RESPOSTA RÁPIDA

Emergências no trabalho: veja o que empresas devem fazer no primeiro minuto

Desmaios, convulsões, engasgos e dores no peito exigem resposta rápida; protocolos, treinamento e organização ajudam a evitar erros até a chegada do socorro

Estúdio Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00

Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar Crédito: Imagem gerada por IA

Um funcionário cai no corredor.

Em segundos, dez pessoas se aproximam. Uma busca água. Outra tenta levantá-lo. Alguém telefona para o gestor. Ninguém sabe exatamente quem deve chamar o socorro.

Essa cena revela um problema comum: boa vontade sem protocolo. O primeiro passo é organizar

Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar 1 de 10

Uma empresa precisa saber previamente:

• quem aciona o atendimento;

• qual telefone utilizar;

• quem orientará a equipe;

• quem encontrará a ambulância;

• como liberar elevadores e acessos;

• quem possui informações sobre o funcionário.

Desmaio

Verifique se a pessoa responde e respira normalmente. Se estiver inconsciente e não respirar, ou apresentar apenas respiração anormal, acione imediatamente o serviço de emergência, solicite um desfibrilador externo automático (DEA) e inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP), seguindo as orientações da central de atendimento. Se estiver respirando normalmente, mantenha-a em segurança, monitore sua condição e não tente colocá-la imediatamente em pé.

Convulsão

Durante uma convulsão, afaste objetos perigosos, proteja a cabeça e não tente conter os movimentos. Nunca coloque objetos ou dedos na boca. Observe a duração da crise. Acione imediatamente o atendimento de emergência se a convulsão durar cinco minutos ou mais, ocorrerem crises repetidas sem recuperação da consciência, houver dificuldade respiratória, trauma importante ou se for a primeira crise conhecida. Após os movimentos cessarem, verifique a respiração e mantenha a pessoa sob observação.

Engasgo

Se houver obstrução grave das vias aéreas, a resposta precisa ser imediata e pessoas treinadas em primeiros socorros fazem enorme diferença.

Se a pessoa consegue tossir vigorosamente, incentive a tosse e observe. Se não consegue falar, respirar ou tossir de maneira eficaz, trata-se de possível obstrução grave das vias aéreas.

Acione ajuda imediatamente. Pessoas capacitadas devem iniciar as manobras de desobstrução recomendadas. Se houver perda de consciência, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar, conforme orientação do serviço de emergência.

Dor no peito

Não mande o funcionário “ir para casa descansar”. Desconforto no peito, falta de ar, sudorese, náuseas e desconforto irradiado para braços, mandíbula ou costas. Mulheres, diabéticos e pessoas idosas podem ter sintomas atípicos.

O erro dos curiosos

Cercar a vítima dificulta ventilação, privacidade e trabalho dos socorristas. Uma pessoa coordena. As demais devem abrir espaço.

Proteção Total: quando o cuidado também faz parte da estrutura empresarial

Uma solução empresarial de proteção médica não deve ser vista apenas como “ter uma ambulância para chamar”.

O valor está em organizar acesso à orientação e à resposta adequada quando um problema acontece no ambiente profissional.

Esse é um dos contextos em que produtos empresariais como o Proteção Total podem integrar a estratégia de cuidado da organização.

Checklist empresarial

• Telefones de emergência visíveis.

• Endereço completo disponível.

• Equipe orientada.

• Rotas de acesso desobstruídas.

• Portaria preparada.

• Pessoas treinadas em primeiros socorros.

• DEA disponível quando aplicável e equipe treinada para utilizá-lo.

• Simulados periódicos.

O que NÃO fazer

• Amontoar pessoas.

• Não oferecer medicamentos por iniciativa própria, sem indicação ou orientação profissional, nem administrar substâncias por via oral a pessoas com alteração do nível de consciência.

• Forçar a vítima a ficar em pé.

• Transportar pessoa instável de qualquer maneira.

• Filmar ou fotografar.

• Atrasar o socorro aguardando autorização hierárquica.

Quando buscar ajuda

Problemas cardiorrespiratórios, crises convulsivas, traumas importantes e outras situações com risco de morte ou sequelas justificam atendimento emergencial.

Se a pessoa não responde e não respira normalmente

1. Acione imediatamente o serviço de emergência.

2. Solicite que alguém busque o DEA, se disponível.

3. Inicie compressões no centro do tórax, em ritmo de 100 a 120 por minuto, seguindo as orientações da central.

4. Utilize o DEA assim que estiver disponível, seguindo suas instruções.

5. Mantenha a RCP até a chegada da equipe, a recuperação de sinais de vida ou a impossibilidade de continuar com segurança.

Contatos

Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888

Associe-se a Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Bombeiros: 193.

“Empresa preparada não é aquela em que emergências nunca acontecem. É aquela em que as pessoas sabem exatamente o que fazer quando acontecem”, conclui a Dra. Diana.