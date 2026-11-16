EDUCAÇÃO

Enem acabou. E agora? Veja os próximos passos para conquistar uma vaga na universidade

Calculadora e simulador ajudam a estimar a nota e a avaliar as chances no Sisu; para quem mira Medicina na Bahia, o próximo compromisso já está marcado: a prova da primeira fase da Bahiana, no dia 22

Estúdio Correio

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:25

Bernoulli Crédito: Agência i7

O segundo domingo de Enem não encerra a disputa por uma vaga no ensino superior. Para milhares de estudantes, ele abre uma fase igualmente decisiva: conferir o gabarito, estimar a nota, entender onde ela pode levar e, para muitos, ainda se preparar para outros vestibulares. Na Bahia, por exemplo, quem quer cursar Medicina tem apenas uma semana até a primeira fase do vestibular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, marcada para 22 de novembro.

É a pergunta que domina a semana depois da prova. A resposta, porém, não sai de uma conta simples de acertos. No Enem, a nota é calculada pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas e o grau de dificuldade de cada questão. Por isso, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes.

Bernoulli 1 de 10

Para ajudar os estudantes a ter uma primeira referência, o Bernoulli disponibiliza gratuitamente a Calculadora Enem Bernoulli, que permite estimar a nota nas provas objetivas a partir do gabarito extraoficial. A estimativa não substitui o resultado oficial, que será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“É natural que os estudantes queiram saber como se saíram logo após a prova. A estimativa ajuda a ter uma noção da pontuação, mas o resultado oficial pode ser diferente. O ideal é usar essa informação como ponto de partida para começar a avaliar as possibilidades de ingresso no ensino superior”, explica Margrit Gusmão, diretora do Bernoulli Pré-Vestibular.

Onde a nota pode levar

Com uma estimativa em mãos, o próximo passo é entender quais portas ela abre no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa a nota do Enem para selecionar estudantes em instituições públicas de todo o país. Para isso, o Simulador Sisu Bernoulli, compara a nota do estudante, Simulador Sisu Bernoulli, ferramenta gratuita que compara a nota do estudante com as notas de corte da edição mais recente do Sisu, aplicando os pesos que cada curso atribui às áreas do Enem.

Na prática, quem sonha com Medicina, Direito ou Engenharia consegue visualizar em quais instituições a sua nota se aproxima das notas de corte e montar um plano antes mesmo da abertura das inscrições. A simulação pode ser feita com a nota estimada e refeita quando o Inep divulgar o resultado oficial. As duas ferramentas funcionam de forma integrada: o estudante calcula a nota e, em seguida, simula suas possibilidades no Sisu no mesmo ambiente.

O resultado, no entanto, é uma referência, e não uma garantia de vaga. As notas de corte variam de acordo com a concorrência, o número de vagas e a modalidade de seleção, e mudam diariamente durante o período de inscrições.

“O período após o Enem também exige planejamento. O estudante pode usar o simulador para conhecer melhor suas possibilidades, pesquisar instituições e entender os critérios de seleção. É uma forma de transformar a expectativa pelo resultado em uma preparação mais organizada para as próximas etapas”, orienta Margrit.

A Calculadora Enem Bernoulli e o Simulador Sisu Bernoulli estão disponíveis na Central Enem Bernoulli, plataforma gratuita que reúne aulas, conteúdos e ferramentas para todas as etapas do Enem, da preparação à escolha da vaga.

Uma semana depois, outra prova

Para quem quer cursar Medicina na Bahia, não há muito tempo para descanso. O vestibular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública oferece 148 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2027. A primeira fase acontece no dia 22 de novembro, uma semana após o segundo domingo do Enem. Já a segunda fase contempla a aula de vivência, no dia 11 de dezembro, e a prova discursiva, no dia 13 de dezembro. A boa notícia, segundo Margrit, é que ninguém precisa recomeçar do zero. “O conhecimento construído ao longo do ano permanece. Mas é importante conhecer o perfil da instituição, resolver provas anteriores e identificar os conteúdos que merecem uma revisão mais direcionada. Cada processo seletivo tem suas características, e essa adaptação pode fazer diferença no desempenho”, afirma.