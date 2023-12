‘Baile do Futuro’ lança short film na festa O PICO Expomapping II

Nascida na cena cultural de Salvador em agosto de 2022, o Baile do Futuro tem como principal objetivo agregar uma nova atmosfera urbana à cena artística sotero-brasileira, trazendo uma proposta inovadora que mescla elementos tradicionais da cultura local com as mais modernas tecnologias e sonoridades nacionais e internacionais.



A festa, que vai realizar nova edição no dia 16/12 (sábado), vai apresentar no festival O PICO um filme gravado e produzido em conjunto com a produtora Baobadi.co que inaugura uma nova etapa do Baile do Futuro.