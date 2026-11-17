EDUCAÇÃO

Da Educação Infantil às melhores universidades: jornada de excelência humana e alta performance do Villa Global Education

Formação internacional, bem-estar e protagonismo científico marcam o modelo do colégio, que lidera resultados no Enem e atende em três unidades na Bahia

Estúdio Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:14

Nossos alunos no Nature Lab Crédito: Bebeto Júnior

Referência em educação internacional na Bahia, o Colégio Villa Global Education une rigor acadêmico e formação integral. Presente nas unidades Paralela, Litoral Norte e Praia do Forte, a instituição acompanha toda a jornada escolar, atendendo desde o G1 (PK1), na Educação Infantil, até o Ensino Médio (High School IB). Os resultados comprovam a eﬁcácia do modelo: no Enem 2025, o Villa alcançou o 1º lugar na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o 1º lugar entre as escolas internacionais baianas e o 3º lugar no Brasil entre as escolas IB (International Baccalaureate).

Essas conquistas são reﬂexo direto da proposta de escola de excelência humana, um modelo pedagógico que equilibra alta performance e bem-estar na formação do estudante. Para isso, o currículo articula sete dimensões curriculares: Autoria, Cultura Digital, Interculturalidade, Multiletramento, Sustentabilidade, Pensamento Cientíﬁco e Competências Socioemocionais, todas integradas à Ciência da Felicidade.

Esse olhar pedagógico estimula o protagonismo dos alunos no dia a dia. Um exemplo marcante é a dimensão do Pensamento Cientíﬁco, que tem levado estudantes da instituição a conquistarem prêmios em feiras cientíﬁcas de prestígio nacional, como o primeiro lugar na FeNaDante 2026 (Feira Nacional de Ciência e Tecnologia), em São Paulo, demonstrando a capacidade dos jovens de investigar problemas reais e propor soluções inovadoras.

VILLA GLOBAL 1 de 10

Outro grande destaque dessa preparação de excelência é a aprovação internacional. Aluno de referência da instituição, Guilherme Valois, de 18 anos, é um exemplo vivo dessa trajetória de planejamento. Aprovado em nove universidades de prestígio nos Estados Unidos para Engenharia da Computação, o jovem soteropolitano mostra como a combinação entre o currículo internacional (IB), medalhas em olimpíadas de matemática e o engajamento social pavimentam o caminho para as principais instituições de ensino do mundo.

Ciência da Felicidade impulsiona o aprendizado

O cuidado com a jornada emocional também ganha espaços dedicados dentro da rotina escolar. Essa visão se concretiza no Villa Happiness Center, núcleo voltado à promoção do bem-estar. O projeto segue tendências internacionais, combinando elementos físicos, emocionais, intelectuais, relacionais e espirituais, evidenciando a necessidade de nutrir esse estado interno positivo na escola, integrado ao Programa de Convivência focado em pertencimento, respeito e diálogo.

Além disso, o Villa consolida uma trajetória de destaque em competições acadêmicas e esportivas como o Festival Esportivo das Escolas Particulares de Salvador (FEEPS). Nas olimpíadas do conhecimento, o colégio soma conquistas históricas, a exemplo do ouro e TOP 1 do Brasil na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) 2024 com a equipe Rainha-do-abismo (entre mais de 51 mil inscritos) e a chegada à ﬁnal na ONHB 2025 com a equipe Tutti-Frutti (entre 336 ﬁnalistas de 57 mil equipes), além da expressiva participação na Olimpíada Canguru de Matemática 2025.

Liderado com sensibilidade e visão de futuro por três gerações de mulheres — há 25 anos construindo o futuro da educação na Bahia —, o Villa entende que o verdadeiro desaﬁo da educação contemporânea vai além da sala de aula. "A gente entende que o verdadeiro desaﬁo da educação contemporânea é preparar pessoas fortes, éticas e felizes para transformar o mundo, sem abrir mão da excelência acadêmica que abre portas nas melhores universidades do Brasil e do exterior", destaca Manuella de Lucca Cohim, Diretora Geral do Villa.

Conheça a proposta pedagógica do Villa

As matrículas para o próximo ano letivo já estão abertas nas unidades Paralela, Litoral Norte e Praia do Forte. Famílias interessadas podem agendar uma visita guiada para conhecer a infraestrutura e o projeto educacional pelo site oﬁcial: www.villaglobaleducation.com ou pelo contato: (71) 99604-6447.