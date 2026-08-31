EDUCAÇÃO E SAÚDE

Enfermaria, vacina, ambulância e até seguro: como escolas cuidam de crianças e adolescentes

Com três enfermarias e equipe treinada, Colégio Antônio Vieira investe em prevenção e atendimento emergencial durante a rotina escolar

Estúdio Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07:00

Enfermaria da Educação Infantil do Vieira, uma das três existentes no colégio Crédito: Mateus Nunes

Em uma sociedade cada vez mais marcada pela rotina acelerada de atividades, poder contar com condições que promovam saúde e bem-estar, com ações preventivas e até emergenciais, para crianças e jovens enquanto estão na escola tornou-se um diferencial para pais e responsáveis. Com enfermarias, seguro acidente, sistema de ambulância e treinamento de pessoal em primeiros socorros, entre outros serviços, o Colégio Antônio Vieira, que já é uma referência em qualidade educacional, também tem se destacado na cultura do cuidado.

"Sinto-me mais tranquila em saber que o colégio onde minha filha estuda tem essa atenção e possibilidade de até prestar, um atendimento emergencial, com profissionais da área e pessoal treinado, até com ambulância, se for preciso", conta a psicóloga Maria França, cuja filha, de apenas três anos, é aluna da Educação Infantil do Vieira

Colégio Antônio Vieira 1 de 10

Enfermarias

Além da qualidade da educação integral oferecida, o Vieira é uma referência em estrutura na oferta de serviços para o caso de atendimento emergencial. O colégio dispõe de três unidades com profissionais de enfermagem para os complexos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, no Vieirinha; além do Vieirão, onde estudam os adolescentes do 8º ano EF à 3ª série do Ensino Médio.

São unidades que promovem acolhimento e primeiros cuidados em casos de indisposição, primeiros sinais de alguma enfermidade, pequenos acidentes, como torções e quedas, ou até mesmo questões emocionais, se preciso, sempre evitando ministrar medicamentos, a menos que sejam enviados e autorizados pelos pais e responsáveis pelos estudantes, com orientação médica.

"Nossa equipe é composta por seis técnicas de enfermagem, que realizam atendimentos diários, oferecendo assistência sempre que necessário durante o período escolar, de forma rápida, segura e humanizada e em constante diálogo com as famílias", explica a enfermeira Rosângela Barbosa, que supervisiona as atividades tanto nos atendimentos aos estudantes quanto aos colaboradores.

Área protegida Vitalmed

Toda a área escolar ainda conta com um seguro de atendimento emergencial, se necessário e mediante acionamento, prestado por empresa especializada (Vitalmed). O serviço prevê envio de equipe socorrista e ambulância, tanto para os dias normais de aula quanto durante eventos que envolvam a participação de famílias, como mostra de ciências (Expociência), a feira literária (Flicav), Vieira Games ou eventos esportivos, por exemplo. “Com esse olhar diferenciado, o Colégio amplia o cuidado com alunos, famílias e colaboradores, oferecendo mais bem-estar e tranquilidade diante de situações emergenciais”, destaca Janilson Orrico, coordenador de Gestão de Pessoas do Vieira.

Colégio possui contrato para serviço de atendimento médico emergencial com âmbulância Crédito: Mateus Nunes

Vacinação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Vieira também promove, com autorização dos pais, um dia no ano para atualização das vacinas para estudantes maiores de 12 anos. Na oportunidade, também são vacinados professores e colaboradores não docentes.

Seguro de acidentes pessoais

Os estudantes do Vieira ainda contam com um seguro de acidentes pessoais. Trata-se do Peper – Seguro de Proteção Escolar Permanente, um seguro válido dentro e fora da escola, com cobertura ampla no Brasil e no exterior, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, feriados e férias. “O benefício inclui atendimento em clínicas e hospitais credenciados, além de cobertura para despesas com medicamentos, transporte, fisioterapia e outros serviços previstos na apólice, proporcionando mais tranquilidade às famílias”, explica a enfermeira Rosângela Barbosa.

Todos os estudantes e colaboradores possuem cartão de seguro para o caso de acidentes pessoais, válido até fora do país Crédito: Mateus Nunes

Certificação em primeiros socorros

Todos os profissionais do Vieira, professores e equipe não docente, passam por formação em primeiros socorros, com empresa especializada certificada pelo Corpo de Bombeiros. Atualmente, 100% dos professores e profissionais que lidam diretamente com os estudantes possuem certificado de treinamento em primeiros socorros. A formação anual revela a conformidade do colégio com a Lei Lucas, visando uma intervenção adequada diante de uma eventual intercorrência.

Colaboradores docentes e não docentes do Vieira são treinados em primeiros socorros Crédito: Reinan Lisboa

Brigada de incêndio

A segurança de comunidade escolar é reforçada pela atuação de colaboradores capacitados como brigadistas, preparados para agir em situações de emergência. O treinamento prepara os colaboradores do colégio para atuar na prevenção, combate a princípios de incêndio, prestação de primeiros socorros e orientação para agir com liderança em abandono de áreas, se preciso. “Todo ano, o Vieira obtém o certificado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), emitido após avaliação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA)”, informa o técnico de Segurança do Trabalho, Erivaldo Carmo dos Santos, coordenador da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e da Brigada de Incêndio do Vieira.

Brigadistas Crédito: Maiara Bulcao

Gestão de risco

O colégio também conta com um programa de gestão de riscos para situações cotidianas e eventos, sob a coordenação do doutor em Ciências da Segurança e mestre em Direção da Segurança, Nino Meireles, autor de oito livros nesta área. “As ações preventivas estão pautadas em um sistema de segurança composto de meios técnicos ativos e passivos; meio humano; normas, procedimentos e políticas. Essas ações abrangem desde inspeções diárias ao planejamento de eventos”, explica Nino.

Acessos e monitoramento

A implantação de sistema de controle de acesso (catracas com leitor digital e facial) para acesso dos estudantes, familiares e público em geral ao colégio e o sistema de câmeras com monitoramento contínuo das áreas de convivência são também algumas das medidas adotadas dentre as ações do programa de gestão de risco. Vale ressaltar que, desde o estacionamento, os pais já contam com a tranquilidade de poder fazer o embarque e desembarque dos estudantes em áreas internas da escola

Acesso no Vieirão com catracas de reconhecimento digital e facial Crédito: Maiara Bulcao

Saúde mental

Como parte da premissa jesuíta de cuidado integral com a pessoa, a atenção com a saúde mental dos estudantes e colaboradores é outro diferencial do Vieira. Ações formativas promovidas pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE) e equipe da Formação Cristã asseguram aos alunos momentos de crescimento espiritual, descontração e valorização da qualidade de vida. Já os colaboradores participam de palestras e dinâmicas com especialistas no tema, de forma continuada.

“Compreendemos que também faz parte das condições que asseguram a qualidade do processo formativo, o cuidado integral com nossos estudantes e com toda a comunidade escolar. Ao mesmo tempo em que cuidamos de um projeto pedagógico que busca desenvolver os estudantes alinhando competência cognitiva às dimensões socioemocionais e espiritual-religiosa, as chamadas soft skills; também cuidamos das condições de saúde e bem-estar que asseguram tranquilidade e melhor resultado em nossa missão de formar pessoas competentes, conscientes, criativas, compassivas e comprometidas com a transformação da sociedade”, conclui o diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira.

Diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira destaca cuidado integral com toda a comunidade escolar Crédito: Valter Pontes