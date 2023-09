Década dos Oceanos: educar para preservar

Conscientizar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil organizada em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. Estes são os principais objetivos da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), lançada pelas Nações Unidas a cerca de dois anos.



A relevância deste movimento foi o tema da palestra ministrada no dia 18 deste mês pelo professor Alexander Turra, titular do Instituto Oceanográfico da USP, durante o seminário “O Ministério Público em Defesa da Amazônia Azul”, realizado no Wish Hotel da Bahia. “O oceano precisa estar na cabeça, no coração e na alma das pessoas”, defendeu o especialista.

O professor Alexander Turra destacou a importância de se preservar os oceanos. Crédito: Florian Boccia

Na ocasião, Turra reforçou a importância de os países cumprirem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14, o qual estabelece a necessidade de conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos. “Um dos principais desafios é compreender e mapear as fontes de poluentes e contaminantes, e seus impactos potenciais na saúde humana e nos ecossistemas oceânicos, além do desenvolvimento de soluções para removê-los ou mitigá-los”, apontou.

A importância do ensino e da pesquisa para a Economia do Mar e o poder de transformação social da Amazônia Azul foram os temas da apresentação do almirante Marcelo Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar (Femar). Ele demonstrou, por meio de fotos da Península da Coreia do Sul de 1953, como o país asiático saiu de uma situação em que a população morria de frio e fome para se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo.

Almirante Marcelo Campos: “educação e conhecimento são essenciais para a sustentabilidade da Amazônia Azul”. Crédito: Florian Boccia

Ensino profissional marítimo

“O motivo? A educação e o conhecimento”, respondeu Campos, que também reivindicou que o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo seja priorizado como política pública. A Femar forma oficiais para a Marinha Mercante e participa do Programa Antártico Brasileiro em termos de pesquisa. “Algo fundamental à medida que vivemos em tempos de mudanças climáticas”, reforçou o almirante.

Na avaliação do presidente da Femar, transformar tecnologia em inovação é um desafio complexo, que deve envolver uma sinergia entre academia, poder público e setor privado. “Hoje, a inovação ocorre com uma velocidade incrível. Há áreas como a de energia, saúde e defesa que têm criado uma série de inovações incríveis. Observem que o GPS e a internet (que já usamos há um bom tempo) foram desenvolvidos dentro do âmbito militar”, exemplificou Campos.

Rui Teixeira, do MPA, reforçou a importância da indústria e da sustentabilidade para a pesca e a aquicultura. Crédito: Florian Boccia

Pesca sustentável

Os elementos para a composição de uma política de pesca competitiva e sustentável foram apresentados, no seminário, pelo assessor do Departamento da Indústria do Pescado da Secretaria Nacional de Pesca Industrial do Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA), Rui Donizete Teixeira. “Toda e qualquer matéria-prima de origem animal precisa passar por uma indústria. Essa capacidade industrial influencia toda a cadeia produtiva”, lembrou.

No âmbito ambiental, Teixeira afirmou que a secretaria tem uma preocupação em reforçar para os pescadores a importância da preservação. “Conhecimento é tudo, de modo que a gente só vai conseguir defender aquilo que conhecemos. É fundamental preservar o ambiente marinho e os recursos pesqueiros para a sua sobrevivência e renda futura.”

A ciência que precisamos para o oceano que queremos. 7 objetivos:

1) Oceano limpo;

2) Saudável e resiliente;

3) Produtivo;

4) Previsível;

5) Seguro;

6) Acessível;

7) Inspirador e que engaja.

Fonte: Unesco

