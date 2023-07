Centros de fisioterapia do SESI Bahia oferecem tratamentos especializados, baseados em protocolos internacionais

O paciente José Bonfim recebe atendimento da fisioterapeuta Laryssa da Matta no Instituto SESI de SST. Crédito: Divulgação

Dor crônica, dificuldades para desenvolver atividades simples do dia a dia e muito desconforto faziam parte da vida do ex-vendedor de automóveis José Bonfim da Silva Vitoriano, de 63 anos. O diagnóstico: tendinite no braço direito. Em busca de solução, viu o aviso de uma fisioterapeuta sobre o serviço do Centro de Fisioterapia do SESI no grupo de WhatsApp do condomínio onde mora e entrou em contato.



Além de iniciar o tratamento para a tendinite, também recebeu cuidados para a coluna e hoje segue na unidade, instalada em Piatã, em acompanhamento fisioterápico direcionado ao Parkinson, o que o possibilita ter qualidade de vida, inclusive, com a prática de atividades físicas e esportes. “O atendimento é excelente. Já fiquei bom da tendinite no braço, mas quem tem Parkinson precisa manter a constância na fisioterapia. Eu indico o serviço a qualquer pessoa, os preços estão bons e tem também a nutricionista para fazer um trabalho de reeducação alimentar. Agora vou também procurar a ortodontia”, afirma o paciente.

Casos semelhantes ao do seu José têm recebido atenção através de um protocolo especializado de tratamento fisioterápico, oferecido pelos dois Centros de Fisioterapia do SESI, instalados em Feira de Santana e Salvador. Como uma referência em saúde e segurança do trabalho (SST), o SESI Bahia decidiu garantir o serviço com o objetivo de beneficiar não só os trabalhadores da Indústria, mas todas as pessoas que precisam de fisioterapia, mesmo sem prescrição médica, por conta do aumento no número de casos de doenças osteomusculares.

Desta forma, nasceu o projeto de atendimento personalizado a preços justos e tabela subsidiada para trabalhadores da indústria. Entre as modalidades estão: tratamento especializados para lesões musculares e articulares, dor crônica e RPG (reeducação postural), além de tratamento de disfunções odontológicas ligadas às articulações da mandíbula. Tudo isso em instalações modernas e confortáveis, com aparato tecnológico sofisticado e atendimento com hora marcada.

“A maior motivação para o SESI aconteceu em virtude da alta ocorrência dos distúrbios osteomusculares, que ocupam a segunda maior causa de afastamentos de longa duração e de concessão de benefícios pela Previdência Social, tanto por causas correlacionadas ao trabalho como por outras causas”, ressalta Ângela Magalhães, gerente de Promoção da Saúde do Instituto SESI de SST.

Aliada

Postura incorreta, movimentos repetitivos e traumas são algumas das situações cotidianas que geram desgastes no corpo e dor. A pessoa, então, começa o tratamento da fisioterapia, mas, aos primeiros sinais de melhora, muitas vezes, abandona as sessões. Para evitar as desistências e garantir o sucesso na saúde é fundamental entender a importância da fisioterapia como uma aliada.

“Ao iniciar um tratamento, o fisioterapeuta faz um planejamento com objetivos a curto, médio e longo prazos. Os primeiros resultados normalmente são a melhora do quadro álgico, no entanto, para um trabalho eficaz e com menor chance de recidivas ou de fazer novas lesões é necessário realizar o tratamento proposto pelo profissional até a alta”, alerta a especialista Emanuella Laryssa da Matta, fisioterapeuta do SESI Bahia.

Vale lembrar ainda que ninguém precisa esperar dor e doença chegarem para usufruir dos benefícios da fisioterapia. Um deles é a Reeducação Postural Global (RPG), usado como prevenção, pois abrange o corpo como um todo, promovendo maior consciência corporal.