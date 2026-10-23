EDUCAÇÃO

Enem 2026: por que o mesmo número de acertos pode gerar notas diferentes?

Entenda como a TRI considera a dificuldade das questões e o padrão de respostas dos candidatos e veja estratégias para administrar melhor o tempo de prova

Estúdio Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

Na prática, acertar questões consideradas fáceis e intermediárias de maneira consistente pode favorecer o resultado Crédito: Agência i7

Acertar mais questões nem sempre significa tirar uma nota maior no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dois candidatos que respondem corretamente à mesma quantidade de perguntas podem terminar a prova com pontuações diferentes. Isso acontece por causa da Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada na correção do exame, que será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro. Mas, afinal, como funciona esse sistema e o que o estudante pode fazer para melhorar seu desempenho?

Diferentemente das provas tradicionais, nas quais cada acerto corresponde a uma pontuação fixa, a TRI considera não apenas a quantidade de respostas corretas, mas também características das questões e a coerência do conjunto de acertos e erros. Na prática, acertar questões consideradas fáceis e intermediárias de maneira consistente pode favorecer o resultado.

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“A TRI não olha apenas para a quantidade de questões acertadas, mas para o padrão de respostas apresentado pelo candidato. Um estudante que acerta questões fáceis e médias de maneira consistente, por exemplo, pode alcançar uma pontuação maior da de quem apresenta o mesmo número de acertos, mas erra questões consideradas fáceis e acerta algumas de maior dificuldade”, explica a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, Margrit Gusmão.

Isso não significa que as questões difíceis devam ser deixadas de lado ou que acertá-las prejudique a nota. O sistema considera parâmetros estatísticos de cada item, incluindo o nível de dificuldade e a capacidade de diferenciar estudantes ou diferentes níveis de conhecimento. Dessa forma, o padrão de respostas ajuda a estimar a proficiência do participante.

Segundo Margrit, as questões passam por etapas de elaboração e pré-testagem, que permitem estabelecer os parâmetros utilizados no cálculo da nota. Por isso, não é possível prever pontuação oficial apenas contando com os acertos após a divulgação do gabarito.

Como usar a TRI a seu favor?

Na reta final da preparação, entender como a TRI funciona ajuda o candidato a montar uma estratégia mais eficiente para o dia da prova. Uma das abordagens mais recomendadas é fazer uma primeira leitura resolvendo as questões que considera mais fáceis, garantindo os pontos dos conteúdos que domina. Em seguida, vale avançar para as de dificuldade intermediária e, por último, dedicar o tempo restante às mais complexas.

Essa ordem favorece a coerência pedagógica, critério central da TRI: acertar as questões fáceis e médias dá consistência ao padrão de respostas e valoriza a nota. Também protege o candidato de perder tempo em itens difíceis logo no início e deixar sem resposta questões que saberia resolver. Como o Enem não desconta pontos por erro, nenhuma questão deve ficar em branco. O ideal é reservar alguns minutos no fim da prova para marcar as que restaram.

A estratégia permite aproveitar melhor o tempo e reduzir o risco de deixar sem resposta questões que o estudante teria condições de resolver. Afinal, o Enem reúne 90 questões objetivas em cada dia de aplicação, além da redação no primeiro domingo.

“Na reta final, além de revisar conteúdos, o estudante deve treinar a gestão do tempo e entender como reage diante de diferentes níveis de dificuldade. A prova exige equilíbrio: é preciso evitar gastar tempo demais em uma questão muito complexa e, ao mesmo tempo, garantir os itens que estão dentro do seu domínio de conhecimento”, orienta Margrit.

Outro ponto importante é que nem sempre uma questão considerada fácil pelo candidato será classificada dessa forma pelo modelo estatístico do Enem. Por isso, tentar adivinhar o peso das perguntas não é uma estratégia confiável. O mais indicado é priorizar os conteúdos dominados e resolver a prova com atenção.

Simulados ajudam a definir estratégias

Faltando poucas semanas para o exame, os simulados também podem ser aliados dos estudantes. Mais do que avaliar o conhecimento, eles ajudam a identificar dificuldades, desenvolver a gestão do tempo e perceber quais tipos de questões exigem maior atenção.

A recomendação é analisar os erros, revisar conteúdos básicos e treinar diferentes formas de organizar a resolução da prova. Esse exercício pode ajudar o candidato a chegar ao Enem com mais segurança e evitar que uma única questão comprometa o tempo disponível para as demais.

Embora a TRI influencie o cálculo da nota, a orientação é não transformar o sistema em uma preocupação adicional. O objetivo deve ser responder corretamente ao maior número possível de questões, com atenção, consistência e boa administração do tempo.

Para quem está na reta final, a principal lição é simples: mais importante do que tentar descobrir quais questões valem mais é reconhecer os próprios conhecimentos, evitar erros por desatenção e construir uma estratégia que permita aproveitar ao máximo o tempo de prova.

Preparação continua até a prova

Para apoiar quem vai fazer o exame, o Bernoulli Educação oferece a Central Enem Bernoulli, portal gratuito que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.

Na Central, quem prefere seguir um percurso já organizado encontra a Jornada Enem Bernoulli e o Esquenta Enem, aulas de revisão on-line e gratuitas. As aulas são conduzidas pelos professores especialistas e incluem um módulo dedicado à redação. O progresso fica visível na área logada.

Para o treino de redação, a Central oferece o PraticAI Redação, ferramenta de correção de redações com inteligência artificial alinhada aos critérios do Enem e baseada na cartilha de redação do Inep. O estudante escolhe um tema no padrão do exame, envia o texto e recebe uma devolutiva por competência apontada no próprio texto, com feedback do mentor e sugestões da IA.