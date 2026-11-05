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Emergências no trabalho: veja o que empresas devem fazer no primeiro minuto

Desmaios, convulsões, engasgos e dores no peito exigem resposta rápida; protocolos, treinamento e organização ajudam a evitar erros até a chegada do socorro

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  • Estúdio Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar
Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar Crédito: Imagem gerada por IA

Um funcionário cai no corredor.

Em segundos, dez pessoas se aproximam. Uma busca água. Outra tenta levantá-lo. Alguém telefona para o gestor. Ninguém sabe exatamente quem deve chamar o socorro.

Essa cena revela um problema comum: boa vontade sem protocolo. O primeiro passo é organizar

Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar

Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar por Imagem criada com IA
Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar por Imagem criada com IA
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Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar por Imagem criada com IA

Uma empresa precisa saber previamente:

• quem aciona o atendimento;

• qual telefone utilizar;

• quem orientará a equipe;

• quem encontrará a ambulância;

• como liberar elevadores e acessos;

• quem possui informações sobre o funcionário.

Desmaio

Verifique se a pessoa responde e respira normalmente. Se estiver inconsciente e não respirar, ou apresentar apenas respiração anormal, acione imediatamente o serviço de emergência, solicite um desfibrilador externo automático (DEA) e inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP), seguindo as orientações da central de atendimento. Se estiver respirando normalmente, mantenha-a em segurança, monitore sua condição e não tente colocá-la imediatamente em pé.

Convulsão

Durante uma convulsão, afaste objetos perigosos, proteja a cabeça e não tente conter os movimentos. Nunca coloque objetos ou dedos na boca. Observe a duração da crise. Acione imediatamente o atendimento de emergência se a convulsão durar cinco minutos ou mais, ocorrerem crises repetidas sem recuperação da consciência, houver dificuldade respiratória, trauma importante ou se for a primeira crise conhecida. Após os movimentos cessarem, verifique a respiração e mantenha a pessoa sob observação.

Engasgo

Se houver obstrução grave das vias aéreas, a resposta precisa ser imediata e pessoas treinadas em primeiros socorros fazem enorme diferença.

Se a pessoa consegue tossir vigorosamente, incentive a tosse e observe. Se não consegue falar, respirar ou tossir de maneira eficaz, trata-se de possível obstrução grave das vias aéreas.

Acione ajuda imediatamente. Pessoas capacitadas devem iniciar as manobras de desobstrução recomendadas. Se houver perda de consciência, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar, conforme orientação do serviço de emergência.

Dor no peito

Não mande o funcionário “ir para casa descansar”. Desconforto no peito, falta de ar, sudorese, náuseas e desconforto irradiado para braços, mandíbula ou costas. Mulheres, diabéticos e pessoas idosas podem ter sintomas atípicos.

O erro dos curiosos

Cercar a vítima dificulta ventilação, privacidade e trabalho dos socorristas. Uma pessoa coordena. As demais devem abrir espaço.

Proteção Total: quando o cuidado também faz parte da estrutura empresarial

Uma solução empresarial de proteção médica não deve ser vista apenas como “ter uma ambulância para chamar”.

O valor está em organizar acesso à orientação e à resposta adequada quando um problema acontece no ambiente profissional.

Esse é um dos contextos em que produtos empresariais como o Proteção Total podem integrar a estratégia de cuidado da organização.

Checklist empresarial

• Telefones de emergência visíveis.

• Endereço completo disponível.

• Equipe orientada.

• Rotas de acesso desobstruídas.

• Portaria preparada.

• Pessoas treinadas em primeiros socorros.

• DEA disponível quando aplicável e equipe treinada para utilizá-lo.

• Simulados periódicos.

O que NÃO fazer

• Amontoar pessoas.

• Não oferecer medicamentos por iniciativa própria, sem indicação ou orientação profissional, nem administrar substâncias por via oral a pessoas com alteração do nível de consciência.

• Forçar a vítima a ficar em pé.

• Transportar pessoa instável de qualquer maneira.

• Filmar ou fotografar.

• Atrasar o socorro aguardando autorização hierárquica.

Quando buscar ajuda

Problemas cardiorrespiratórios, crises convulsivas, traumas importantes e outras situações com risco de morte ou sequelas justificam atendimento emergencial.

Se a pessoa não responde e não respira normalmente

1. Acione imediatamente o serviço de emergência.

2. Solicite que alguém busque o DEA, se disponível.

3. Inicie compressões no centro do tórax, em ritmo de 100 a 120 por minuto, seguindo as orientações da central.

4. Utilize o DEA assim que estiver disponível, seguindo suas instruções.

5. Mantenha a RCP até a chegada da equipe, a recuperação de sinais de vida ou a impossibilidade de continuar com segurança.

Contatos

Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Associe-se a Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193.

“Empresa preparada não é aquela em que emergências nunca acontecem. É aquela em que as pessoas sabem exatamente o que fazer quando acontecem”, conclui a Dra. Diana.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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Vitalmed

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