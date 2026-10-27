PREPARATIVOS

CORREIO realiza prova de beleza para definir estética da 12ª edição do Afro Fashion Day

Maquiadores, trancistas, produtores de moda e designers participaram dos testes que vão orientar a beleza dos três blocos do evento, marcado para 14 de novembro, no Pelourinho



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:59

Prova de beleza do Afro Fashion Day 2026 Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

Profissionais do universo fashion se reuniram nesta terça-feira (27), na sede da Rede Bahia, no bairro da Federação, em Salvador, para um dos momentos mais esperados do Afro Fashion Day: a prova de beleza.

Maquiadores, trancistas, produtores de moda e designers realizaram testes para definir a estética que dará vida aos três blocos da 12ª edição do desfile, promovido pelo jornal CORREIO. A Avon, uma das patrocinadoras do evento, assina a beleza desta edição. Para o maquiador Roma Aragão, que integra o time de beleza do desfile, o encontro é fundamental para a construção do espetáculo de moda.

Prova de beleza do Afro Fashion Day 2026 1 de 10

"A maquiagem compõe o look, além dos acessórios e da roupa. Então, requer um estudo bem aprofundado, com relação ao tom da pele dos modelos e à variação de cores que podemos trabalhar. É muito importante. Temos uma variedade de produtos e tons e precisamos parar para estudar cada pele de cada modelo", explicou.

Denise Melo, que faz parte da equipe de trancistas, celebrou a presença em mais uma edição do evento. "O teste de beleza é um momento de criação, onde pensamos em cada detalhe: os penteados, as cores, os modelos de tranças e como tudo vai se conectar para estar na passarela. É uma honra fazer parte dessa construção e ver nossas tranças ganhando cada vez mais espaço", afirmou.

Em 2026, o Afro Fashion Day será realizado no dia 14 de novembro, no Pelourinho. O tema desse ano será "Rainhas e Reis", em celebração aos reinados africanos, para além da estética eurocêntrica.