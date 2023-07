Casa Mulher com a Palavra abre hoje no Goethe Institut

No dia 28, o projeto recebe a cantora, compositora e instrumentista Manuela Rodrigues. Crédito: Sara Regis

Para inspirar, educar e gerar ações concretas em prol da valorização da mulher negra e promoção da igualdade de gênero, a partir de hoje, vozes femininas potentes se levantam na 6ª edição do projeto Mulher com a Palavra. A novidade é que desta vez o formato “Casa” dá o tom do evento, que nos próximos dez dias ocupará o Goethe Institut, na Vitória, com mais de 50 atividades, entre exposição de arte, rodas de conversa, oficinas, espetáculos teatrais e musicais, além de lançamentos de livros e uma feira exclusiva para apresentar trabalhos de empreendedoras locais.

A expectativa é que 800 pessoas circulem pela Casa diariamente. As discussões e atividades terão participações de especialistas, ativistas e líderes, a exemplo de Carla Akotirene, Rita Batista, Joice Berth, Lívia Vaz, Bixarte, Elisa Lucinda, Olívia Santana, Érica Malunguinho, Cidinha da Silva, Mona Soares, e muito outras. O acesso aos espaços é gratuito, mas sujeito à lotação mediante ingressos retirados no Sympla. A programação completa pode ser conferida pelo perfil @mulhercomapalavra_.

A realização do evento é uma prova novos campos de atuação e pensamento que a mulher negra vem conquistando, mas elas querem ir além e pavimentar um caminho para as novas gerações. Por isso, as discussões serão permeadas por temas, como: intelectualidade da mulher negra, empoderamento, sexualidade, enfrentamento à violência de gênero, presença feminina nos espaços de poder e decisão, empreendedorismo, combate aos estereótipos e importância da educação antirracista para a construção de uma sociedade igualitária.

“Não dá para mensurar a importância deste projeto que está se reinventando a cada ano para discutir temas que são de interesse das mulheres negras, múltiplas e diversas, com diferentes pontos de partida mas também com intersecções similares”, destaca a jornalista e diretora de operações e tecnologia do Instituto AzMina, Marília Moreira, uma das curadoras do projeto.

Iniciativa inspiradora

Durante os últimos seis anos, o Mulher com a Palavra tem trilhado um caminho significativo em prol da igualdade de gênero e da valorização das mulheres. Inicialmente, o projeto se estabeleceu promovendo conferências e encontros Teatro Castro Alves. Durante um período de quatro anos foram realizadas 19 conferências, que alcançaram um público de mais de 50 mil pessoas, tanto presencialmente quanto digitalmente. Em 2022 foram lançados quatro programas televisivos, em parceria com a TV Educativa e o Canal Futura, da Globosat. Os programas podem ser conferidos no canal do projeto: youtube/mulhercomapalavra.

Curadoria refinada

A programação plural da Casa Mulher com a Palavra é resultado das contribuições de quatro mulheres de muita representatividade em suas áreas de atuação e que se complementam ao orquestrarem juntas o evento. Além de Marília, integram o grupo a cineasta Mariana Jaspe, a escritora e mestra nos estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo (PPGNEIM/ UFBA) Dedê Fatumma e a dramaturga, escritora, atriz, roteirista e pesquisadora das Artes Cênicas, Mônica Santana.

“O que me motivou a estar nesse projeto é saber que a arte produzida por mulheres negras é uma fonte inesgotável de insurgência política. É na arte negra que eu vejo esse corpo negro se autodefinir. Nela, injeto forças, estilhaço as imagens da ordem social cishétero ainda que esse sistema insista em dizer não, nós estamos aqui”, revela Dedê Fatuma.

Destaques

A programação multilingue da Casa MCP, no dia 20, contará com mesa de abertura sobre ‘Mulheres negras intelectuais’, com a militante, pesquisadora, doutora em Estudos de Gênero, Mulheres Feminismos - Universidade Federal da Bahia e Consultora em Equidade Racial e de Gênero, Carla Akotirene, que atua no combate ao racismo e na luta pelo epistemicídio (processo de invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo 'saber' ocidental). A palestra será mediada pela comunicadora Rita Batista, que acompanha e participou do projeto em edições anteriores.

No dia 21, o bate-papo sobre “Antirracismo para além da hashtag”, será comandado pela dupla Lívia Vaz, nomeada uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo, que é Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004, e Bixarte, poetisa, atriz, escritora e rapper que tem deixado sua marca através das suas palavras carregadas da sua identidade trans, negra e nordestina, bicampeã do Slam Estadual da Paraíba e a primeira travesti ganhadora do festival de música da Paraíba em 2020, em 2021 foi indicada ao prêmio Sim São Paulo de música e como artista revelação no Women Music Event. O Slam das Minas encerra a programação com show.

Bixarte, poetisa, atriz, escritora e rapper . Crédito: João Arraz

No sábado, dia 22, a poeta, atriz, intérprete, jornalista e professora Elisa Lucinda apresentará um rico e encantador sarau. Dentre tantas iniciativas importantes, a multi-artista também desenvolve projetos que popularizaram a poesia para todas as idades, a exemplo do “Versos de liberdade”, que ensina a palavra poética aos jovens que cumprem medidas socioeducativas, além de cursos de poesia falada para professores e profissionais de áreas diversas. Neste mesmo dia, a arquiteta e urbanista Joice Berth vai lançar seu livro “Se a cidade fosse nossa”. A ocasião contará com bate-papo e sessão de autógrafos. O espetáculo teatral Medeia Negra também será encenado.

O espetáculo teatral Medeia Negra será encenado. Crédito: divulgação

Com uma programação diversa e pautada na multilinguagem, no dia 25, a Casa Mulher Com a Palavra receberá a primeira deputada estadual preta da Bahia, Olívia Santana. Ela, que também luta pelas causas feministas e antirracistas, ministrará a mesa “Da sociedade civil à efetivação de Políticas Públicas” ao lado da artista, educadora e empresária Érica Malunguinho, a primeira deputada trans eleita no Brasil. A noite será embalada pelo som da primeira banda LGBTQIAPN+ do mundo, as Panteras Negras, que traz no repertório a sintonia de encontro com estruturas rítmicas e harmônicas que ecoam em sonoridade afro, afoxé, samba-reggae e música afro-cubana.

Primeira banda LGBTQIAPN+ do mundo, as Panteras Negras se apresentarão no evento. Crédito: divulgação

Na quinta-feira, dia 27, a agenda musical será comandada pela multifacetada e também uma das curadoras da Casa Mulher Com a Palavra, Dedê Fatuma. A artista vai apresentar sua nova obra, OFÓ. De origem Yorùbá, palavra de força, encantamento, fonte de energia ancestral, Ofó ecoa como resistência, é o "poder da palavra". A performance vem articulada com a linguagem entre tambor e poesia construindo estratégias de enfrentamento para não sucumbir diante de um Sistema racista, patriarcal e capitalista que atravessa a vida das mulheres negras e da população negra.

Já na sexta-feira, 28, a pesquisadora e psicóloga Cida Bento lançará seu livro “O pacto da branquitude”. O momento será marcado por muitas trocas com a autora, onde serão levantadas discussões importantes acerca da promoção da equidade racial e de gênero. Em 2002 defendeu a tese intitulada "Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público". É conselheira e uma das fundadoras do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert).

No sábado, 29, a diretora e roteirista soteropolitana Mariana Jaspe, que também é uma das curadoras responsáveis pela programação da Casa Mulher com a Palavra, ministrará a oficina de Projetos Documentais para Cinema e TV. Ela, que é Especialista em Cinema, Televisão e Mídias, Diretora e roteirista baiana, estreou no curta-metragem "CARNE", selecionado para mais de 35 festivais, entre brasileiros e internacionais.

Slam das Minas. Crédito: divulg

Neste mesmo dia, a criadora da primeira Escola Afro-Brasileira do Brasil - Maria Felipa - a professora, escritora, empresária e Doutora em Química Bárbara Carine, também conhecida como ‘uma intelectual diferentona’, participará da Gira de Lançamentos, apresentando o seu livro “Como ser um educador antirracista?”. Um encontro que vai convidar o público a pautar reflexões e apontar caminhos emancipatórios no âmago da Educação para as Relações Étnico-raciais, visando a contribuir em larga escala para a denúncia e o combate desse nefasto constructo estrutural da nossa sociedade, denominado racismo.

Encerrando a Gira de Lançamentos da Casa Mulher Com a Palavra, a graduada em Letras Vernáculas pela Ufba e em Produção Cultural, Regina Luz, fará o lançamento do seu livro infantil Eva, onde, por meio da literatura, a autora ressignifica a história de sua avó entrelaçando a vida de Maria Firmina dos Reis. A cantora EVYLiN fará o show da noite.

A cantora EVYLiN fará o show da noite. Crédito: divulgação

“Além da importância de ser um espaço de circulação de conhecimento, tecnologias humanas e cultura, o projeto Casa Mulher com a Palavra é um lugar de percepção, do conexão com pensamentos novos e de troca. E nada mais impactante do que se deparar com o novo e com as possibilidades que ele traz”, avalia Mariana Jaspe. “Foi um contentamento construirmos juntas este pensamento diverso de programação para alcançar diferentes interesses e buscas e, de fato, compreender que há uma pluralidade de perspectivas, de pensamentos e discussões com as quais mulheres negras estão engajadas”, completa Mônica Santana.

A Casa Mulher com a Palavra é um projeto apresentado pelo Ministério da Cultura e Novelis, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da Dow. Realização da Maré Produções Culturais e Ministério da Cultura e GOVERNO FEDERAL - União e Reconstrução.