Augusto Aras: Em defesa da Amazônia Azul

Augusto Aras. Crédito: Leonardo Prado

O procurador-geral da República, Augusto Aras, lançou, em Salvador (BA), o projeto “O Ministério Público em Defesa da Amazônia Azul”. A iniciativa deve viabilizar diversas parcerias com órgãos públicos, como a Marinha do Brasil e diversos ministérios e secretarias dos governos federal, estaduais e municipais, além de entidades da sociedade civil. Nesta entrevista, o procurador-geral destaca a importância do projeto, explicando como o MP deve atuar no âmbito da ordem jurídica para, em conjunto com esses órgãos promover a efetiva defesa das 200 milhas de águas oceânicas localizadas na costa brasileira, que formam, inclusive a zona econômica exclusiva do Brasil e que precisam ser preservadas.

CORREIO: O que é o projeto “O Ministério Público em Defesa da Amazônia Azul” e como ele vai funcionar?

Augusto Aras: Esse é um projeto de todo o Ministério Público Brasileiro que colocamos à disposição de órgãos públicos e outros parceiros privados que queiram se somar a essa iniciativa para proteger um patrimônio nacional peculiar. Assim como temos a Amazônia Verde, com toda a dimensão da nossa floresta amazônica, temos a Amazônia Azul, que compreende as águas oceânicas e fluviais que banham a costa brasileira e que guarda riquezas naturais, culturais e econômicas constituindo um patrimônio de valor incalculável. No aspecto econômico, sabemos que 95% das nossas exportações passam pelos portos de todo o país, mas o Amazônia Azul é mais do que isso: tem a ver com entretenimento, esportes, educação, saúde. alimentos, energia e turismo, com segurança e soberania nacionais, com a defesa do ecossistema, da fauna e da flora marinhas. Também tratamos das populações, de mobilidade, de transporte de cargas, da produção de pescados e da carcinicultura em cativeiros, enfim, temos um grande leque de atuação a ser efetivada por cada parceiro, cada um na sua área de atuação.

E qual será a área de atuação do Ministério Público. Já existe essa definição?

O Ministério Público atua sempre em defesa da ordem jurídica constitucional e legal. Esse é e será o limite do nosso trabalho. Vamos atuar no controle e na fiscalização das atividades realizadas nessas 200 milhas para combater organizações criminosas, pescas clandestinas, o tráfico que utiliza o mar como rota para essas práticas criminosas. É importante explicar que estamos falando de bens públicos, especialmente da União, de populações e do cumprimento de leis como a que transferiu para os municípios a responsabilidade de fazer a gestão de parte desses bens, inclusive com a cobrança e arrecadação de rendas e tributos. É nesse controle que vamos atuar, catalisando e induzindo políticas públicas nos distintos setores, com o Ministério Público atuando, cada membro, no âmbito do seu ramo e das atribuições do respectivo ofício. No caso do MPF temos a defesa das populações tradicionais, por exemplo, do patrimônio da União. Temos o MPT, que cuida das relações de emprego e trabalho, temos o MPM, que atua na defesa e da atuação das Forças Armadas e temos uma gama de atividades que devem ser objeto de atuação dos MPs estaduais.

Falando de Meio Ambiente, como o projeto vai favorecer essa proteção?

Esse projeto tem o objetivo de assegurar a proteção, conforme previsto na Constituição Federal, que prevê o direito de todos a um meio ambiente equilibrado. Para isso, é preciso ter sustentabilidade. Queremos e vamos trabalhar para que nossas águas oceânicas possam contar com a sustentabilidade, que significa atender três pontos: 1) assegurar que os recursos naturais estejam disponíveis a todos; 2) que promovam o desenvolvimento econômico e social e 3) que sejam protegidos de atividades predatórias e poluentes. A interseção entre essas esferas é o que caracteriza o desejável “desenvolvimento sustentável”. Acreditamos que o projeto Amazônia Azul vai contribuir para que alcancemos esse equilíbrio desejado por todos.

Que ações já estão previstas para a execução do projeto?

Nesse primeiro momento, estamos celebrando acordos de cooperação técnica com vários parceiros. É muito importante assegurar essa capilaridade do projeto, com a participação de todos os estados e dos municípios. Estamos em tratativas com a Marinha do Brasil, que já tem uma longa trajetória na proteção das águas oceânicas e fluviais, com a admissão dos órgãos que possam contribuir, seja na frente da fiscalização seja na regulação e proteção de mercados e do patrimônio da União e de forma concorrente dos estados e municípios. Também estão sendo estudadas parcerias com os ministérios de Minas e Energia, de Pesca e Aquicultura, de Portos e Aeroportos e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que também têm atribuições relacionadas às águas oceânicas. Não há um limite de ações, salvo a Lei. O que esperamos é que esse trabalho avance reunindo todos que possam contribuir para a efetiva proteção da Amazônia Azul.

Como os promotores e procuradores da República vão ser chamados a atuar nesse projeto?

Nós estamos falando de atribuições que já existem. O MPF tem uma longa experiência na defesa do patrimônio da União e das populações ribeirinhas e costeiras, por exemplo. O que nós vamos fazer com o projeto é ampliar esse trabalho, inclusive oferecendo oportunidades de capacitação para os membros. Quero destacar a Amazônia Azul receberá atenção especial das Câmaras de Coordenação e Revisão, que são órgãos superiores do MPF e que tratam das temáticas Criminal, de Consumidor e Ordem Econômica, de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e, também, na defesa das populações indígenas e comunidades tradicionais. Podem ser criados grupos de trabalho específicos para tratar do assunto e ampliar o alcance do projeto. Assim como fizemos em outras áreas nos últimos quatro anos, estamos criando as melhores condições para que possamos executar mais algumas atribuições que o constituinte de 88 reservou ao Ministério Público. Com o projeto Amazônia Azul, o Ministério Público brasileiro reforça o grande elo entre a sociedade - que a instituição defende - e o Estado.