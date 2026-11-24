PERSPECTIVAS

Economia brasileira em 2027: o que esperar e como se planejar

Encontro promovido pela Unicred Desbravadora, em Salvador, reúne especialistas para analisar as perspectivas econômicas e seus desdobramentos sobre os investimentos e a gestão do patrimônio

Estúdio Correio

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:12

Juros e inflação em 2027 serão tema de palestra da Unicred em Salvador, em 1º de dezembro Crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA

As projeções que orientavam o mercado financeiro brasileiro há alguns meses já não são as mesmas. As perspectivas para a inflação, as taxas de juros e o crescimento do país passaram por uma revisão após as eleições, trazendo novas variáveis para quem pretende investir, ampliar um negócio ou organizar as finanças para 2027.

Compreender essas mudanças e seus efeitos sobre as decisões financeiras é a proposta do encontro Além das Urnas – O que esperar da economia e dos investimentos no Brasil pós-eleições?, que a Unicred Desbravadora promove no dia 1º de dezembro, às 19h, no restaurante Vini Figueira Gastronomia, no Rio Vermelho, em Salvador.

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Um dos palestrantes é Marcos Laplechade, economista da ZIIN DTVM, plataforma de investimentos do Sistema Unicred, com 18 anos de experiência no mercado de investimentos e certificações CFP® e CGA.

Segundo o especialista, a perspectiva de juros elevados por um período mais prolongado, associada a um menor crescimento econômico, reforça a importância do planejamento financeiro. Da organização do orçamento pessoal à gestão do patrimônio, compreender o comportamento desses indicadores ajuda a avaliar riscos e identificar oportunidades.

“Num cenário de crescimento baixo e juros elevados, é importante trabalhar de forma consistente a construção de uma reserva financeira com liquidez, que permita acessar os recursos quando necessário. Para proteger o patrimônio nos próximos anos, entendemos que a boa diversificação cumpre um papel importante, assim como a exposição a ativos atrelados ao IPCA, que podem oferecer uma proteção maior contra os efeitos da inflação ao longo do tempo”, explica Laplechade.

Perspectivas para o setor da saúde

Para os profissionais da saúde, público historicamente ligado à atuação da Unicred, o planejamento financeiro envolve tanto a gestão do patrimônio pessoal quanto, em muitos casos, a administração de clínicas e consultórios. Nesse contexto, o comportamento dos juros e da inflação também influencia decisões relacionadas à aquisição de equipamentos, à contratação de serviços e à manutenção das estruturas de atendimento.

“A gente tem um cenário de juros elevados por um período mais prolongado, e o profissional da saúde precisa se organizar do ponto de vista do planejamento financeiro. As novas tomadas de crédito precisam ser muito bem analisadas. Esse profissional também é impactado de uma forma diferente quando a gente fala de custos. A inflação da área da saúde tem variáveis próprias, que precisam ser compreendidas, principalmente por quem faz a gestão de uma clínica ou hospital”, explica o economista.

Educação financeira para decisões mais conscientes

Com mais de 37 anos de atuação, o Sistema Unicred tem na educação financeira um dos seus pilares. A iniciativa de reunir especialistas para discutir as perspectivas econômicas para 2027 integra esse compromisso.

Celso Marques Menezes, presidente da Unicred Desbravadora, conselheiro da Quanta Previdência e também palestrante do encontro, destaca o papel da cooperativa na orientação financeira de seus cooperados.

“Mais do que oferecer soluções financeiras, nosso papel como cooperativa é compartilhar conhecimento e orientar as pessoas para que possam tomar decisões com segurança e responsabilidade. Em um cenário de transformações econômicas, compreender os desafios e as oportunidades do mercado é fundamental para planejar o futuro e proteger o patrimônio”, afirma Menezes.

O diálogo sobre planejamento financeiro também se estende a profissionais de outros setores da economia. É o caso do chef e empresário Vini Figueira, cooperado da Unicred e proprietário do restaurante que sediará o encontro. Para ele, contar com parceiros que compreendam a realidade do seu negócio é parte importante da gestão empresarial.

“Empreender exige planejamento, confiança e boas parcerias. A Unicred tem sido uma grande parceira na minha trajetória, com uma equipe que conhece minha realidade e entende meus desafios”, comenta.

Serviço

Evento: Além das Urnas – O que esperar da economia e dos investimentos no Brasil pós-eleições?

Realização: Unicred Desbravadora

Data: 1º de dezembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Vini Figueira Gastronomia – Travessa Bartholomeu de Gusmão, 140, Rio Vermelho, Salvador.

Palestrantes: Marcos Laplechade e Celso Marques Menezes.