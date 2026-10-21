EDUCAÇÃO

Enem 2026: como equilibrar estudo e descanso até a prova

Sono regular, alimentação equilibrada, exercícios físicos e pausas ajudam a controlar a ansiedade e preservar a concentração para as provas de 8 e 15 de novembro

Estúdio Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Cuidar da saúde mental também deve fazer parte da preparação Crédito: Agência i7

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, é comum que a ansiedade aumente e a rotina de estudos fique mais intensa. Na tentativa de revisar o máximo de conteúdo possível até os dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas, alguns estudantes acabam reduzindo as horas de sono, deixando o lazer de lado e passando longos períodos diante dos livros. Na reta final, porém, cuidar da saúde mental também deve fazer parte da preparação.

A orientação é evitar mudanças bruscas na rotina e organizar um cronograma que contemple não apenas os estudos, mas também o descanso, alimentação, atividade física e momentos de lazer. A ideia é chegar aos dias de prova com o conteúdo revisado, mas também com disposição física e emocional.

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“À medida que a prova se aproxima, é natural que o aluno sinta que precisa estudar cada vez mais, mas aumentar excessivamente a carga pode provocar o efeito contrário, com cansaço e dificuldade de concentração. Nesse momento, é importante priorizar uma rotina equilibrada e uma revisão mais estratégica”, explica Margrit Gusmão, Diretora do Pré-Vestibular do Bernoulli.

Dormir também faz parte da preparação

Trocar horas de sono por mais tempo de estudo pode parecer uma estratégia para dar conta do volume de conteúdo, mas o descanso é parte importante da rotina de quem está se preparando para uma prova longa como o Enem. Por isso, a recomendação é preservar horários regulares para dormir e acordar, especialmente nas semanas anteriores ao exame.

Também não é indicado deixar para ajustar o sono só na véspera. O ideal é que o estudante construa gradualmente uma rotina compatível com os horários que terá nos dias de prova.

“Não adianta chegar à véspera tentando compensar semanas de privação de sono. O estudante precisa entender que descansar não significa perder tempo de estudo. O equilíbrio é fundamental para que ele consiga manter a atenção e administrar melhor a ansiedade”, destaca Margrit.

Alimentação, movimento e pausas

Os cuidados passam ainda pela alimentação. Manter refeições regulares, evitar longos períodos em jejum e priorizar alimentos com os quais o estudante já está habituado são medidas que ajudam a preservar a rotina. Na reta final, também não é o momento de testar dietas muito restritivas ou fazer grandes mudanças nos hábitos alimentares.

A atividade física permanece na agenda, mesmo que seja necessário reduzir a intensidade ou adaptar os horários. Caminhadas, esportes e outras práticas que já façam parte do cotidiano podem funcionar como uma pausa nos estudos e ajudar a diminuir a tensão acumulada.

O lazer não precisa desaparecer do cronograma. Reservar um período para assistir a uma série, encontrar com amigos, ficar com a família ou simplesmente descansar pode ajudar a evitar que a preparação se transforme em uma rotina de cobrança permanente.

Cronograma precisa ter espaço para descanso

Nas últimas semanas, o planejamento também pode ser um aliado para diminuir a sensação de que “ainda falta estudar tudo”. Em vez de tentar revisar todo o conteúdo, o estudante pode estabelecer prioridades, identificar os assuntos que merecem atenção e distribuir as atividades ao longo dos dias, incluindo intervalos.

“O cronograma não deve ser uma lista impossível de cumprir. Ele precisa ser realista e prever pausas. Quando o estudante estabelece metas muito acima do que consegue realizar, pode terminar o dia com a sensação de fracasso, mesmo tendo estudado por várias horas”, orienta Margrit.

Outro cuidado é evitar comparações. Nesta fase, acompanhar quantas horas os colegas estudam ou quantas questões conseguem resolver pode aumentar a pressão — cada estudante chega à reta final com uma trajetória e um ritmo de aprendizagem próprios. Nesse sentido, vale limitar o tempo de tela nas redes sociais.

Mais do que tentar recuperar todo o conteúdo em poucos dias, a prioridade deve ser consolidar o que foi construído ao longo do ano e preservar as condições para realizar a prova. “O Enem exige conhecimento, mas também concentração, resistência e capacidade de administrar o tempo e as emoções. Chegar bem para a prova faz parte da preparação”, conclui a diretora.

Preparação continua até a prova

Para apoiar quem vai fazer o exame, o Bernoulli Educação oferece a Central Enem Bernoulli, portal gratuito que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.

Na Central, quem prefere seguir um percurso já organizado encontra a Jornada Enem Bernoulli e o Esquenta Enem, aulas de revisão on-line e gratuitas. As aulas são conduzidas pelos professores especialistas e incluem um módulo dedicado à redação. O progresso fica visível na área logada.

Para o treino de redação, a Central oferece o PraticAI Redação, ferramenta de correção de redações com inteligência artificial alinhada aos critérios do Enem e baseada na cartilha de redação do Inep. O estudante escolhe um tema no padrão do exame, envia o texto e recebe uma devolutiva por competência apontada no próprio texto, com feedback do mentor e sugestões da IA.