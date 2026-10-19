MERCADO

Bahia Óculos completa 17 anos com mais de 30 mil óculos entregues

Fundada por Geani Viana, empresa chega à terceira unidade com loja em Alphaville, em Salvador, e amplia sua presença na região metropolitana



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 05:00

Bahia Óculos Crédito: Sercio Freitas

Há 17 anos, a Bahia Óculos iniciava sua trajetória com a inauguração da primeira unidade, no Imbuí, em Salvador. À frente da empresa está Geani Viana, que construiu sua experiência no mercado óptico antes de iniciar o próprio negócio e, hoje, soma mais de três décadas de atuação no segmento.

Natural de Jequié, Geani veio para a capital baiana para construir uma vida e uma carreira. Foi no mercado óptico que ela encontrou sua área de atuação profissional, acumulando experiência principalmente no contato com clientes, vendas e consultoria especializada em armações, lentes para óculos e óculos solares.

Bahia Óculos 1 de 10

“O comércio sempre me chamou atenção desde muito cedo. Minha mãe era costureira e sempre me mandava sair para comprar as coisas que precisava. Eu gostava daquele contato com as pessoas, de ser atendida e de atender”, contou.

Antes de fundar a Bahia Óculos, a empresária passou 17 anos em uma empresa do setor, experiência que considera uma grande escola profissional. A entrada no ramo aconteceu a partir de uma oportunidade oferecida pelo primeiro chefe.

“Eu disse [para ele]: ‘Não sei nada de ótica, mas posso aprender.’ E ele me respondeu: ‘Mas você vem de vendas.’ E eu fui aprender”, afirmou.

Expansão

Ao longo dos anos, a Bahia Óculos ampliou sua presença e passou a atender também outras regiões. Em 2012, a empresa inaugurou uma unidade no Shopping Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Já em 2026, chegou ao AlphaMall, em Alphaville, com a abertura de sua terceira unidade.

A expansão levou para bairros tradicionais de Salvador e Lauro de Freitas o acesso a marcas, grifes e laboratórios nacionais e internacionais, com produtos voltados a conforto e qualidade de vida. Ao longo de sua história, a empresa já entregou mais de 30 mil óculos.

Entre os pilares da experiência oferecida pela Bahia Óculos, estão o atendimento personalizado, a variedade de armações e óculos solares, o trabalho com importantes fabricantes de lentes, como Zeiss e Essilor, além do acompanhamento pós-venda e da assistência aos clientes.

A relação construída ao longo dos anos também contribuiu para a fidelização do público. Muitos clientes permanecem próximos da empresa, retornando para novas compras e indicando familiares e amigos.

Novo momento

A chegada ao Alphaville representa, segundo Geani, uma nova etapa na trajetória da empresa. A nova unidade amplia a presença física da Bahia Óculos e reforça a proposta de manter a proximidade com os clientes.

“Chegar a Alphaville é uma conquista muito especial nos 17 anos da Bahia Óculos. Queremos estar mais perto dos moradores, levando o cuidado e a confiança que construímos nessa trajetória. Nosso plano é fortalecer a nova unidade, ampliar nossa presença digital e continuar crescendo com um atendimento próximo de cada cliente”, destacou.