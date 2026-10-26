Emergência em casa: você saberia o que fazer nos primeiros minutos?

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Estúdio Correio
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:00
Ninguém gosta de imaginar uma emergência dentro de casa.
Justamente por isso, poucas famílias se preparam.
Mas organização não atrai acidentes. Organização reduz improvisação quando eles acontecem.
Documentos, informações de saúde e contatos organizados ajudam a família a agir com mais rapidez em uma emergência
Monte uma ficha de saúde familiar
Para cada pessoa, registre:
- doenças diagnosticadas;
- alergias;
- medicamentos e doses;
- cirurgias importantes;
- contato médico;
- pessoa responsável.
Organize os medicamentos
Uma “farmacinha” segura não precisa ser enorme.
Medicamentos devem permanecer na embalagem original, fora do alcance de crianças e nunca misturados sem identificação.
Tenha instrumentos básicos
Termômetro e materiais simples de primeiros socorros podem ser úteis. Equipamentos adicionais devem ser utilizados somente quando a família sabe interpretá-los corretamente.
Crie um plano de comunicação
Quem liga?
Quem recebe a equipe?
Quem pega documentos?
Quem fica com as outras crianças?
Endereço também é informação de emergência
Parece óbvio, mas sob estresse pessoas podem ter dificuldade até para informar corretamente onde estão.
Deixe registrado:
- rua;
- número;
- condomínio;
- bloco;
- apartamento;
- ponto de referência;
- instruções para portaria.
O papel da orientação médica
Nem todo episódio exige ambulância. Vitalfone e Vitalmed Online podem ajudar em situações apropriadas a organizar o próximo passo.
Já diante de uma emergência, o atendimento pré-hospitalar começa desde o acionamento e tem como objetivo evitar agravamento e reduzir sequelas.
O que NÃO pode faltar
- telefones salvos;
- informações médicas;
- documentos acessíveis;
- adulto responsável orientado;
- plano para crianças e idosos.
Faça um exercício em família
Pergunte ao adolescente:
“Se eu desmaiasse agora, para quem você ligaria?”
Pergunte ao cuidador:
“Você sabe quais medicamentos minha mãe utiliza?”
Se ninguém souber responder, o plano precisa melhorar.
Contatos
Vitalmed Emergência (para associados): 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
SAMU: 192
Bombeiros: 193.
“Preparação não significa viver com medo. Significa reduzir o número de decisões que precisarão ser tomadas justamente no momento de maior tensão”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.