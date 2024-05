CNI aponta caminhos para a nova indústria

Mapa Estratégico da CNI traça um planejamento em longo prazo para o desenvolvimento do setor no país

Qual será o cenário da indústria brasileira nos próximos anos? De acordo com o Mapa Estratégico da Indústria 2023-2032, lançado em outubro do ano passado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor estará fortalecido por uma década de ações transformadoras implementadas por parte do governo e do setor privado.