do 2º tempo. Ytalo havia aberto o marcador para a equipe maranhense antes, logo aos quatro minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio bem fechada de Wellington Nem, o zagueiro subiu mais que todo mundo e usou a cabeça para fazer a alegria da galera da arquibancada no Barradão.

Não foi um gol qualquer, mas sim para homenagear o nascimento do filho Leonardo. E na comemoração lá estavao zagueiro fazendo o "L" diante das lentes das câmeras dos fotógrafos e cinegrafistas presentes no Barradão. Ele queria o registro de um dia com muitos momentos de felicidade e poucas horas de sono. O zagueiro fez questão de dividir essa história com o público.

"Quero contar uma experiência que vivi essa noite. Eu praticamente não dormi essa noite por causa do nascimento do meu filho. Fomos para o hospital à noite. Dormi por duas horas apenas, mas pedi ao professor para jogar e ele me deu essa opção. Eu disse que já tinha visto o nascimento, estava muito feliz e queria vir para campo. Fiz o "L" porque meu filho se chama Leonardo. Estou muito feliz", se emocionou, em entrevista ao canal Premiere, após o apito final.

O gol de Wagner Leonardo garantiu o empate e o de Welder a virada, por 2x1, para cima do Sampaio Corrêa. Com mais uma assistência de Wellington Nem, o centroavante deu números finais ao confronto. O resultado fez o Vitória voltar ao G4 da Série B, somar 28 pontos e subir para a 3ª colocação. O triunfo do Criciúma diante do CRB tinha feito o Leão sair temporariamente do grupo de acesso.

Empolgado com o gol, Wagner Leonardo tirou a camisa durante a comemoração e foi advertido com cartão amarelo. Foi o terceiro dele na competição, o que o deixa fora do próximo compromisso rubro-negro, domingo (2), às 15h30, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Mais tempo para segurar Leonardo no colo.