Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enem 2026: excesso de informação pode atrapalhar os estudos

A oito semanas da prova, especialista alerta que o excesso de dicas, métodos e conteúdos nas redes sociais pode fragmentar o foco e aumentar a ansiedade dos estudantes

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Bernoulli
Aluna estudando para o Enem Crédito: Agência i7

Cronograma pronto para baixar, lista de "10 dicas infalíveis para aprovação", vídeo de estudante contando a própria rotina, story de colega que já revisou a apostila inteira. Quem está se preparando para o Enem pode não sofrer por falta de orientação sobre como estudar, mas pelo excesso. Os canais digitais viabilizam conteúdos e ferramentas importantes, mas, se não houver um direcionamento, o volume de informações “soltas” pode mais afetar a rotina e o rendimento do que ajudar, especialmente na reta final para o exame.

Não é só o tempo de tela que pesa, mas o formato do que é consumido. Vídeos curtos, rolagem infinita e comparação constante com a rotina alheia treinam o cérebro para trocar de estímulo a cada poucos segundos, o oposto do que a reta final do Enem exige. “Não é só o tempo gasto rolando o feed ou pulando de um método de estudo para outro. É o foco que se fragmenta a cada notificação, e a energia mental, que deveria ir para o estudo, se esgota antes, absorvendo os estímulos e decidindo o que assistir, o que seguir, o que aplicar”, explica Margrit Gusmão, diretora do Pré-Vestibular Bernoulli.

Enem 2026

Bernoulli por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Sala de aula por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
1 de 10
Bernoulli por Agência i7

Para a educadora, é mais produtivo manter uma rotina que já funciona, com a orientação da escola, do que tentar se adaptar a métodos ou ritmos que podem não combinar com o perfil do estudante. "Em meio a tantas informações, clareza e consistência são nossas maiores aliadas. O foco deve ser em aprimorar o que já se mostrou eficaz para o aluno, com o suporte e a segurança da instituição de ensino, evitando a dispersão em métodos aleatórios, que só geram mais ansiedade, algo que não queremos, sobretudo na reta final de preparação", afirma.

Cada troca de tarefa tem um custo: a alternância de atenção pode reduzir o rendimento. Isso porque o cérebro não retoma o foco de onde parou, ele precisa se readaptar à tarefa anterior. Uma pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com o Equidade.info, mostra um dado que evidencia isso: mais de 80% dos estudantes brasileiros afirmam prestar mais atenção nas aulas depois da restrição ao uso de celulares em sala de aula.

A comparação social também entra nessa conta: um levantamento do Instituto Cactus com a AtlasIntel mostrou que, entre os brasileiros que passam três horas ou mais por dia em redes sociais, 43,5% têm diagnóstico de ansiedade.

Acompanhar a rotina de estudos de outros candidatos nas redes tende a gerar mais ansiedade do que direção, alimentando a sensação de estar atrasado em relação a alguém. “No Enem, em que resiliência e gestão do tempo são tão cruciais quanto conhecimento acadêmico, o equilíbrio emocional é a base. Incentivamos que o aluno cultive um ambiente de estudo focado, pois uma mente tranquila e concentrada é a estratégia que ajudará a ter sucesso no exame”, destaca Margrit.

Em busca de qualidade: navegando pela rolagem infinita de conteúdos

A proliferação de perfis e conteúdos de estudo nem sempre vem acompanhada de qualidade, o que pode mais confundir do que ajudar. A busca por engajamento muitas vezes resulta em informações superficiais, achismos, imprecisões e sensacionalismo, induzindo o estudante ao erro e roubando um tempo e uma atenção que poderiam ser mais bem aproveitados.

“O aluno deve priorizar fontes oficiais, como o Inep e a escola. A qualidade da informação, e não a quantidade, é o que realmente fará a diferença para ter sucesso na prova”, aconselha Margrit.

O caminho é confiar em quem já filtrou

Para a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, o problema muitas vezes está na dificuldade de separar o essencial do que é apenas ruído. “Para o aluno que quer ter um bom desempenho no Enem, o mais importante é criar consistência. Uma rotina organizada, com metas semanais e revisões frequentes, costuma trazer resultados mais sólidos do que jornadas excessivas e difíceis de sustentar", completa.

É esse o princípio por trás da Central Enem Bernoulli, plataforma gratuita dedicada ao exame, que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas em um só lugar, acompanhando o estudante em diferentes momentos da preparação, inclusive depois da prova, no período de resultado e inscrição em universidades (Sisu).

Em vez de mais uma lista solta para o estudante organizar sozinho, a proposta é um percurso já filtrado e validado, com curadoria de quem acompanha o Enem de perto: um recorte editado da imensa quantidade de informação disponível, e não mais uma camada dela.

Um exemplo prático desse recorte é o Esquenta Enem Bernoulli 2026, aulas especiais de revisão on-line, conduzida por professores especialistas do Bernoulli e de escolas parceiras. O evento será no dia 2 de outubro, das 14h às 18h, no canal do Bernoulli Sistema de Ensino no YouTube, e contará com apresentação da influenciadora Débora Aladim. Mais informações e inscrições no link.

Na reta final para o Enem, a diferença não costuma estar em quem consumiu mais conteúdo sobre como estudar, e sim em quem direcionou seus esforços de forma estratégica, considerando uma metodologia com curadoria e foco.

O Projeto Maratona da Educação - ENEM 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Bernoulli Educação.

Tags:

Enem Bernoulli

Mais recentes

Imagem - Faculdades de Medicina oferecem experiências antes do vestibular

Faculdades de Medicina oferecem experiências antes do vestibular
Imagem - Passou mal de madrugada? Veja quando esperar amanhecer é perigoso

Passou mal de madrugada? Veja quando esperar amanhecer é perigoso
Imagem - Enem 2026: faltam 9 semanas; veja como montar uma rotina de estudos

Enem 2026: faltam 9 semanas; veja como montar uma rotina de estudos