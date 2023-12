Afro Fashion Day: 5 tendências de beleza que chamaram atenção na maior passarela preta do país

Desfile foi realizado em novembro e teve três blocos com belezas diferentes. Crédito: NARA GENTIL

No dia 25 de novembro aconteceu o Afro Fashion Day, desfile que celebra e promove a moda afro-brasileira regional da Bahia. Esse ano a edição contou com o tema Mãe Africa, além de 44 marcas e 75 looks apresentados.



Entre os diversos looks, cores e texturas, selecionamos 5 tendências icônicas da última edição, para ficar de olho e explorar no verão, confira:



Iluminadores em tons dourados

Os tons de dourado ganharam destaque nessa edição, principalmente nos iluminadores, que realçaram as maquiagens e deram aquele efeito glow perfeito para o verão. Crédito: NARA GENTIL

Iluminador 3 em 1 Vult Fun Dourado Radiante | R$29,99

Com textura cremosa e confortável, o Iluminador 3 em 1 pode ser utilizado na boca, olhos e rosto para dar aquela iluminada que nós amamos com um acabamento radiante e natural para sua pele.

Sua fórmula leve com Vitamina E permite a construção de camadas, é fácil de esfumar e não mancha nem remove a base na aplicação. Com embalagem super prática, possui formato portátil e ideal para levar na bolsa, mochila ou nécessaire e ser reaplicado ao longo do dia.

Acabamento Matte

Base com acabamento matte é sempre bem-vinda para uma finalização que disfarça os poros e imperfeições da pele. Crédito: Lucas Assis

Pó Compacto Matte Ultrafino | R$35,99

O Pó Compacto Matte Ultrafino deixa a pele com um lindo aspecto aveludado, sendo indispensável para manter a make como você deseja o dia todo. Com uma textura bem fininha, contém micropartículas que proporcionam cobertura uniforme, efeito matte e toque seco.

Vult Nano HD | R$41,90

Base líquida com acabamento matte. Vult Nano HD promove uma cobertura inteligente, é a prova d´água e nem parece que está de maquiagem!A Base Vult Nano HD conta com o efeito blur e garante controle de oleosidade ao longo do dia. Com alta cobertura e 8 horas de duração, também protege a pele contra a luz azul. Sua pele radiante e bem cuidada!

Lapiseiras coloridas

Os detalhes coloridos nos olhos sempre chamam atenção. Crédito: NARA GENTIL

Esse ano os traços finos com cores chamativas estiveram presentes nas passarelas, dando vida e destaque as peças e produções.

Lapiseira Delineadora Vult Fun | R$20,99

Lapiseira colorida com ponta retrátil que dispensa o uso de apontador e alta pigmentação é super fácil de aplicar e esfumar. Além disso, sua fórmula em gel exclusiva desliza facilmente proporcionando um traço fino e uniforme, além de ter secagem rápida. Disponível nas cores: Azul Radiante, Coral Elétrico e Roxo Diversão.

Delineadores coloridos

Linhas ousadas, desenhos diferentes e muita cor foi o que mais chamou atenção nas makes da passarela. Crédito: NARA GENTIL

Seguindo a tendência das cores, os delineadores são perfeitos para complementar os traços das lapiseiras coloridas.

Delineador Líquido Camila Loures | R$25,19

Os delineadores líquidos veganos da coleção Camila Loures são para quem ama um olhar realçado e cheio de cor. Com edição limitada, a maior youtuber do Brasil e a maior marca de make nacional se uniram para trazer delineadores líquidos coloridos e pigmentados, extrafinos, de alta cobertura e acabamento matte.

Cílios no topo

Os cílios sempre são destaques nas passarelas, e esse ano não foi diferente. Crédito: NARA GENTIL

As produções contaram com muito volume, curvatura e alongamento.

Máscara de Cílios Vult Extreme Bombastic | R$36,72

Ideal para quem adora uma maquiagem pigmentada e realçada, a Máscara Extreme Bombastic! eleva suas produções com tecnologia e performance ao extremo. Esta máscara proporciona mais volume, curvatura e um ultra alongamento que deixará seus cílios lindos. Com um efeito bombástico, oferece cílios mais volumosos da raiz às pontas, deixando-os uniformes no alongamento.

Sobre a Vult

Vult é uma marca brasileira que nasceu em 2004. Com diversos pontos de venda e canais espalhados por todas as regiões do país, a marca prevê uma acelerada expansão e projeta dobrar de tamanho. Conta com um portfólio completo de produtos para maquiagem, cuidados pessoais, esmaltes, pincéis e acessórios. Antenada às grandes tendências, Vult é uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, com produtos desenvolvidos sob os melhores padrões de qualidade e a preços acessíveis. Um dos propósitos da marca é potencializar a ascensão de mulheres brasileiras com o projeto 220 Vults, que capacita e leva a beleza como instrumento de emancipação econômica para as mulheres periféricas. Desde 2018, Vult passou a integrar o portfólio de marcas consagradas do Grupo Boticário, um dos dez maiores varejistas do Brasil.