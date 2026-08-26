COPA DO BRASIL

Zagueiro vai parar em hospital após queda de cabeça em clássico e detona adversário: 'Mau caráter'

Partida de ida entre Cruzeiro e Atlético-MG terminou empatada

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:46

Ruan Tressoldi caiu de cabeça Crédito: Reprodução

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro terminou empatado por 1 a 1, mas um lance do primeiro tempo provocou forte reação do zagueiro Ruan Tressoldi. O jogador do Galo criticou Kaio Jorge nas redes sociais após uma disputa que terminou com sua queda de cabeça no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de terça-feira (25).

A jogada ocorreu aos 18 minutos. Ruan estava no ar quando foi empurrado pelo atacante do Cruzeiro e caiu de cabeça. O defensor ainda tentou permanecer em campo, mas sentiu tontura e acabou substituído por Vitão.

Clássico mineiro pela Copa do Brasil terminou empatado 1 de 12

Depois da partida, Ruan precisou ser levado de ambulância a um hospital para realizar exames. Já após receber atendimento, o zagueiro tranquilizou torcedores e pessoas próximas.

"Graças a Deus fui encaminhado ao hospital, fiz exames e está tudo bem. Obrigado pela preocupação massa, familiares e amigos", escreveu.

Antes disso, o jogador havia publicado uma crítica direta a Kaio Jorge, classificando a atitude do adversário como "mau caráter".

agoniante a queda do ruan após o choque com o kaio jorge



ele já está bem e em campo pic.twitter.com/AdGTvI6uGr — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 26, 2026

"A diferença é simples: de um lado, quem compete na bola; do outro, quem procura vantagem na deslealdade. No fim, caráter também entra em campo — esse placar não mente. E o histórico desse mau caráter também. Agora é na nossa casa, diante da nossa torcida. Muito orgulhoso pela entrega do grupo, pelo resultado e pela festa da massa, como sempre."

A diretoria do Atlético-MG também reagiu ao episódio. O vice-presidente de futebol do clube, Paulo Bracks, afirmou que considerou a ação de Kaio Jorge uma "atitude maldosa" e disse que o Galo pretende buscar a análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).