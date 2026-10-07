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Carnaval 2027: Zum Brazil, Carlinhos Brown e Licia Fabio ampliam conexões com Nizan Guanaes no Camarote Brown

Em sua quarta edição, projeto ganha novos olhares para a folia de Salvador e aposta no conceito “A Bahia é o Mundo”

Estúdio Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:16

Projeto criado por Zum Brazil, Carlinhos Brown e Licia Fabio foi apresentado em São Paulo Crédito: Lucas Guerreiro | Aço Filmes

À frente do Camarote Brown desde sua idealização, ao lado de Carlinhos Brown e Licia Fabio, a Zum Brazil prepara a quarta edição do projeto para o Carnaval de Salvador em 2027. Neste novo momento, a agência amplia as conexões estratégicas e criativas da experiência com a chegada de Nizan Guanaes à direção criativa, além de Taciana Veloso, da Index Conectada, e Beto Pacheco nas relações públicas.

As novidades foram apresentadas na terça-feira (22), em São Paulo, e marcam um movimento de expansão do projeto, que chega à próxima edição sob o conceito “A Bahia é o Mundo”. A proposta é ampliar as conexões do Camarote Brown para além do Carnaval, projetando a potência da cultura baiana e aproximando música, arte, entretenimento, marcas e pessoas em âmbito nacional.

Camarote Brown 1 de 11

Com 26 anos de mercado e atuação no Brasil e no exterior, a Zum Brazil leva para o Camarote Brown sua experiência na criação de eventos que aproximam pessoas, marcas e culturas. Sócia do projeto ao lado de Carlinhos Brown e Licia Fabio, a agência participa de sua construção desde a concepção da experiência até a forma como ela ganha vida durante o Carnaval. Esse trabalho envolve pensar o espaço, os encontros que ele proporciona e as relações que podem continuar depois que a festa termina.

Para a Zum, um camarote vai além da cenografia e da programação. É um ambiente capaz de despertar emoções, gerar pertencimento e criar oportunidades de conexão. Ao reunir a força cultural de Brown, a trajetória de Licia no Carnaval e sua própria expertise em experiências, a agência busca fazer do Camarote Brown um projeto com identidade reconhecível a cada edição. Uma expressão do que chama de “Efeito Zum”: transformar encontros em memórias e relações que permanecem.

A chegada de Nizan Guanaes à direção criativa soma ao projeto uma trajetória reconhecida na comunicação e uma relação próxima com a Bahia. Ao seu lado, Taciana Veloso amplia a atuação por meio da Index Conectada, enquanto Beto Pacheco assume a frente de relações públicas. Os novos nomes se unem à estrutura liderada pelos sócios para ampliar a projeção e as possibilidades do Camarote Brown.

Um dos nomes mais reconhecidos da publicidade brasileira, o baiano Nizan Guanaes construiu uma trajetória que une criatividade, estratégia e capacidade de projetar marcas. À frente da direção criativa do Camarote Brown 2027, ele traz esse olhar para o conceito “A Bahia é o Mundo”, ampliando o diálogo do projeto com o público nacional sem perder a identidade cultural que está em sua origem. A parceria também retoma uma conexão antiga com Carlinhos Brown, iniciada ainda na juventude dos dois.

Sócia da Index Conectada, Taciana Veloso atua na criação de estratégias de comunicação e relacionamento entre marcas, pessoas e diferentes públicos. No Camarote Brown, participa dessa frente ao lado dos demais parceiros, contribuindo para ampliar as conexões do projeto com empresas e oportunidades que dialoguem com sua proposta cultural. Sua chegada soma a experiência da Index em relações públicas e construção de narrativas à nova fase do camarote.

Com uma trajetória ligada a eventos, hospitalidade e relacionamento, Beto Pacheco chega ao Camarote Brown para liderar a frente de relações públicas. Reconhecido por sua capacidade de reunir pessoas de diferentes setores em torno de experiências, ele contribuirá para aproximar o projeto de personalidades, formadores de opinião e novos públicos. Sua atuação fortalece a projeção do camarote para além do Carnaval de Salvador.

No Carnaval de Salvador, essa construção ganhará forma em um espaço inspirado no icônico Candyall Guetho Square, criado por Carlinhos Brown no Candeal. Instalado no Barravento, em um ponto estratégico do circuito Barra-Ondina, entre o Farol da Barra e o Cristo, o camarote levará para a avenida referências da música, das artes, da gastronomia e da identidade baiana, transformadas em uma experiência contemporânea para diferentes públicos.

Ao lado de Carlinhos Brown e Licia Fabio, e agora com Nizan Guanaes, Taciana Veloso e Beto Pacheco, a Zum inicia a construção do Camarote Brown 2027 com uma ambição que parte da Bahia, mas olha para além dela: mostrar que, quando cultura, criatividade e conexão se encontram, a Bahia é o mundo.