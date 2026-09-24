CORREIO abre inscrições para concursos de trancista e maquiador do Afro Fashion Day 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:30
Antes de os modelos subirem na passarela, a beleza do Afro Fashion Day passa pelas mãos de profissionais que transformam criatividade em maquiagem, penteados e identidade. Em 2026, o CORREIO vai abrir espaço para novos talentos de Salvador com dois concursos culturais que buscam eleger o maquiador e o trancista mais criativos da cidade. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (23) e seguem até o dia 30.
Nas mãos de quem trança, fios se transformam em verdadeiras coroas. E, em uma edição do Afro Fashion Day que terá como tema “Rainhas e Reis”, a arte de criar penteados que carregam identidade, ancestralidade e beleza ganha ainda mais significado. O concurso de trancista mais criativo de Salvador busca justamente encontrar quem consiga traduzir essa força por meio das tranças e ajudar a construir os visuais que vão ocupar a passarela do evento.
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025
Para participar, o interessado deve se autodeclarar preto, ter mais de 18 anos, além de ser residente e domiciliado em Salvador ou Região Metropolitana. No momento da inscrição, o candidato deve submeter uma foto de uma trança de sua própria autoria, comprometendo-se a, caso seja contemplado, participar do time de trancistas da 12ª edição do Afro Fashion Day 2026. Leia o regulamento completo.
Na primeira fase, seis participantes serão selecionados pelo júri, formado por profissionais da beleza, para avançar à etapa final do concurso. O resultado será divulgado no dia 2 de outubro. A final será realizada no dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador, das 7h às 13h.
Será de responsabilidade exclusiva do participante providenciar e levar ao local do concurso todos os materiais, ferramentas e produtos necessários para a execução do penteado, incluindo fibras, jumbo, pomadas, arames, pentes, acessórios, cabelos, miçangas, anéis para tranças, produtos para acabamento e demais itens que julgar necessários para a realização do trabalho.
O vencedor do concurso cultural integrará o time de trancistas do Afro Fashion Day 2026, participará do backstage do evento, marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho, e ganhará um kit de produtos de beleza da Avon.
Em sua terceira edição, o concurso promovido pelo CORREIO busca valorizar profissionais que utilizam a maquiagem como forma de expressão e identidade. Para participar, o interessado deve se autodeclarar preto, ter mais de 18 anos e ser residente e domiciliado no estado da Bahia.
O participante também deverá submeter uma foto de uma maquiagem feita por ele e preencher o formulário de inscrição. O resultado dos selecionados para a etapa final será divulgado no dia 2 de outubro. Os escolhidos pela comissão de jurados, formado por profissionais da beleza, seguem para a etapa final, marcada para o dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador, das 13h às 17h.
O participante será responsável por providenciar e levar ao local do concurso todos os materiais, ferramentas e produtos necessários para a execução da maquiagem. Leia o regulamento completo. O vencedor do concurso cultural ganhará um kit de maquiagem da Avon e participará do time de maquiadores do Afro Fashion Day 2026, com vivência no backstage do evento. Confira o regulamento completo.
O Afro Fashion é uma realização do jornal CORREIO, com apoio do Salvador Bahia Airport e Wilson Sons.