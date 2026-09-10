SAÚDE

Dor no peito, falta de ar e outros sinais que exigem emergência

Saiba reconhecer sintomas de gravidade e quando procurar atendimento imediato; febre, tontura, vômito e mal-estar nem sempre exigem ida ao pronto-socorro

Estúdio Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:00

Família precisa reconhecer gravidade e pedir ajuda Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial com supervisão humana

Uma criança acorda com febre. O pai sente uma dor forte nas costas. A avó começa a reclamar de tontura. Pouco depois, alguém pergunta: “Vamos para o hospital ou esperamos para ver se melhora?".

A dúvida é comum — e compreensível. Nem todo sintoma exige ambulância ou pronto-socorro. Mas algumas situações não permitem esperar. Dor no peito súbita, dificuldade respiratória importante, perda de consciência, convulsão, suspeita de AVC, afogamento, trauma grave e outras situações com risco de morte ou sequelas estão entre as condições que justificam atendimento emergencial.

É emergência ou pode esperar? 1 de 8

“Uma das informações mais importantes para uma família é saber reconhecer gravidade. Não significa diagnosticar a doença em casa. Significa perceber quando não é seguro esperar”, explica a Dra. Diana Serra.

Urgência e emergência não são a mesma coisa

Na prática, podemos pensar assim:

Emergência é uma situação em que existe risco imediato à vida ou às funções do organismo e o atendimento precisa acontecer rapidamente. Urgência também necessita de avaliação, mas nem sempre existe ameaça imediata à vida. E existem ainda situações clínicas de menor gravidade que podem ser inicialmente avaliadas por consulta médica presencial ou, quando apropriado, por telemedicina.

O perigo está nos extremos: banalizar um quadro grave ou transformar todo sintoma em emergência.

Sinais que não combinam com “vamos esperar”

Algumas manifestações merecem atenção especial:

- dor ou pressão súbita no peito;

- dificuldade importante para respirar;

- lábios ou extremidades arroxeados;

- desmaio ou perda de consciência;

- convulsão;

- confusão mental súbita;

- dificuldade repentina para falar;

- perda de força em um lado do corpo; - sangramento importante;

- reação alérgica com inchaço de língua ou garganta;

- trauma grave;

- afogamento;

- queimadura extensa;

- intoxicação importante.

Alteração súbita da fala, fraqueza de um lado do corpo e desvio da boca, por exemplo, são sinais clássicos de suspeita de AVC e exigem resposta imediata.

E os sintomas aparentemente simples?

Febre, dor de garganta, tosse, diarreia, irritações de pele e outros sintomas podem, dependendo do estado geral e das características do paciente, permitir uma avaliação médica sem deslocamento imediato para uma emergência.

É justamente aí que orientação médica qualificada ajuda. O Vitalfone funciona como um canal de orientação, enquanto o Vitalmed Online possibilita avaliação médica por vídeo em situações adequadas. O serviço de telemedicina da Vitalmed oferece pronto atendimento 24 horas; a pediatria funciona diariamente das 7h às 20h.

Isso não significa substituir uma emergência por uma videochamada. Significa utilizar cada recurso para aquilo que ele pode oferecer com segurança.

O que observar antes de pedir orientação

Ao falar com um profissional, procure informar:

1. idade da pessoa;

2. quando o sintoma começou;

3. se começou de repente ou gradualmente;

4. se está piorando;

5. presença de febre;

6. medicamentos utilizados;

7. doenças preexistentes;

8. alergias conhecidas;

9. outros sintomas associados;

10. o que já foi feito.

Uma informação simples pode mudar toda a avaliação

Não diga apenas: “Minha mãe está passando mal."

Tente explicar:

“Minha mãe tem 72 anos, é hipertensa, estava bem e há aproximadamente 15 minutos começou a falar enrolado e perdeu força no braço direito.”

Essa descrição contém informações fundamentais para reconhecer uma possível emergência neurológica.

O que NÃO fazer

- Não administrar medicamentos de outra pessoa.

- Não esperar horas diante de sinais neurológicos ou cardiorrespiratórios importantes.

- Não dirigir com alguém gravemente instável no carro se há possibilidade de atendimento pré-hospitalar.

- Não oferecer alimentos ou líquidos para pessoas com alteração de consciência.

- Não tentar diagnosticar uma emergência apenas por pesquisas na internet.

Checklist familiar

- Tenha os telefones de emergência salvos.

- Conheça as doenças e alergias dos familiares.

- Mantenha lista atualizada das medicações de idosos.

- Saiba onde ficam documentos importantes.

- Ensine adolescentes e cuidadores a pedir socorro.

- Saiba explicar corretamente o endereço da residência.

Quando buscar ajuda imediatamente

Se houver risco de vida, perda de consciência, dificuldade respiratória importante, sinais de AVC ou infarto, convulsão, trauma grave ou deterioração rápida do estado geral, não espere uma consulta convencional. O Ministério da Saúde reforça que o atendimento pré-hospitalar precoce pode evitar agravamento, sequelas e óbitos.

Contatos importantes

- Emergência Vitalmed – Salvador: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

- Central de Relacionamento Vitalmed: 2202-8686

- SAMU: 192

- Corpo de Bombeiros: 193

Os números da Vitalmed acima correspondem aos canais atualmente informados oficialmente para Salvador.

“A família não precisa saber fazer diagnóstico. Precisa saber observar, reconhecer gravidade e pedir ajuda pelo caminho correto. Isso, muitas vezes, já faz uma enorme diferença”, conclui a Dra. Diana Serra.