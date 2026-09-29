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Enem 2026: revisão gratuita reúne 10 professores em aulão ao vivo

Esquenta Enem Bernoulli acontece em 2 de outubro, com revisão das principais áreas da prova e participação especial de Débora Aladim

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:40

Bernoulli
Estudo para Enem Crédito: Agência i7

A cerca de um mês da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, chega a fase em que a estratégia é o principal ativo para garantir um estudo focado e eficaz para a reta final antes do exame. Nesse sentido, participar de eventos como aulões e simulados pode ajudar, uma vez que eles trazem um conteúdo que passou por curadoria, direcionado para a assimilação e proporcionam trocas.

A didática dos professores em aulas e revisões dinâmicas é focada na retenção dos conteúdos e direcionada para os conteúdos que mais caem na prova dentro de cada disciplina. Os aulões também proporcionam interação, discussão de dúvidas, e a troca de disciplina e de professor ao longo da jornada ajuda a manter a atenção.

Enem 2026

Sala de aula por Agência i7
Alunos estudando por Agência i7
Bernoulli por Agência i7
Resolução de simulado por Agência i7
Aluno treinando redação para o Enem por Agência i7
Aluno treinando redação por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Sala de aula Bernoulli por Agência i7
Aluna estudando por Agência i7
1 de 10
Sala de aula por Agência i7

Para apoiar essa etapa, professores especialistas do Bernoulli e de escolas parceiras vão conduzir o Esquenta Enem Bernoulli, uma programação on-line, gratuita e ao vivo, com revisão de questões importantes e dos conteúdos essenciais do exame. São dez professores à frente de uma revisão completa, estratégica e conectada às principais áreas cobradas na prova.

A transmissão acontece na sexta-feira, 2 de outubro, das 14h às 18h, pelo canal do Bernoulli Sistema de Ensino no YouTube, e é aberta a estudantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas na Central Enem Bernoulli.

Dez professores, todas as áreas da prova

A programação cobre Linguagens, Redação, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Em cada um, o professor retoma os conteúdos mais recorrentes da disciplina e mostra, a partir de questões, como o exame costuma cobrá-los.

"Na reta final, o erro mais comum é o aluno tentar revisar tudo com o mesmo peso. Um evento como esse ajuda a organizar essa etapa: cada professor aponta o que de fato costuma aparecer na prova, e isso dá ao estudante um direcionamento mais claro para os últimos dias de estudo", analisa Margrit Gusmão, diretora do Pré-Vestibular Bernoulli.

Esse direcionamento vem de professores que trabalham com o Enem no dia a dia. Na Bahia, o Colégio Bernoulli de Salvador é o 1º lugar do estado no exame pelo 9º ano consecutivo e o Bernoulli acumula 11 títulos de campeão nacional do Enem.

Por que a revisão guiada faz diferença

Segundo Margrit, a revisão fortalece as conexões neurais relacionadas ao conteúdo estudado. "Isso faz com que o conhecimento se torne duradouro e acessível. Os últimos dias antes da prova não são uma corrida para estudar tudo o que ainda não foi visto. Essa etapa exige estratégia. O estudante precisa identificar quais conteúdos já domina, reforçar os pontos em que tem mais dificuldade e investir em revisões conduzidas por professores que atuam com foco no Enem", completa.

Participação especial de Débora Aladim

A apresentação do evento fica por conta de Débora Aladim, formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desde 2013, ela produz vídeos de história e cultura geral para vestibulandos nas redes sociais.

Onde encontrar mais apoio

Esquenta Enem Bernoulli integra a Central Enem Bernoulli, o portal gratuito que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.

Quando: 2 de outubro (sexta-feira), das 14h às 18h

Onde: canal do Bernoulli Sistema de Ensino no YouTube

Quanto: gratuito, através do site.

O Projeto Maratona da Educação - ENEM 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Bernoulli Educação.

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Enem Bernoulli

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