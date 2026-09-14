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Enem 2026: faltam 9 semanas; veja como montar uma rotina de estudos

Cronogramas ambiciosos podem falhar logo na primeira semana; diretora do Bernoulli explica como organizar teoria, questões, revisão, redação e descanso até a prova

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:26

Bernoulli
Resolução de simulado Crédito: Agência i7

Oito horas de estudo por dia. Blocos de cores. Um fim de semana inteiro reservado para simulados. Esse cronograma costuma morrer na quarta-feira, e o diagnóstico que o aluno faz de si mesmo é quase sempre o mesmo: faltou disciplina.

Faltou, na verdade, um cronograma possível. E ainda dá tempo de montar um. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos 8 e 15 de novembro, o que deixa cerca de nove semanas de preparação, tempo suficiente para construir uma rotina e, principalmente, para sustentá-la até o fim. É essa rotina, somada à dedicação dos meses anteriores, que constrói a nota do exame.

Enem 2026

Bernoulli por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Sala de aula por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
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Bernoulli por Agência i7

Diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, Margrit Gusmão acompanha há anos a mesma cena se repetir em setembro. Abaixo, ela organiza em seis decisões o que separa um planejamento que funciona de um que só parece bonito no papel.

1) Mais horas não significam mais aprendizado

A primeira crença a abandonar é a de que tempo com o caderno aberto se converte automaticamente em conteúdo aprendido.

“O aluno não precisa estudar o dia inteiro para ter um bom desempenho. O mais importante é criar consistência”, afirma Margrit Gusmão.

A diferença fica clara na comparação entre dois estudantes com a mesma carga semanal. O primeiro concentra tudo em dois dias de esforço extremo e passa os outros cinco longe do conteúdo. O segundo distribui a mesma quantidade de horas em períodos menores, todos os dias. O segundo lembra mais, e chega a novembro sem o desgaste do primeiro.

“É melhor estudar todos os dias por um período satisfatório do que manter uma rotina irregular, com dias de estudo intenso seguidos por dias sem nenhuma dedicação. A constância é o que garante a fixação do conteúdo a longo prazo”, explica a diretora.

2) Planeje a semana antes de planejar o dia

Planejar hora a hora é frágil: qualquer imprevisto derruba a estrutura inteira e o aluno conclui que o plano não serve. Planejar por semana é mais consistente, o que não saiu na terça pode sair na quinta, sem que o cronograma seja todo descartado.

Uma semana bem montada mistura três tipos de atividade, e não apenas a primeira delas:

- Estudo de teoria — aula, leitura e anotação. Cabe bem em três ou quatro dias, com uma ou duas matérias por dia.

- Resolução de questões — todos os dias, em um número fixo e realista, daqueles que se cumprem até em um dia cheio.

- Revisão do que já foi visto — duas ou três vezes por semana.

Dois compromissos completam o desenho: um horário próprio para voltar às questões erradas e uma redação por semana, escrita no tempo da prova. O descanso entra todos os dias, com hora definida com antecedência, em vez de ser o que sobrar.

A recomendação vale para todos os estudantes: intercalar teoria, prática e revisão dentro da mesma semana, em vez de empilhar conteúdo novo por semanas e deixar a resolução de questões para o fim.

3) Revisar é tentar lembrar, não reler o caderno

Revisão é o item que mais aparece nos cronogramas e o que menos acontece de fato, em parte porque muita gente confunde revisar com passar o olho na anotação.

“Revisar fortalece a memória relacionada ao conteúdo estudado. É nesse momento que o conhecimento se torna duradouro e acessível”, diz Margrit.

- A revisão funciona melhor quando é ativa e espaçada. Na prática, isso significa:

- Tentar lembrar antes de conferir o material;

- Usar flash cards com perguntas e respostas;

- Montar um mapa mental sem olhar a anotação;

- Retomar o assunto alguns dias depois, e não no mesmo dia.

E funciona melhor ainda quando é seletiva. “O estudante precisa identificar quais conteúdos já domina e reforçar os pontos em que apresenta mais dificuldade. É essa mudança de postura que faz diferença na reta final”, pontua a diretora.

4) Reserve um horário fixo para os erros

Há um bloco de estudo que quase nunca aparece nos cronogramas e que costuma render mais do que uma matéria nova: o de voltar às questões erradas.

“Não adianta só ler ou assistir aulas. É importante reservar um tempo para praticar o que foi estudado e, principalmente, para voltar aos erros e entender por que eles aconteceram. Esse é o tipo de estudo que realmente fica”, afirma.

Um horário por semana e a lista dos próprios erros já mudam a rotina seguinte. A pergunta a fazer em cada questão errada é sempre a mesma: qual foi a causa?

- As quatro causas de um erro: leitura apressada do enunciado. O ajuste é de método: sublinhar o que a questão pede antes de olhar as alternativas.

- Conceito que não estava firme. O ajuste é de conteúdo: esse tópico volta para a revisão da semana seguinte.

- Erro de cálculo ou de execução. O ajuste é de treino: mais questões do mesmo tipo, em série.

- Falta de tempo. O ajuste é de prova: treinar com cronômetro e decidir mais rápido o que deixar para depois.

Nenhuma dessas causas se resolve estudando mais matéria nova, se resolve com mais treino.

5) A redação tem dia marcado

No mínimo uma redação por semana, escrita no tempo da prova, é o hábito que mais distingue quem tem boa nota de quem tem boa teoria. Escrever sob relógio treina três coisas ao mesmo tempo: repertório, estrutura e ritmo.

Além da frequência, o estudante precisa dominar as 05 competências avaliadas, produzir um texto autoral e ampliar suas referências socioculturais, para ter argumentos e conseguir relacioná-los de forma pertinente.

Para encurtar o intervalo entre escrever e receber a correção, o Bernoulli desenvolveu a PraticAI, ferramenta que usa inteligência artificial como apoio ao treino para praticar mais, receber devolutivas rápidas e evoluir com consistência.

6) Descanso e sono entram no plano, não no que sobra

Cronograma que não prevê pausa não é cumprido por muito tempo. E o cansaço acumulado tende a aparecer justamente no dia da prova.

“Se o estudante estiver superpreparado em termos de conteúdo, mas abrir mão de momentos para aliviar o estresse, ele pode cometer erros que vão trazer impacto para o seu desempenho. Ter um cronograma de descanso ajuda a manter o equilíbrio”, diz Margrit.

Nas últimas semanas, vale ajustar o relógio ao formato do exame. Nos dois domingos de prova, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília, e a aplicação começa às 13h30 E vai até as 19h no primeiro dia e até as 18h30 no segundo dia. Fazer simulados nesse mesmo horário, treina o corpo para o esforço real.

O cronograma vai mudar, e isso é esperado

Nenhum planejamento sobrevive intacto a nove semanas. Metas não cumpridas e dificuldades novas fazem parte do processo, e um ritual curto resolve boa parte disso: uma hora no fim de semana para olhar o que ficou pendente, o que rendeu e o que entra na semana seguinte.

“Um bom cronograma é aquele que se adapta à realidade do estudante, e não o contrário. Se algo não está funcionando, o caminho é ajustar, não desistir do planejamento como um todo”, conclui a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli.

Aulas de revisão para encaixar na rotina

Método de estudo é o que sustenta resultado ao longo do tempo, e é também o que explica a trajetória por trás dessas orientações: o Bernoulli é o 1º lugar da Bahia no Enem pelo nono ano consecutivo.

Para quem prefere seguir um percurso já organizado, a Central Enem Bernoulli oferece aulas de revisão on-line e gratuitas, com um módulo dedicado exclusivamente à redação. São conduzidas pelos professores especialistas do Bernoulli, e o progresso fica visível na área logada.

O Projeto Maratona da Educação - ENEM 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Bernoulli Educação.

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Bernoulli

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