Colégio Bernoulli: conheça a escola que colocou a Bahia no 1º lugar do Enem

Reconhecida como um dos grupos educacionais de excelência no Brasil, o Bernoulli segue conquistando maiores resultados no Ensino Médio

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 06:00

Leonardo Lima – 1º lugar em Medicina na UFBA Crédito: Divulgação

UMA TRAJETÓRIA DE GRANDES CONQUISTAS

Um caminho de resultados expressivos segue trazendo destaque para a Bahia nos rankings do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Esta é a história do Colégio Bernoulli em Salvador, que conquistou o primeiro lugar do ENEM na Bahia por sete anos consecutivos.

Estes são os dados trazidos por especialistas da startup AIO Educação, referente ao ENEM 2023, com foco em escolas com mais de 100 estudantes. Um conjunto de fatores pedagógicos explica esse resultado.

DNA QUE SE FORTALECE

O Colégio Bernoulli iniciou suas atividades a partir de cursos pré-vestibulares. Com a evolução da sua proposta pedagógica, expandiu-se para incluir escolas da educação infantil ao ensino médio, tornando-se um dos grupos educacionais de maior excelência no Brasil.

No ano de 2015, sua primeira unidade em Salvador foi inaugurada. Já na primeira turma a completar o ensino médio, o Bernoulli conquistou o 1º lugar da Bahia e esteve entre as 10 melhores escolas do Brasil no ENEM.

Para a diretora do Colégio Bernoulli, Silvana Araújo, ter um sistema de aprendizado que valoriza o desejo do estudante por aprender é o que faz a diferença: “Quando você tem um ensino que valoriza o desejo pelo conhecimento, aprender se torna uma necessidade e um impulso para superar desafios e gerar conquistas".

O ENSINO MÉDIO QUE PREPARA PARA O FUTURO

O Ensino Médio é o momento de desenvolver protagonismo, autonomia e resultados. Nesse sentido, o Colégio Bernoulli proporciona uma preparação completa para alcançar metas acadêmicas e profissionais. “O Colégio Bernoulli busca formar pessoas melhores para o mundo, através de uma educação inspiradora que combina soluções modernas de ensino com o desenvolvimento de valores centrais como o acolhimento e a empatia”, explica a diretora.

Professores Altamente Qualificados

Atento aos interesses dos estudantes, o Colégio Bernoulli tem uma proposta de ensino dinâmica e envolvente, com aulas ministradas por professores experientes e altamente qualificados, como reforça Silvana: “Os professores estimulam o brilho nos olhos e a vontade de aprender, trilhando a jornada educacional ao lado do estudante”.

Soluções Didáticas Completas

Com o objetivo de oferecer uma educação completa e inovadora, o Colégio Bernoulli disponibiliza ainda materiais e recursos com tecnologia de ponta. “O estudante aprende através de uma plataforma de aprendizagem exclusiva que traz uma proposta interativa e moderna para o aprendizado. Temos a Ulli, nossa inteligência artificial, com Chat GPT integrado; o Meu Bernoulli, que oferece games, simulados, podcasts; o Bernoulli Play, que possibilita ao aluno complementar os estudos com videoaulas, áudios em língua estrangeira, resoluções de exercícios e muito mais”, diz a diretora Silvana.

Simulados que Preparam de Verdade

Simulados aplicados ao longo do ano letivo proporcionam mais familiaridade aos estudantes, com o mesmo formato de prova dos vestibulares mais exigentes. "Oferecemos diversos simulados e aplicamos a mesma metodologia de correção do Enem (TRI), para uma experiência próxima do real. Os estudantes contam ainda com monitorias diárias, resolução de exercícios e acompanhamento de analistas de desempenho pedagógico, aumentando suas chances de sucesso”, explica Silvana.

Apoio Psicopedagógico e Formação Integral

No Colégio Bernoulli, os estudantes contam com uma equipe dedicada de psicólogos que oferecem o suporte psicopedagógico necessário para o bem-estar deles e os acompanham com montagem de horários para rotina de estudos, orientação de carreira e palestras com os profissionais do mercado para auxiliar na escolha da profissão.

Segundo a diretora, “o acompanhamento é integral e proporciona um ambiente acolhedor, além de ser um processo de aprendizagem leve e descontraído. É assim que a rotina de estudos de cada estudante se torna única e prazerosa”.

Matrículas abertas para 2025

As matrículas para as novas turmas do Ensino Médio do Colégio Bernoulli já estão abertas. Uma oportunidade de aproximar o estudante de um ensino que busca fazer os olhos brilharem, com uma educação atenta aos seus melhores resultados.

Através do site oficial da escola é possível entender mais sobre o processo de admissão de novos estudantes e sobre toda estrutura oferecida no Colégio Bernoulli – Unidade Caminho das Árvores, em Salvador.