CASA E DECORAÇÃO

Leroy Merlin coloca a Bahia no centro da cena em nova campanha

Marca retrata diferentes formas de morar na capital baiana e aposta em hábitos, bairros e pessoas da cidade para aproximar sua comunicação do público local



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Campanha colocou hábitos soteropolitanos como protagonistas Crédito: Divulgação/Leroy Merlin

A forma de morar em Salvador muda de acordo com o bairro, o clima, a geografia e a dinâmica de cada família. Em bairros como Cabula e Cajazeiras, muitas casas são erguidas ou ampliadas pelos próprios moradores e familiares, acompanhando o crescimento das famílias, enquanto em regiões mais próximas da orla, a proximidade com o mar coloca a resistência à maresia e à brisa entre as preocupações de quem constrói ou reforma.



Foi olhando para essas diferentes realidades que a Leroy Merlin criou a campanha “Quem faz a Leroy é da Bahia”. “Em vez de levar uma comunicação nacional e simplesmente adaptá-la, deixamos que Salvador conduzisse a narrativa. Queremos ser percebidos não apenas como um lugar onde se compra material para uma reforma, mas como uma marca que está próxima das pessoas e participa de forma genuína das transformações nas comunidades em que está presente. Para isso, precisamos estar atentos a cada lugar e às pessoas que fazem dele o que ele é”, afirmou André Astoni, diretor de marca da Leroy Merlin.

Campanha Leroy Merlin 1 de 7

“O filme coloca Salvador no centro, reconhecendo bairros, paisagens, sotaques, rotinas e, principalmente, as pessoas que dão vida a essa cidade todos os dias. Para nós, estar presente em uma cidade também é se permitir conhecê-la de verdade, entender seus jeitos, sua cultura e o que faz parte da vida das pessoas”, acrescentou.



Criado pela agência baiana Asminas Conteúdo Digital, a produção tem a voz da influenciadora Lili Almeida e percorre situações do cotidiano de moradores da capital. Entre os elementos retratados, estão soluções para umidade, integração de ambientes e aproveitamento dos espaços em diferentes topografias.

A proposta, segundo Dayane Oliveira, sócia-diretora da Asminas, foi evitar que Salvador aparecesse apenas como cenário. “A cidade já tem seus próprios códigos, repertórios, sotaques, afetos e formas de viver. O desafio era fazer com que a campanha reconhecesse isso desde o começo”, detalhou.

Colaboradores viram protagonistas

Uma das escolhas da produção foi não contratar atores. Os profissionais que aparecem apresentando ambientes e produtos são colaboradores da própria loja da Leroy Merlin em Salvador. Entre eles, está Marlon Cruz, que há três anos trabalha na empresa. Ele começou como assessor de vendas e, atualmente, é coordenador comercial.

“Fiquei muito feliz ao participar. No início, quando fui informado, deu um frio na barriga, mas a equipe de gravação foi super descontraída e muito profissional. Me senti um artista e, hoje, estou nas telinhas do metrô. Isso é sobre valorização e reconhecimento, e é isso que a empresa nos proporciona”, contou.

A colaboradora Elara Melo, da área de logística, também participou da campanha. Para ela, estar diante das câmeras teve um significado relacionado à representatividade. “Enquanto mulher negra, poder representar a cidade com o maior percentual de população negra no país e sentir que as pessoas irão se sentir representadas, as colocam no lugar em que a Leroy, apesar de Francesa, também é para elas", comentou.

Para Marcelo Felisberto, diretor da loja da Leroy Merlin em Salvador, a escolha dos próprios funcionários reforça a relação entre a comunicação e a experiência oferecida ao consumidor.

“Quando mostramos uma Salvador real, com seus bairros, sua forma de viver e suas pessoas, estamos dizendo que a Leroy Merlin não está apenas falando para a cidade: está olhando para ela, entendendo suas particularidades e construindo uma relação a partir delas”, disse.

Estratégia continua após a campanha

A iniciativa faz parte de um movimento da Leroy Merlin para ampliar a proximidade com o público da Bahia e do Nordeste. A região é considerada uma praça prioritária para a empresa, que também vem acelerando nacionalmente sua divisão de serviços, reformas e instalações. A vertical já realizou mais de dois milhões de serviços e tem nota de satisfação de 4,9. A previsão é que o faturamento da área passe de R$ 500 milhões, de 2025, para R$ 700 milhões este ano.

Em Salvador, a operação física está concentrada na unidade do Horto Bela Vista. A megaloja recebeu investimento superior a R$ 150 milhões, tem mais de 31 mil m² e gera mais de 150 empregos diretos. No espaço, estão disponíveis quase 100 mil itens à pronta entrega, além do acesso a mais de um milhão de produtos pelos canais digitais da marca.

A unidade conta ainda com 15 seções e quase 130 serviços de instalação e reforma, realizados por uma rede credenciada de prestadores certificados. A estrutura também reúne iniciativas de sustentabilidade e acessibilidade. A loja possui certificação internacional EDGE, estações de reciclagem para embalagens, lâmpadas, resíduos eletrônicos, pilhas e baterias, além de processos para reutilização de uniformes. Há ainda carrinhos manuais, elétricos e adaptados, rampas internas e externas e equipes especializadas.

“Salvador é um exemplo importante desse movimento. A partir do entendimento mais profundo do consumidor soteropolitano, a Leroy Merlin está investindo em uma comunicação própria para a cidade e em uma proposta de marca mais próxima da realidade local. A campanha ‘Quem faz a Leroy é da Bahia’ nasce justamente desse movimento de aproximação”, pontuou Paloma Rodrigues, Diretora da Regional Centro-Nordeste da Leroy Merlin.

Depois da campanha, a estratégia é manter o diálogo com o público local. A marca também pretende continuar comunicando o posicionamento por meio de mídias e influenciadores regionais. A proposta é levar para além da campanha uma estratégia de comunicação construída a partir da realidade de quem vive em Salvador.

Assista: