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Zagueiro joga com lesão no joelho, fica sem cirurgia e agora cobra R$ 13,7 milhões de clube da Série A

Clube nega irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:36

Zagueiro Ruan Tressoldi
Zagueiro Ruan Tressoldi Crédito: Reprodução

O zagueiro Ruan Tressoldi entrou na Justiça contra o São Paulo e pede R$ 13,7 milhões por uma série de alegadas irregularidades durante seu empréstimo ao clube, entre janeiro e junho de 2025. Entre as acusações estão suposta negligência no tratamento de uma lesão no joelho, ausência de seguro obrigatório para atletas e atrasos em pagamentos de direitos de imagem.

Segundo o relato do jogador, divulgado pelo Uol, as dores começaram durante a partida contra o Palmeiras, em 11 de maio. Ele afirma ter comunicado o problema, mas foi mantido em campo e posteriormente relacionado para enfrentar o Libertad, três dias depois, sem passar por exames. Uma ressonância realizada em 15 de maio identificou lesão no menisco, edema e tendinopatia no tendão patelar. Mesmo assim, Tressoldi diz ter sido escalado contra o Náutico, em 20 de maio.

Veja os jogadores com as 27 maiores notas do EAFC 27

Luís Díaz (Bayern de Munique) por Reprodução/EA
Saliba (Arsenal) por Reprodução/EA
Van Dijk (Liverpool) por Reprodução/EA
Oblak (Atlético de Madrid) por Reprodução/EA
Declan Rice (Arsenal) por Reprodução/EA
Hakimi (PSG) por Reprodução/EA
João Neves (PSG) por Reprodução/EA
Kimmich (Bayern de Munique) por Reprodução/EA
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/EA
Donnarumma (Manchester City) por Reprodução/EA
Nuno Mendes (PSG) por Reprodução/EA
Bruno Fernandes (Manchester United) por Reprodução/EA
Pacho (PSG) por Reprodução/EA
Kvaratskhelia (PSG) por Reprodução/EA
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Reprodução/EA
Messi (Inter Miami) por Reprodução/EA
Courtois (Real Madrid) por Reprodução/EA
Bellignham (Real Madrid) por Reprodução/EA
Dembélé (PSG) por Reprodução/EA
Olise (Bayern de Munique) por Reprodução/EA
Vitinha (PSG) por Reprodução/EA
Pedri (Barcelona) por Reprodução/EA
Lamine Yamal (Barcelona) por Reprodução/EA
Harry Kane (Bayern de Munique) por Reprodução/EA
Rodri (Manchester City) por Reprodução/EA
Haaland (Manchester City) por Reprodução/EA
Mbappé (Real Madrid) por Reprodução/EA
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Luís Díaz (Bayern de Munique) por Reprodução/EA

O atleta também relata ter sido submetido a um procedimento com Plasma Rico em Plaquetas sem informações suficientes para decidir sobre o tratamento. Na ação, afirma que a cirurgia posteriormente indicada acabou sendo adiada em meio a discussões sobre quem deveria assumir os custos.

Tressoldi diz ainda que pediu ao clube que acionasse o seguro de atleta para custear a operação, mas foi informado de que a cobertura não havia sido contratada. O empréstimo terminou em 30 de junho, sem que ele tivesse sido operado. A cirurgia acabou sendo realizada em 8 de julho, segundo o processo, com pagamento parcelado em quatro vezes no cartão de crédito.

O jogador também cobra valores relacionados a direitos de imagem, que, segundo ele, chegaram a ficar três meses atrasados. Do total pedido à Justiça, R$ 6 milhões correspondem à alegada falta do seguro, enquanto R$ 4,5 milhões são requeridos por danos morais. Há ainda cobranças por direitos de imagem, verbas rescisórias, despesas médicas, multas e honorários.

O clube contesta as acusações e afirma que o jogador recebeu acompanhamento médico contínuo, com exames, fisioterapia e avaliações especializadas. Na defesa, sustenta que ele tinha acesso a um plano de saúde com cobertura premium, incluindo atendimento no Hospital Albert Einstein, "apta a custear os procedimentos necessários ao seu tratamento e bem-estar, inexistindo qualquer negativa de assistência que possa ser imputada ao SPFC".

A equipe também afirma que tentou negociar com o Sassuolo, da Itália, a permanência do defensor, mas não chegou a um acordo. Sobre os valores da rescisão, diz que todas as obrigações foram quitadas conforme a legislação.

Uma audiência do processo está prevista para esta terça-feira (18).

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