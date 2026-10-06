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Centro Sul celebra 25 anos com ofertas especiais e até R$ 700 em vale-compras; saiba como participar

Aniversário da rede movimenta o mês de outubro com prêmios, benefícios exclusivos e programação especial para os clientes

Estúdio Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:00

Centro Sul Atacadão Crédito: Divulgação/Centro Sul

O Supermercado Centro Sul completa 25 anos de história e preparou uma campanha especial para celebrar a data junto aos seus clientes. A programação de aniversário começou nesta quinta-feira (1º) e segue até 2 de novembro, com uma série de ações, ofertas selecionadas e oportunidades de concorrer a vale-compras de até R$ 700. A campanha será realizada nas duas lojas do grupo.

Para participar, os clientes devem se cadastrar na promoção e, a cada R$ 200 em compras, informar o CPF ou CNPJ para garantir uma chance de participação. A mecânica foi pensada para tornar a experiência de aniversário ainda mais interativa e oferecer diferentes possibilidades de benefícios aos consumidores.

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Os clientes que fazem parte do Clube Centro Sul Mais contam com uma vantagem adicional: ao se identificarem nas compras, dobram suas chances de participação na campanha. Já quem utilizar o cartão Centro Sul Tricard nas compras garante uma chance extra.

“Comemorar 25 anos não é apenas celebrar uma data, mas reconhecer uma história construída todos os dias ao lado dos nossos clientes. São 25 anos de confiança, parceria e presença na rotina de milhares de famílias. Cada compra, cada encontro e cada cliente que continua escolhendo o Centro Sul faz parte dessa trajetória”, afirma Antonio Saback, diretor de operações do Centro Sul.

Outro destaque é o Delivery Centro Sul, que se aproxima de completar seu primeiro ano de operação, ampliando as opções de compra e trazendo mais praticidade para os clientes. Pelo canal digital, é possível realizar as compras de supermercado de forma prática e receber os produtos em casa.

“É sempre uma alegria comemorar o aniversário da rede. Para celebrar os 25 anos, nossas lojas estarão decoradas e preparadas para 33 dias de festa, com muitas ofertas, ativações especiais e experiências para os nossos clientes. A programação também contará com ações em parceria com o Sebrae e o Hemoba, ampliando ainda mais esse momento de celebração, relacionamento e conexão com os nossos clientes”, completa Marta Santana, gerente de Marketing do Centro Sul.

Com a iniciativa, o Centro Sul celebra seus 25 anos reforçando a relação construída com seus clientes ao longo de sua trajetória e transforma o aniversário da rede em um momento de comemoração compartilhada, com ofertas, benefícios, experiências nas lojas e facilidades também no ambiente digital durante todo o período da campanha.