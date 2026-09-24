AFRO FASHION DAY

CORREIO abre inscrições para concursos de trancista e maquiador do Afro Fashion Day 2026

Profissionais negros podem se inscrever até 30 de setembro; vencedores vão integrar o time de beleza do desfile e participar do backstage



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:30

Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 Crédito: Lucas Assis

Antes de os modelos subirem na passarela, a beleza do Afro Fashion Day passa pelas mãos de profissionais que transformam criatividade em maquiagem, penteados e identidade. Em 2026, o CORREIO vai abrir espaço para novos talentos de Salvador com dois concursos culturais que buscam eleger o maquiador e o trancista mais criativos da cidade. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (23) e seguem até o dia 30.

Trancista mais criativo de Salvador

Nas mãos de quem trança, fios se transformam em verdadeiras coroas. E, em uma edição do Afro Fashion Day que terá como tema “Rainhas e Reis”, a arte de criar penteados que carregam identidade, ancestralidade e beleza ganha ainda mais significado. O concurso de trancista mais criativo de Salvador busca justamente encontrar quem consiga traduzir essa força por meio das tranças e ajudar a construir os visuais que vão ocupar a passarela do evento.

Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 1 de 8

Para participar, o interessado deve se autodeclarar preto, ter mais de 18 anos, além de ser residente e domiciliado em Salvador ou Região Metropolitana. No momento da inscrição, o candidato deve submeter uma foto de uma trança de sua própria autoria, comprometendo-se a, caso seja contemplado, participar do time de trancistas da 12ª edição do Afro Fashion Day 2026. Leia o regulamento completo.

Na primeira fase, seis participantes serão selecionados pelo júri, formado por profissionais da beleza, para avançar à etapa final do concurso. O resultado será divulgado no dia 2 de outubro. A final será realizada no dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador, das 7h às 13h.

Será de responsabilidade exclusiva do participante providenciar e levar ao local do concurso todos os materiais, ferramentas e produtos necessários para a execução do penteado, incluindo fibras, jumbo, pomadas, arames, pentes, acessórios, cabelos, miçangas, anéis para tranças, produtos para acabamento e demais itens que julgar necessários para a realização do trabalho.

O vencedor do concurso cultural integrará o time de trancistas do Afro Fashion Day 2026, participará do backstage do evento, marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho, e ganhará um kit de produtos de beleza da Avon.

Maquiador mais criativo de Salvador

Em sua terceira edição, o concurso promovido pelo CORREIO busca valorizar profissionais que utilizam a maquiagem como forma de expressão e identidade. Para participar, o interessado deve se autodeclarar preto, ter mais de 18 anos e ser residente e domiciliado no estado da Bahia.

O participante também deverá submeter uma foto de uma maquiagem feita por ele e preencher o formulário de inscrição. O resultado dos selecionados para a etapa final será divulgado no dia 2 de outubro. Os escolhidos pela comissão de jurados, formado por profissionais da beleza, seguem para a etapa final, marcada para o dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador, das 13h às 17h.

O participante será responsável por providenciar e levar ao local do concurso todos os materiais, ferramentas e produtos necessários para a execução da maquiagem. Leia o regulamento completo. O vencedor do concurso cultural ganhará um kit de maquiagem da Avon e participará do time de maquiadores do Afro Fashion Day 2026, com vivência no backstage do evento. Confira o regulamento completo.