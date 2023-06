Zagueiro do Vitória, Marco Antônio sofre fratura na mão

O zagueiro e volante Marco Antônio fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda e foi afastado pelo departamento médico do Vitória dos treinamentos e jogos.



O jogador estava relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa, disputada na noite de quarta-feira (28), no Barradão, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro, mas foi cortado antes do Leão entrar em campo.



A contusão ocorreu durante o treinamento de terça-feira (27) e o atleta foi examinado por um especialista no dia do confronto com a equipe maranhense.