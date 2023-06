Brasil voltará a ter um jogador eleito o melhor do mundo?. Crédito: Pixabay

Os brasileiros sempre estiveram acostumados a ter alguns dos melhores jogadores do mundo. Entre os anos 90 e início dos 2000, muitos deles receberam o prêmio da Fifa ou a Bola de Ouro. Entretanto, nos últimos tempos essa realidade mudou e o Brasil se tornou coadjuvante no cenário internacional. Será que voltaremos a ter protagonismo? Se você se interessa por previsões esportivas, leia mais sobre o assunto e dê suas opiniões.

Desde os anos 90, muitos brasileiros foram eleitos o melhor jogador do mundo. Desde Romário (1), passando por Ronaldo (3), Rivaldo (1), Ronaldinho (2), chegando a Kaká (1), o último craque premiado. E, além deles, havia outros inúmeros jogadores de primeira linha: Roberto Carlos, Cafu, Juninho, Zé Roberto, Bebeto, Adriano, entre tantos outros. A lista é praticamente interminável.

Algo, entretanto, mudou nos anos recentes. O nível dos nossos jogadores caiu drasticamente e, como consequência, não só as premiações individuais cessaram, como a seleção brasileira tornou-se uma força média do futebol. Nas últimas cinco edições da Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado quatro vezes nas quartas de final. Na única vez que foi além (2014) e chegou até a semifinal, sofreu a derrota mais humilhante de sua história: 7 a 1 para a Alemanha.

Dessa forma, muitos se perguntam se o futebol brasileiro irá renascer, se voltaremos a ter jogadores protagonistas no cenário internacional. Enfim, se voltaremos a ter um “melhor do mundo”.

Nos últimos anos, a grande aposta foi Neymar – mas ele não conseguiu dar o retorno que se esperava. Agora, Vinicius Jr. surge como o possível novo protagonista do Brasil. Apesar de jovem, ele já provou que aguenta (muita) pressão. E que sabe dar as respostas dentro de campo.

Vini Jr. foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 2021/2022, tendo feito, inclusive, o gol do título. Na atual temporada, ele também vem sendo um dos principais jogadores do Real Madrid. O atacante merengue conseguirá manter o nível e, mais do que isso, evoluir para se tornar a nova referência técnica da seleção brasileira?

No momento, ele é uma das grandes apostas do futebol mundial – ao lado de Haaland e Mbappé. Há outros jovens surgindo e alguns já se destacando no futebol europeu, como Rodrygo, que é até mais técnico do que Vini Jr., ou Gabriel Martinelli, um jogador veloz, forte e bastante objetivo.