PESSOAS

Empresas ampliam ações de desenvolvimento humano e trabalho decente

Políticas e práticas de diversidade e bem-estar contribuem para ambientes laborais mais produtivos e inovadores



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Publicado em 25 de maio de 2024 às 06:00

Potencialize, iniciativa da Neoenergia Coelba, é o primeiro programa de talentos exclusivo para pessoas negras do setor elétrico brasileiro Crédito: Foto: Iracema Chequer

A neoindustrialização deve ser acompanhada por políticas que promovam a inclusão social, a diversidade, a saúde e a segurança no trabalho, além do acesso à cultura e ao esporte. Estes aspectos não apenas melhoram a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também contribui para um ambiente laboral mais produtivo e inovador.

Com base nisso, a Neoenergia Coelba lançou neste ano o Potencialize, o primeiro programa de talentos exclusivo para pessoas negras do setor elétrico brasileiro. A iniciativa busca ampliar a presença de profissionais negros e pardos nas posições executivas da companhia.

Diferentemente de outras ações para a diversidade racial no mercado de trabalho, que buscam candidatos em seleções externas, a Neoenergia Coelba voltou-se para os seus próprios colaboradores, com o propósito de promover a ascensão profissional daqueles que já estão na empresa.

"Além de ser uma ação para alcançar mais diversidade, equidade e inclusão em nossa empresa, o Potencialize tem como intuito promover a ascensão profissional de negros, com todo o suporte necessário para que eles ocupem posições e estejam preparados para os desafios de modo que possam fazer a diferença e construir avanços consistentes em suas carreiras" Tatiane Conceição Gerente de Pessoas e Organização da Neoenergia Coelba

Bem-estar

No âmbito social, a Tronox tem um foco inegociável no bem-estar dos seus colaboradores. Por meio do Programa Qualidade de Vida, a empresa criou uma linha de atuação com benefícios biopsicossociais. São ações 360º que envolvem a prática de atividade física, o acompanhamento nutricional e os cuidados psicológico e psiquiátrico.

Nos últimos cinco anos, o número de atestados por doenças ocupacionais foi de 0%. “Isso deve-se, em grande parte, às ações da empresa para minimizar riscos ergonômicos, além do aumento de colaboradores que fazem alguma atividade física com consequente fortalecimento da musculatura, incentivados pelo Programa Qualidade de Vida”, explica Renata Lima, HR Business Partner da Tronox.

Ana Luiza Salustino, gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste Crédito: Foto: Divulgação

Acolhimento

Um dos objetivos da Braskem é ser cada vez mais uma empresa inclusiva e acolhedora, garantindo oportunidades iguais para todos. Com esse foco, o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia atua nas frentes de Equidade de Gênero, LGBTQIA+, Raça e Etnia, Pessoas com Deficiência (PCD) e cenário Socioeconômico.

"“Nosso compromisso é, até 2030, alcançar a meta de termos 40% de mulheres em cargos de liderança, 12% de mulheres operadoras e 40% de pessoas negras, além de garantir um ambiente de trabalho inclusivo e livre de preconceito" Ana Luiza Salustino Gerente de Pessoas e Organização da Braskem no Nordeste

Atualmente, cerca de 27% dos integrantes da Braskem, na Bahia, são mulheres, que também ocupam 34% dos cargos de liderança.

Sementinhas

Para fomentar o esporte como ferramenta de apoio educacional, a Unipar patrocina em Tucano (BA), juntamente com a AES Brasil, o Projeto Sementinhas do Esporte, iniciativa que é realizada pela organização não-governamental Instituto Mais Ação.

O projeto, que é viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, conta com um núcleo e iniciação esportiva de futsal com foco no desenvolvimento integral de alunos do município, beneficiando 133 crianças de 6 a 12 anos. A participação está condicionada à frequência escolar.

Além disso, a Unipar destinou recursos para a reforma de uma escola de educação infantil no município. A creche foi totalmente transformada, ganhando espaços de refeição, brinquedoteca e playground mais alegres,

coloridos e com mobiliários próprios para 205 crianças.

Estratégia

Incentivar a diversidade é tanto uma responsabilidade como uma estratégia de negócio para a Suzano. A empresa atua em sinergia com os grupos de afinidade do Programa Plural, cujo objetivo é promover espaços de reflexão e acolhimento, além de sensibilização e engajamento de toda a companhia nas seguintes frentes de atuação: mulheres, raça, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e gerações.

Com foco na inclusão de pessoas com deficiência, destaca-se o Projeto Somar, em parceria com o Senai. O programa é dedicado à formação de força de trabalho operacional industrial e florestal em cargos de entrada, em comunidades próximas às localidades de atuação da Suzano.

Segurança

No Tecon Salvador, terminal de contêineres do Grupo Wilson Sons, a segurança é um fator primordial. Prova disso é que a organização foi, em 2019, a primeira empresa brasileira do segmento portuário a obter a certificação ISO 45001, que reconhece a excelência dos sistemas de gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional das empresas.

A ISO 45001 é uma norma reconhecida internacionalmente, com foco na prevenção de perigos e minimização de riscos. Ela adota métodos de controle abrangentes para diferentes públicos, incluindo colaboradores, terceiros, fornecedores, agências reguladoras, além de visitantes.

Para alcançar a certificação, a equipe do Tecon Salvador trabalhou durante dois anos na elaboração do projeto, implantação das ações e avaliação de auditorias interna e externa.