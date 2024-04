FUTEBOL

Zagueiro sofre mal súbito e interrompe partida no Campeonato Italiano

O zagueiro Evan Ndicka, da Roma, sofreu um mal súbito neste domingo durante o duelo com a Udinese, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O jogador caiu no gramado e foi atendido por paramédicos, que o direcionaram até o hospital. Com isso, o jogo acabou sendo suspenso.

Evan Ndicka caiu no gramado aos 27 minutos do segundo tempo, quando foi rapidamente socorrido pelos médicos da partida. De acordo com o "Corriere Dello Sport", o pedido para o jogo ser suspenso partiu do técnico De Rossi, após o mesmo ver o estado do seu atleta no vestiário. A Udinese aceitou o pedido prontamente, assim como a equipe de arbitragem.