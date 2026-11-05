Emergências no trabalho: veja o que empresas devem fazer no primeiro minuto

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Estúdio Correio
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:00
Um funcionário cai no corredor.
Em segundos, dez pessoas se aproximam. Uma busca água. Outra tenta levantá-lo. Alguém telefona para o gestor. Ninguém sabe exatamente quem deve chamar o socorro.
Essa cena revela um problema comum: boa vontade sem protocolo. O primeiro passo é organizar
Uma emergência no trabalho começa antes da ambulância chegar
Uma empresa precisa saber previamente:
• quem aciona o atendimento;
• qual telefone utilizar;
• quem orientará a equipe;
• quem encontrará a ambulância;
• como liberar elevadores e acessos;
• quem possui informações sobre o funcionário.
Desmaio
Verifique se a pessoa responde e respira normalmente. Se estiver inconsciente e não respirar, ou apresentar apenas respiração anormal, acione imediatamente o serviço de emergência, solicite um desfibrilador externo automático (DEA) e inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP), seguindo as orientações da central de atendimento. Se estiver respirando normalmente, mantenha-a em segurança, monitore sua condição e não tente colocá-la imediatamente em pé.
Convulsão
Durante uma convulsão, afaste objetos perigosos, proteja a cabeça e não tente conter os movimentos. Nunca coloque objetos ou dedos na boca. Observe a duração da crise. Acione imediatamente o atendimento de emergência se a convulsão durar cinco minutos ou mais, ocorrerem crises repetidas sem recuperação da consciência, houver dificuldade respiratória, trauma importante ou se for a primeira crise conhecida. Após os movimentos cessarem, verifique a respiração e mantenha a pessoa sob observação.
Engasgo
Se houver obstrução grave das vias aéreas, a resposta precisa ser imediata e pessoas treinadas em primeiros socorros fazem enorme diferença.
Se a pessoa consegue tossir vigorosamente, incentive a tosse e observe. Se não consegue falar, respirar ou tossir de maneira eficaz, trata-se de possível obstrução grave das vias aéreas.
Acione ajuda imediatamente. Pessoas capacitadas devem iniciar as manobras de desobstrução recomendadas. Se houver perda de consciência, deve-se iniciar a reanimação cardiopulmonar, conforme orientação do serviço de emergência.
Dor no peito
Não mande o funcionário “ir para casa descansar”. Desconforto no peito, falta de ar, sudorese, náuseas e desconforto irradiado para braços, mandíbula ou costas. Mulheres, diabéticos e pessoas idosas podem ter sintomas atípicos.
Cercar a vítima dificulta ventilação, privacidade e trabalho dos socorristas. Uma pessoa coordena. As demais devem abrir espaço.
Proteção Total: quando o cuidado também faz parte da estrutura empresarial
Uma solução empresarial de proteção médica não deve ser vista apenas como “ter uma ambulância para chamar”.
O valor está em organizar acesso à orientação e à resposta adequada quando um problema acontece no ambiente profissional.
Esse é um dos contextos em que produtos empresariais como o Proteção Total podem integrar a estratégia de cuidado da organização.
Checklist empresarial
• Telefones de emergência visíveis.
• Endereço completo disponível.
• Equipe orientada.
• Rotas de acesso desobstruídas.
• Portaria preparada.
• Pessoas treinadas em primeiros socorros.
• DEA disponível quando aplicável e equipe treinada para utilizá-lo.
• Simulados periódicos.
• Amontoar pessoas.
• Não oferecer medicamentos por iniciativa própria, sem indicação ou orientação profissional, nem administrar substâncias por via oral a pessoas com alteração do nível de consciência.
• Forçar a vítima a ficar em pé.
• Transportar pessoa instável de qualquer maneira.
• Filmar ou fotografar.
• Atrasar o socorro aguardando autorização hierárquica.
Problemas cardiorrespiratórios, crises convulsivas, traumas importantes e outras situações com risco de morte ou sequelas justificam atendimento emergencial.
1. Acione imediatamente o serviço de emergência.
2. Solicite que alguém busque o DEA, se disponível.
3. Inicie compressões no centro do tórax, em ritmo de 100 a 120 por minuto, seguindo as orientações da central.
4. Utilize o DEA assim que estiver disponível, seguindo suas instruções.
5. Mantenha a RCP até a chegada da equipe, a recuperação de sinais de vida ou a impossibilidade de continuar com segurança.
Contatos
Vitalmed Emergência: 3180-2000 | 3450-8888 | 2202-8888
Associe-se a Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192
Bombeiros: 193.
“Empresa preparada não é aquela em que emergências nunca acontecem. É aquela em que as pessoas sabem exatamente o que fazer quando acontecem”, conclui a Dra. Diana.
Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.