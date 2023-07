Casa Mulher com a Palavra convida o público para debater a sociedade através da arte

Goethe Institut vai receber o evento. Crédito: Florian Boccia

Provocar ideias, questionar padrões, desafiar o status quo, romper com estereótipos e estimular a reflexão e a ação social são funções indiscutíveis que a arte tem desempenhado ao longo da história. Na vida das mulheres negras, as linguagens artísticas atuam como um canal fundamental para estimular o diálogo consciente e propagar suas vozes para todas as esferas da sociedade. Com o objetivo de ampliar ainda mais este importante debate, o Goethe Institut, no Corredor da Vitória, recebe entre os dias 20 e 30 deste mês, o projeto Casa Mulher com a Palavra, que está de volta para mais uma edição reunindo 50 convidadas de todo o Brasil com foco em promover um ciclo de conversas abertas e francas através da palavra livre, da escuta atenta e da troca de experiências.

Para a composição do quadro de convidadas do projeto foram escaladas quatro curadoras baianas que são referência em suas áreas de atuação: a cineasta Mariana Jaspe, a escritora e mestra nos estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo (PPGNEIM/ UFBA) Dedê Fatumma, a dramaturga, escritora, atriz, roteirista e pesquisadora das Artes Cênicas Mônica Santana, e Marília Moreira, jornalista e diretora de Operações e Tecnologia do Instituto AzMina.

Mariana Jaspe durante filmagens do documentário "Quem é essa mulher". Crédito: Caio Lírio

No elenco variado de convidadas, a curadoria buscou nomes de protagonismo na luta antirracista e feminista, como a ativista Carla Akotirene, a professora e escritora Bárbara Carine, a primeira Deputada Estadual Preta da Bahia, Olívia Santana, a educadora e empresária Érica Malunguinho, a apresentadora Rita Batista, a atriz e poetisa Elisa Lucinda e a arquiteta e urbanista Joice Berth, entre outras.

De acordo com a diretora e roteirista Mariana Jaspe, que participou da curadoria, o projeto retorna ao calendário de Salvador com a proposta de atuar como um espaço de conexão entre mulheres e expansão de conhecimento. “Nossa expectativa é que a cidade se conecte a esse espaço, que mulheres, garotas e meninas se conectem entre si e que as ideias que circularão ali se multipliquem, transformem e fomentem ainda mais compreensão e arte”, comenta. “Além da importância de ser um espaço de circulação de conhecimento, tecnologias humanas e cultura, o Casa Mulher com a Palavra é um lugar de percepção, de conexão com pensamentos novos e de troca. E nada mais impactante se deparar com o novo e com as possibilidades que ele traz”, diz.

Propósito

Filha de uma artista visual, a dramaturga Mônica Santana cresceu em um ambiente com forte presença da arte. Vencedora do Prêmio Braskem de Teatro na categoria Revelação, pelo espetáculo “Isto Não é Uma Mulata”, Mônica sempre viu os “fazeres artísticos” como canais de expressão e acredita que o projeto tem a missão tanto de evidenciar o rico trabalho que vem sendo produzido com mulheres negras, como inspirar o público a se engajar no debate e produzir. “A Casa Mulher com a Palavra é uma iniciativa que vem cercada da melhor expectativa possível, pois teremos uma pluralidade enorme tanto de público como de convidadas”, afirma. “O evento já está nos últimos ingressos, mesmo em um mês de calendário cultural tão movimentado como é julho. Quando sugeri nomes e mesas, o desejo era aguçar a curiosidade das pessoas e fazê-las saírem dali com o desejo de ampliar esses espaços para criar e produzir”, completa.

Mônica Santana . Crédito: Priscila Fulo

A percussionista, poeta, assistente social, escritora e mestra nos Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo - PPGNEIM/ UFBA, Dedê Fatuma, acredita que a realização de encontros como este são fundamentais para seguir avançando no debate sobre as potencialidades da mulher negra e trazer cada vez mais gente para o diálogo. “Os espaços de rodas de conversa são lugares para potencializar as ideias, falar sobre os problemas e compartilhar as soluções. Busquei trazer pessoas com expressão política, social, antirracista e anticapitalista em sua arte”, explica Dedê. “O público está em busca de ver arte sendo produzida por mulheres negras. A gente constrói juntas um olhar crítico sobre a sociedade, despertando e potencializando a nossa voz. Por isso não podemos perder de vista o poder da arte”, diz.

Dedê Fatuma. Crédito: Edilton Lopes_ Studio Móvel Maili Santos

Imperdível

A programação variada que se estende ao longo de 10 dias, ofertará ao público, mesas de debate, lançamentos de livros, oficinas artísticas, espetáculos teatrais e shows musicais. Segundo a também curadora, jornalista e diretora de operações e tecnologia do Instituto AzMina, Marília Moreira, a edição deste ano do Mulher com a Palavra trará atrações imperdíveis. Algumas já conhecidas do público do evento, outras que farão sua estreia e são aguardadas com grande expectativa.

Marília Moreira. Crédito: Pétala Lopes

“Uma unanimidade foi a escritora Eliana Alves Cruz, que vai estar aqui lançando seu novo livro, “A Vestida”. Foi um nome que todas nós defendemos pois ela nunca participou do Mulher com a Palavra. Ela tem um trabalho muito bonito e vem se destacando nas redes sociais”, revela. “Temos atrações artísticas e musicais como a Panteras Negras; Sued Nunes, que é uma artista incrível e participa da abertura… são muitos nomes que convergiram nessa curadoria. Muita coisa boa pra ver. Fica o convite para todo mundo que está em Salvador entre os dias 20 e 30 deste mês para participar dessa programação, que está maravilhosa”, completa.

Casa Mulher com a Palavra:

DIA 20 - ABERTURA - QUINTA

Palestra de abertura com Carla Akotirene - Mulheres negras intelectuais, às 17h

Show: Sued Nunes, às 20h30

DIA 22 - SÁBADO

Oficina de Projetos documentais com Mariana Jaspe, das 14h às 18h

Gira de Lançamento: "Omo Oba História de Principes e princesas" com Kiusam Oliveira (infantil), às 15h

Gira de Lançamento: "Se a cidade fosse nossa", com Joice Berth, às 17h Espetáculo teatral: “Medéia Negra”, às 19h

Gira de Lançamentos: "A Vestida", com Eliana Alves Cruz, às 19h30

Sarau: Elisa Lucinda, às 20h30

DIA 23 - DOMINGO

Gira de Lançamentos: "Os dengos na Moringa de voinha", com Ana Fátima (infantil), às 14h

Gira de Lançamentos: "Felipa – Maria Felipa", com Cássia Valle e Luciana Palmeira (infantil), às 16h

Gira de Lançamentos: "Corpo Desfeito", com Jarid Arraes, às 18h

Espetáculo teatral: “Medéia Negra”, às19h

DIA 25 - TERÇA

Feira de afro empreendedoras: Total de 15 afroemepreendedoras da cidade de Salvador, até 22h

Mesa: Mulheres Negras: “Da sociedade civil à efetivação de Políticas Públicas”, com Olivia Santana e Erica Malunguinho, às 18h30

Show: Panteras Negras, às 20h30

DIA 28 - SEXTA

Gira de Lançamentos: "O pacto da branquitude", com Cida Bento, às 18h30

Espetáculo: “Ninguém sabe meu nome”, às 19h

Mesa: "Perspectivas indígenas antirracistas" com Geni Núñez, às 19h30

Show: Orquestra Nzinga de Berimbaus, às 21h

DIA 29 - SÁBADO

Gira de Lançamentos: "Manual de Penteados para Crianças Negras", com joana Gabriele Mendes e Mari Santos (infantil), âs 15h

Espetáculo teatral: “Ninguém sabe meu Nome”, às 16h e 20h

Gira de Lançamentos: "Como ser um educador antiracista?", com Bárbara Carine, às 17h

Gira de lançamentos: "Jamais peço desculpas por me derramar: Poemas de temporal e mansidão", com Ryane Leão, às 19h

Show: Evylin, às 20h30

DIA 30 - DOMINGO

Mesa com Ana Maria Gonçalves e Mônica Santana sobre “Fabulando outros mundos: a imaginação insurgente de mulheres negras”, às 18h

Espetáculo teatral: “Ninguém sabe meu nome”, às 18h