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Bahia Óculos completa 17 anos com mais de 30 mil óculos entregues

Fundada por Geani Viana, empresa chega à terceira unidade com loja em Alphaville, em Salvador, e amplia sua presença na região metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
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  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Bahia Óculos
Bahia Óculos Crédito: Sercio Freitas

Há 17 anos, a Bahia Óculos iniciava sua trajetória com a inauguração da primeira unidade, no Imbuí, em Salvador. À frente da empresa está Geani Viana, que construiu sua experiência no mercado óptico antes de iniciar o próprio negócio e, hoje, soma mais de três décadas de atuação no segmento. 

Natural de Jequié, Geani veio para a capital baiana para construir uma vida e uma carreira. Foi no mercado óptico que ela encontrou sua área de atuação profissional, acumulando experiência principalmente no contato com clientes, vendas e consultoria especializada em armações, lentes para óculos e óculos solares.

Bahia Óculos

Geani Viana é a fundadora da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Geani Viana é a fundadora da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Fachada da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Vitrine da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Vitrine da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Vitrine da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Vitrine da Bahia Óculos por Sercio Freitas
Geani Viana inaugurou a primeira loja da Bahia Óculos em 2009, no Imbuí, em Salvador por Sercio Freitas
Geani Viana, fundadora da Bahia Óculos, é natural de Jequié por Sercio Freitas
Bahia Óculos por Sercio Freitas
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Geani Viana é a fundadora da Bahia Óculos por Sercio Freitas

“O comércio sempre me chamou atenção desde muito cedo. Minha mãe era costureira e sempre me mandava sair para comprar as coisas que precisava. Eu gostava daquele contato com as pessoas, de ser atendida e de atender”, contou.

Antes de fundar a Bahia Óculos, a empresária passou 17 anos em uma empresa do setor, experiência que considera uma grande escola profissional. A entrada no ramo aconteceu a partir de uma oportunidade oferecida pelo primeiro chefe.

“Eu disse [para ele]: ‘Não sei nada de ótica, mas posso aprender.’ E ele me respondeu: ‘Mas você vem de vendas.’ E eu fui aprender”, afirmou.

Expansão

Ao longo dos anos, a Bahia Óculos ampliou sua presença e passou a atender também outras regiões. Em 2012, a empresa inaugurou uma unidade no Shopping Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Já em 2026, chegou ao AlphaMall, em Alphaville, com a abertura de sua terceira unidade.

A expansão levou para bairros tradicionais de Salvador e Lauro de Freitas o acesso a marcas, grifes e laboratórios nacionais e internacionais, com produtos voltados a conforto e qualidade de vida. Ao longo de sua história, a empresa já entregou mais de 30 mil óculos.

Entre os pilares da experiência oferecida pela Bahia Óculos, estão o atendimento personalizado, a variedade de armações e óculos solares, o trabalho com importantes fabricantes de lentes, como Zeiss e Essilor, além do acompanhamento pós-venda e da assistência aos clientes.

A relação construída ao longo dos anos também contribuiu para a fidelização do público. Muitos clientes permanecem próximos da empresa, retornando para novas compras e indicando familiares e amigos.

Novo momento

A chegada ao Alphaville representa, segundo Geani, uma nova etapa na trajetória da empresa. A nova unidade amplia a presença física da Bahia Óculos e reforça a proposta de manter a proximidade com os clientes.

“Chegar a Alphaville é uma conquista muito especial nos 17 anos da Bahia Óculos. Queremos estar mais perto dos moradores, levando o cuidado e a confiança que construímos nessa trajetória. Nosso plano é fortalecer a nova unidade, ampliar nossa presença digital e continuar crescendo com um atendimento próximo de cada cliente”, destacou.

Contato: (71) 9 8793-0186 | @bahiaoculos

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas em diferentes plataformas.

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