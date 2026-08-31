MAIS FACILIDADE

Bilhete do metrô de Salvador pode ser comprado pelo app da 99; saiba como

Serviço permite comprar a passagem pelo celular, evitar filas e aproveitar promoções de lançamento, como o primeiro bilhete por R$ 0,99 e 50% de desconto na compra de dois



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:44

Catraca 99Metrô em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Os usuários do sistema metroviário de Salvador e de Lauro de Freitas passaram a contar com uma alternativa para evitar filas na hora de comprar os bilhetes de acesso ao transporte. Na última semana, a 99 lançou o 99Metrô, funcionalidade que permite a compra do bilhete direto pelo aplicativo.

Desenvolvida pela 99, em parceria com o Metrô Bahia, a novidade permite que o usuário compre créditos para utilizar o metrô sem precisar ir até as bilheterias ou máquinas de autoatendimento das estações. Além disso, durante o lançamento, a funcionalidade terá promoções, como o primeiro bilhete por R$ 0,99 e 50% de desconto na compra de dois bilhetes. O pagamento é feito direto no aplicativo e está disponível nas opções Pix e saldo 99Pay.

99Metrô 1 de 4

Salvador foi a primeira cidade do Brasil selecionada para receber o projeto-piloto. Ao CORREIO, Luiz Otávio Landgraff, diretor de operações de transporte público na 99, falou sobre a escolha.

"A gente entendeu que o metrô, em Salvador, é super relevante para a população. A gente tem cerca de 420 mil usuário no metrô todos os dias e, quando a gente olha o tamanho de Salvador, isso dá quase 10% dos usuários utilizando o serviço. A ideia foi fazer essa parceria com o Metrô Bahia para possibilitar a venda digital dos bilhetes. Pretendemos aprender e fazer com que o usuário decida o transporte que ele quiser pegar. Então, se fizer mais sentido ele pegar o 99 [transporte por aplicativo], ele pode pegar, mas também pode fazer essa junção com o metrô", detalhou.

Passo a passo

1 - O usuário deve abrir o aplicativo da 99;

2 - Clicar no ícone do metrô, localizado na parte superior da tela;

3 - Clicar na opção "comprar bilhetes";

4 - Escolher a quantidade de bilhetes que deseja comprar;

5 - Escolher a forma de pagamento (Pix ou saldo 99Pay;

6 - Realizar o pagamento diretamente pelo aplicativo;

7 - Após a confirmação do pagamento, um QR Code estará disponível para que o usuário o utilize nas catracas que tenham a função "aproximação".