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Zagueiro vai parar em hospital após queda de cabeça em clássico e detona adversário: 'Mau caráter'

Partida de ida entre Cruzeiro e Atlético-MG terminou empatada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:46

Ruan Tressoldi caiu de cabeça
Ruan Tressoldi caiu de cabeça Crédito: Reprodução

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro terminou empatado por 1 a 1, mas um lance do primeiro tempo provocou forte reação do zagueiro Ruan Tressoldi. O jogador do Galo criticou Kaio Jorge nas redes sociais após uma disputa que terminou com sua queda de cabeça no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (25).

A jogada ocorreu aos 18 minutos. Ruan estava no ar quando foi empurrado pelo atacante do Cruzeiro e caiu de cabeça. O defensor ainda tentou permanecer em campo, mas sentiu tontura e acabou substituído por Vitão.

Clássico mineiro pela Copa do Brasil terminou empatado

Desabafo feito por zagueiro por Reprodução
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Renan Lodi celebra gol de empate por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Arroyo marcou gol do Cruzeiro por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Pedro Souza / Atlético
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 por Gustavo Martins/Cruzeiro
Ruan Tressoldi caiu de cabeça por Reprodução
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Desabafo feito por zagueiro por Reprodução

Depois da partida, Ruan precisou ser levado de ambulância a um hospital para realizar exames. Já após receber atendimento, o zagueiro tranquilizou torcedores e pessoas próximas.

"Graças a Deus fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação massa, familiares e amigos", escreveu.

Antes disso, o jogador havia publicado uma crítica direta a Kaio Jorge, classificando a atitude do adversário como "mau caráter".

"A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo — esse placar não mente. E o histórico desse mau caráter também. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulhoso pela entrega do grupo, pelo resultado e pela festa da massa, como sempre."

A diretoria do Atlético-MG também reagiu ao episódio. O vice-presidente de futebol do clube, Paulo Bracks, afirmou que considerou a ação de Kaio Jorge uma "atitude maldosa" e disse que o Galo pretende buscar a análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O empate no Mineirão deixou a decisão das quartas de final da Copa do Brasil aberta. Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), às 21h, na Arena MRV, também em Belo Horizonte.

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