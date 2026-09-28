REGIÃO METROPOLITANA

Camaçari celebra 268 anos entre belezas naturais e a força da indústria

Município reúne cerca de 42 quilômetros de litoral, praias reconhecidas internacionalmente e um dos maiores complexos industriais do Hemisfério Sul



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:00

Praia de Guarajuba Crédito: Shutterstock

A cidade de Camaçari completa 268 anos nesta segunda-feira (28). Entre o mar e a indústria, o município da região metropolitana de Salvador construiu uma identidade marcada por contrastes complementares. Ao mesmo tempo em que abriga um dos maiores complexos industriais do Hemisfério Sul, também é dono de um litoral de cerca de 42 quilômetros, integrado à Costa dos Coqueiros, com praias preservadas e cenários paradisíacos.

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 304 mil habitantes vivem em Camaçari. Em 2025, a cidade foi apontada como o segundo destino mais desejado pelos turistas brasileiros, atrás apenas de Barra de Tabatinga, no Rio Grande do Norte, segundo um levantamento da plataforma de reservas Booking.com.

268 anos de Camaçari 1 de 12

Entre os destaques do litoral está Guarajuba, uma das praias contempladas com o selo internacional Bandeira Azul, reconhecimento que atesta a qualidade ambiental, a segurança e a infraestrutura do balneário. A região atrai visitantes em busca de águas cristalinas, areias bem cuidadas e serviços turísticos de excelência.

A paisagem se completa com distritos e praias que também fazem parte dos atrativos do município. Abrantes, Busca Vida, Barra do Jacuípe, Itacimirim e Jauá estão entre os locais que encantam os visitantes. Em Arembepe, a desova de tartarugas marinhas impulsionou à instalação de uma unidade do Projeto Tamar.

Polo Industrial

Além do aspecto turístico, a indústria ocupa um lugar central na trajetória de desenvolvimento do município. O principal marco dessa história foi a inauguração do Polo Industrial, em 29 de junho de 1978. Hoje, o espaço abriga mais de 80 empresas de diferentes segmentos produtivos, como químico-petroquímico, automotivo, pneus, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, fármacos, energia eólica, bebidas e serviços.

O complexo tem faturamento anual de aproximadamente US$ 15 bilhões (cerca de R$ 76,5 bilhões), e responde por 15% das exportações baianas. Sua capacidade produtiva é superior a 12 milhões de toneladas por ano de produtos químicos, petroquímicos básicos, intermediários e finais.

De acordo com o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), associação empresarial que representa mais de 80 empresas no Polo Industrial de Camaçari e sua área de influência, o complexo é responsável por 22% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de transformação da Bahia e pela geração de cerca de 50 mil empregos, sendo 10 mil diretos e 40 mil indiretos.

Diferencial

A estrutura já consolidada também ajuda a explicar a capacidade do município de atrair novos investimentos. Estudos do Observatório da Indústria da FIEB indicam que Camaçari oferece como diferencial uma infraestrutura industrial compartilhada já paga e em operação, como central de utilidades, tratamento de efluentes, dutovias e subestações, além de fornecedores e prestadores de serviço instalados a poucos quilômetros e um estoque de mão de obra com experiência industrial. Esse conjunto reduz o custo e, sobretudo, o prazo de maturação de novos investimentos.

Os efeitos aparecem também nos números. A quantidade de estabelecimentos formais no município passou de 3.498 em 2017 para 5.436 em 2025, um crescimento de 55% em oito anos. No dado mais recente, o Novo CAGED aponta 84.033 empregos formais em Camaçari em junho de 2026, com saldo positivo de 6.351 postos em 2025 e de mais 4.770 entre janeiro e julho de 2026. Desse saldo de 2026, 81% vêm da indústria de transformação.

Outro aspecto acompanhado pelo observatório é a diversificação do Polo. A química e a petroquímica continuam como núcleo de maior valor agregado, mas passaram a conviver com segmentos como automotivo, pneumáticos, celulose, têxtil, cosméticos, bebidas, fertilizantes e cerâmica.

"Um parque diversificado é menos vulnerável a choques setoriais e amplia o leque de investidores para os quais o município faz sentido", afirmou Ricardo Menezes Kawabe, gerente do Observatório da Indústria da FIEB.

Tronox completa 55 anos em Camaçari

É nesse ambiente industrial que está instalada uma das operações que ajudam a contar a história de Camaçari: a Tronox, uma das fábricas do Polo Industrial. É no município que funciona a única fábrica integrada de dióxido de titânio (TiO₂) da América do Sul. A operação completa 55 anos em 2026. A trajetória da empresa está ligada à infraestrutura industrial consolidada, à localização logística estratégica, à presença de fornecedores e serviços especializados e à disponibilidade de profissionais qualificados.

A partir de Camaçari, a Tronox produz um insumo presente em produtos como tintas, plásticos, papéis, borrachas e revestimentos, entre diversas outras aplicações. A produção realizada na Bahia contribui para o abastecimento do mercado brasileiro e para uma menor dependência de produto importado, além de integrar a planta de Camaçari à estratégia global da companhia.

A presença da empresa também se traduz em investimentos que alcançam diferentes dimensões da operação. Somente nos últimos cinco anos, foram mais de R$ 120 milhões aplicados no desenvolvimento de novos produtos e em tecnologia. Os impactos alcançam ainda a economia local e a cadeia produtiva. A Tronox estima que sua operação impacte aproximadamente 7 mil pessoas, direta e indiretamente, e mantém relacionamento com mais de 80 empresas parceiras, movimentando atividades ligadas a matérias-primas, energia, gás, manutenção, serviços e logística.

"Para os próximos cinco anos, estão previstos aproximadamente R$ 200 milhões em investimentos voltados a melhorias de processo, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, modernização da planta e avanços ambientais. É uma demonstração concreta de que Camaçari não representa apenas o legado construído pela companhia, mas permanece como parte importante de seu futuro", destacou Moisés Santos, diretor de operação da Tronox Bahia.