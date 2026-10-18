ECONOMIA

72% da renda dos médicos está comprometida com despesas e dívidas

Unicred orienta profissionais da saúde sobre planejamento financeiro, investimentos e estratégias para preparar a aposentadoria

Estúdio Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

Aprender gestão financeira é o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade Crédito: Imagem gerada por IA

Carlos Torres é médico especialista em Medicina Intensiva Adulto e Gestão Hospitalar. Começou a carreira atuando em UTI e esteve na linha de frente durante a pandemia como diretor, coordenador de UTI, médico diarista e plantonista, com atuação em um hospital privado e outro público. Em busca de mudança, decidiu pedir demissão do cargo que ocupava no serviço público.

“Se eu não tivesse planejamento financeiro, jamais conseguiria ter superado esse período.” Ele reconhece a importância dessa organização, especialmente diante dos desafios de conciliar uma rotina intensa de trabalho com decisões relacionadas à carreira, ao patrimônio e ao futuro. “Aprender gestão financeira é o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade”, afirma.

Unicred Desbravadora 1 de 6

Planejamento para mudar de rumo

Em 2024, Carlos iniciou sua trajetória no empreendedorismo ao abrir uma empresa de consultoria e assessoria em gestão e administração. No ano seguinte, fundou também a Precise Serviços em Saúde, prestadora de serviços médicos.

A educação financeira foi determinante para que o médico pudesse conduzir essas mudanças e avançar em seus objetivos profissionais. Cooperado da Unicred desde 2024, Carlos destaca a importância de diversificar investimentos e construir reservas para ter mais segurança ao longo da carreira.

A relação com os profissionais da saúde faz parte da história da Unicred. Segundo o diretor executivo da Unicred Desbravadora, Alexandre Luiz Franco, essa proximidade contribuiu para a construção da cultura de atuação da cooperativa.

“A Unicred nasceu muito próxima dos profissionais da saúde, um público que valoriza estabilidade, previsibilidade, proximidade e confiança na gestão da vida financeira. Essa convivência ajudou a construir uma forma de atuação muito conectada a essas necessidades”, explica.

A instituição oferece investimentos, crédito, financiamentos, cartões, seguros, consórcios, previdência e outras soluções financeiras, com atendimento especializado para diferentes momentos da trajetória dos cooperados.

“Trabalhamos com soluções personalizadas e agilidade em cada atendimento. Mais do que oferecer produtos financeiros, construímos estratégias que respeitam a história, os objetivos e o momento de cada cooperado. É essa atenção aos detalhes, aliada a um relacionamento próximo e consultivo, que traduz a experiência premium que buscamos proporcionar”, reforça Franco.

Participação e retorno

No modelo cooperativo, o associado também participa do negócio. Além de contribuir para as decisões nas assembleias, pode compartilhar os resultados positivos da cooperativa, conforme as regras de distribuição das sobras.

Segundo dados divulgados pela instituição, em 2025, o Sistema Unicred registrou valor médio de R$ 12,5 mil em Benefício Econômico e Social (BES) por cooperado. No consolidado, foram R$ 3,1 bilhões em benefícios econômicos e sociais gerados aos cooperados e às regiões onde atua.

O BES é um indicador utilizado pelo cooperativismo financeiro para mensurar o valor gerado aos associados e às comunidades. Segundo a instituição, o cálculo considera fatores como distribuição de sobras, condições de taxas e tarifas em relação às praticadas pelos bancos e impacto econômico local.

“O cooperado quer perceber, na prática, de que forma essa relação financeira gera valor para ele. O BES ajuda justamente a tornar esse benefício mais tangível. Não estamos falando apenas do resultado da instituição, mas de recursos que retornam, condições mais equilibradas e de um impacto econômico que chega aos cooperados e às regiões onde estamos presentes”, afirma Franco.

Com presença nacional, o Sistema Unicred reúne 24 cooperativas. A participação dos associados nas decisões e nos resultados está entre as características desse modelo, que alia serviços financeiros a uma relação de longo prazo com os cooperados.

De olho na aposentadoria

Uma pesquisa do Afya Research Center aponta que 72% da renda líquida dos médicos brasileiros está comprometida com despesas fixas e dívidas. No levantamento, seis em cada dez profissionais afirmam não ter clareza sobre como investir o próprio patrimônio de forma planejada. Os dados reforçam a importância da educação financeira para orientar decisões sobre a gestão desses recursos.

Para o presidente da Unicred Desbravadora, Celso Marques Menezes, o planejamento precisa começar o quanto antes. “O jovem, hoje, tem muita pressa. Quer o imediatismo, contudo nem sempre isso é possível. Falta aproveitar o acesso que existe à informação para construir um propósito de longevidade. Também existe uma sensação muito forte de que nunca vamos envelhecer. Mas o tempo cobra. Você cansa. E é justamente por isso que o planejamento precisa começar cedo.”

Administrar o patrimônio, organizar o fluxo de caixa, planejar investimentos e preparar a aposentadoria são questões que precisam ser consideradas desde o primeiro plantão.

“Como médicos, não somos treinados para pensar em saúde financeira. Mas isso é necessário. Se você não desenvolve educação financeira, acaba tomando decisões equivocadas que podem trazer consequências importantes lá na frente. Não existe um momento melhor para começar. A educação financeira precisa fazer parte da vida profissional desde o início”, aconselha Menezes.