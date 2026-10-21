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Enem 2026: como equilibrar estudo e descanso até a prova

Sono regular, alimentação equilibrada, exercícios físicos e pausas ajudam a controlar a ansiedade e preservar a concentração para as provas de 8 e 15 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:00

Bernoulli
Cuidar da saúde mental também deve fazer parte da preparação Crédito: Agência i7

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, é comum que a ansiedade aumente e a rotina de estudos fique mais intensa. Na tentativa de revisar o máximo de conteúdo possível até os dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas, alguns estudantes acabam reduzindo as horas de sono, deixando o lazer de lado e passando longos períodos diante dos livros. Na reta final, porém, cuidar da saúde mental também deve fazer parte da preparação.

A orientação é evitar mudanças bruscas na rotina e organizar um cronograma que contemple não apenas os estudos, mas também o descanso, alimentação, atividade física e momentos de lazer. A ideia é chegar aos dias de prova com o conteúdo revisado, mas também com disposição física e emocional.

Enem 2026

Sala de aula por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Bernoulli por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
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Sala de aula por Agência i7

“À medida que a prova se aproxima, é natural que o aluno sinta que precisa estudar cada vez mais, mas aumentar excessivamente a carga pode provocar o efeito contrário, com cansaço e dificuldade de concentração. Nesse momento, é importante priorizar uma rotina equilibrada e uma revisão mais estratégica”, explica Margrit Gusmão, Diretora do Pré-Vestibular do Bernoulli.

Dormir também faz parte da preparação

Trocar horas de sono por mais tempo de estudo pode parecer uma estratégia para dar conta do volume de conteúdo, mas o descanso é parte importante da rotina de quem está se preparando para uma prova longa como o Enem. Por isso, a recomendação é preservar horários regulares para dormir e acordar, especialmente nas semanas anteriores ao exame.

Também não é indicado deixar para ajustar o sono só na véspera. O ideal é que o estudante construa gradualmente uma rotina compatível com os horários que terá nos dias de prova.

“Não adianta chegar à véspera tentando compensar semanas de privação de sono. O estudante precisa entender que descansar não significa perder tempo de estudo. O equilíbrio é fundamental para que ele consiga manter a atenção e administrar melhor a ansiedade”, destaca Margrit.

Alimentação, movimento e pausas

Os cuidados passam ainda pela alimentação. Manter refeições regulares, evitar longos períodos em jejum e priorizar alimentos com os quais o estudante já está habituado são medidas que ajudam a preservar a rotina. Na reta final, também não é o momento de testar dietas muito restritivas ou fazer grandes mudanças nos hábitos alimentares.

A atividade física permanece na agenda, mesmo que seja necessário reduzir a intensidade ou adaptar os horários. Caminhadas, esportes e outras práticas que já façam parte do cotidiano podem funcionar como uma pausa nos estudos e ajudar a diminuir a tensão acumulada.

O lazer não precisa desaparecer do cronograma. Reservar um período para assistir a uma série, encontrar com amigos, ficar com a família ou simplesmente descansar pode ajudar a evitar que a preparação se transforme em uma rotina de cobrança permanente.

Cronograma precisa ter espaço para descanso

Nas últimas semanas, o planejamento também pode ser um aliado para diminuir a sensação de que “ainda falta estudar tudo”. Em vez de tentar revisar todo o conteúdo, o estudante pode estabelecer prioridades, identificar os assuntos que merecem atenção e distribuir as atividades ao longo dos dias, incluindo intervalos.

“O cronograma não deve ser uma lista impossível de cumprir. Ele precisa ser realista e prever pausas. Quando o estudante estabelece metas muito acima do que consegue realizar, pode terminar o dia com a sensação de fracasso, mesmo tendo estudado por várias horas”, orienta Margrit.

Outro cuidado é evitar comparações. Nesta fase, acompanhar quantas horas os colegas estudam ou quantas questões conseguem resolver pode aumentar a pressão — cada estudante chega à reta final com uma trajetória e um ritmo de aprendizagem próprios. Nesse sentido, vale limitar o tempo de tela nas redes sociais.

Mais do que tentar recuperar todo o conteúdo em poucos dias, a prioridade deve ser consolidar o que foi construído ao longo do ano e preservar as condições para realizar a prova. “O Enem exige conhecimento, mas também concentração, resistência e capacidade de administrar o tempo e as emoções. Chegar bem para a prova faz parte da preparação”, conclui a diretora.

Preparação continua até a prova

Para apoiar quem vai fazer o exame, o Bernoulli Educação oferece a Central Enem Bernoulli, portal gratuito que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.

Na Central, quem prefere seguir um percurso já organizado encontra a Jornada Enem Bernoulli e o Esquenta Enem, aulas de revisão on-line e gratuitas. As aulas são conduzidas pelos professores especialistas e incluem um módulo dedicado à redação. O progresso fica visível na área logada.

Para o treino de redação, a Central oferece o PraticAI Redação, ferramenta de correção de redações com inteligência artificial alinhada aos critérios do Enem e baseada na cartilha de redação do Inep. O estudante escolhe um tema no padrão do exame, envia o texto e recebe uma devolutiva por competência apontada no próprio texto, com feedback do mentor e sugestões da IA.

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Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

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