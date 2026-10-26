SAÚDE

Emergência em casa: você saberia o que fazer nos primeiros minutos?

Documentos, medicamentos, contatos e informações médicas organizados podem ajudar a família a agir com mais rapidez quando cada minuto importa

Estúdio Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:00

Documentos, informações de saúde e contatos organizados ajudam a família a agir com mais rapidez em uma emergência Crédito: Imagem ilustrativa gerada por inteligência artificial

Ninguém gosta de imaginar uma emergência dentro de casa.

Justamente por isso, poucas famílias se preparam.

Mas organização não atrai acidentes. Organização reduz improvisação quando eles acontecem.

Documentos, informações de saúde e contatos organizados ajudam a família a agir com mais rapidez em uma emergência 1 de 9

Monte uma ficha de saúde familiar

Para cada pessoa, registre:

- doenças diagnosticadas;

- alergias;

- medicamentos e doses;

- cirurgias importantes;

- contato médico;

- pessoa responsável.

Organize os medicamentos

Uma “farmacinha” segura não precisa ser enorme.

Medicamentos devem permanecer na embalagem original, fora do alcance de crianças e nunca misturados sem identificação.

Tenha instrumentos básicos

Termômetro e materiais simples de primeiros socorros podem ser úteis. Equipamentos adicionais devem ser utilizados somente quando a família sabe interpretá-los corretamente.

Crie um plano de comunicação

Quem liga?

Quem recebe a equipe?

Quem pega documentos?

Quem fica com as outras crianças?

Endereço também é informação de emergência

Parece óbvio, mas sob estresse pessoas podem ter dificuldade até para informar corretamente onde estão.

Deixe registrado:

- rua;

- número;

- condomínio;

- bloco;

- apartamento;

- ponto de referência;

- instruções para portaria.

O papel da orientação médica

Nem todo episódio exige ambulância. Vitalfone e Vitalmed Online podem ajudar em situações apropriadas a organizar o próximo passo.

Já diante de uma emergência, o atendimento pré-hospitalar começa desde o acionamento e tem como objetivo evitar agravamento e reduzir sequelas.

O que NÃO pode faltar

- telefones salvos;

- informações médicas;

- documentos acessíveis;

- adulto responsável orientado;

- plano para crianças e idosos.

Faça um exercício em família

Pergunte ao adolescente:

“Se eu desmaiasse agora, para quem você ligaria?”

Pergunte ao cuidador:

“Você sabe quais medicamentos minha mãe utiliza?”

Se ninguém souber responder, o plano precisa melhorar.

Contatos

Vitalmed Emergência (para associados): 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

SAMU: 192

Bombeiros: 193.

“Preparação não significa viver com medo. Significa reduzir o número de decisões que precisarão ser tomadas justamente no momento de maior tensão”, conclui a Dra. Diana.