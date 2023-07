Zagueiro do Vitória lamenta quarta derrota nos últimos cinco jogos

Léo Gamalho tenta passar pela defesa do Vila Nova. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória amargou a quarta derrota nos últimos cinco jogos. Na noite desta segunda-feira (10), o rubro-negro perdeu para o Vila Nova, por 1x0, no estádio OBA, em Goiânia. Lourenço garantiu o resultado para os donos da casa no fechamento da 16ª rodada.



O zagueiro Wagner Leonardo retornou ao time após cumprir suspensão e lamentou o tropeço rubro-negro. "A gente sabia que seria difícil. É um jogo fora de casa e com estádio cheio. Não podíamos errar. Eles ainda não perderam em casa. No bom contra-ataque deles levamos o gol", afirmou o jogador.

Foi a segunda derrota seguida do Vitória na competição. No último dia 2, o time comandado por Léo Condé perdeu pelo mesmo placar para o Juventude, também longe de Salvador, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já havia tropeçado também contra Guarani (2x0) e Criciúma (1x0) nessa sequência.

Apesar dos resultados, Wagner Leonardo não enxerga uma queda de produção no elenco rubro-negro. "Não vejo como queda de rendimento, porque o campeonato está muito nivelado. Olha o Sport, estava no topo, deixou de ganhar e já caiu um pouco. Você ganha uma, tá na briga de cima, perde algumas e já cai. O importante é estar na briga de cima", disse. "Domingo teremos uma final contra o Novorizontino com estádio cheio", projetou