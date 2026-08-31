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Enfermaria, vacina, ambulância e até seguro: como escolas cuidam de crianças e adolescentes

Com três enfermarias e equipe treinada, Colégio Antônio Vieira investe em prevenção e atendimento emergencial durante a rotina escolar

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07:00

Enfermaria da Educação Infantil do Vieira, uma das três existentes no colégio
Enfermaria da Educação Infantil do Vieira, uma das três existentes no colégio Crédito: Mateus Nunes

Em uma sociedade cada vez mais marcada pela rotina acelerada de atividades, poder contar com condições que promovam saúde e bem-estar, com ações preventivas e até emergenciais, para crianças e jovens enquanto estão na escola tornou-se um diferencial para pais e responsáveis. Com enfermarias, seguro acidente, sistema de ambulância e treinamento de pessoal em primeiros socorros, entre outros serviços, o Colégio Antônio Vieira, que já é uma referência em qualidade educacional, também tem se destacado na cultura do cuidado.

"Sinto-me mais tranquila em saber que o colégio onde minha filha estuda tem essa atenção e possibilidade de até prestar, um atendimento emergencial, com profissionais da área e pessoal treinado, até com ambulância, se for preciso", conta a psicóloga Maria França, cuja filha, de apenas três anos, é aluna da Educação Infantil do Vieira

Colégio Antônio Vieira

Maria França diz que se sente mais tranquila com diferenciais de saúde e segurança da escola da filha |  por Maiara Bulcao
Colaboradores docentes e não docentes do Vieira são treinados em primeiros socorros  |  por Reinan Lisboa
Brigadistas  |  por Maiara Bulcao
Acesso no Vieirão com catracas de reconhecimento digital e facial  |  por Maiara Bulcao
Todos os estudantes e colaboradores possuem cartão de seguro para o caso de acidentes pessoais, válido até fora do país  |   por Mateus Nunes
Colégio possui contrato para serviço de atendimento médico emergencial com âmbulância  |  por Mateus Nunes
Enfermaria da Educação Infantil do Vieira, uma das três existentes no colégio  |  por Divulgação
Estacionamento em área interna com mais segurança para embarque e desembarque dos estudantes  |  por Mateus Nunes
Formações com psicólogos e pastoralistas cuidam da saúde mental de colaboradores e estudantes  |  por Divulgação
Diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira destaca cuidado integral com toda a comunidade escolar  |  por Valter Pontes
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Maria França diz que se sente mais tranquila com diferenciais de saúde e segurança da escola da filha |  por Maiara Bulcao

Enfermarias

Além da qualidade da educação integral oferecida, o Vieira é uma referência em estrutura na oferta de serviços para o caso de atendimento emergencial. O colégio dispõe de três unidades com profissionais de enfermagem para os complexos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, no Vieirinha; além do Vieirão, onde estudam os adolescentes do 8º ano EF à 3ª série do Ensino Médio.

São unidades que promovem acolhimento e primeiros cuidados em casos de indisposição, primeiros sinais de alguma enfermidade, pequenos acidentes, como torções e quedas, ou até mesmo questões emocionais, se preciso, sempre evitando ministrar medicamentos, a menos que sejam enviados e autorizados pelos pais e responsáveis pelos estudantes, com orientação médica.

"Nossa equipe é composta por seis técnicas de enfermagem, que realizam atendimentos diários, oferecendo assistência sempre que necessário durante o período escolar, de forma rápida, segura e humanizada e em constante diálogo com as famílias", explica a enfermeira Rosângela Barbosa, que supervisiona as atividades tanto nos atendimentos aos estudantes quanto aos colaboradores.

Área protegida Vitalmed

Toda a área escolar ainda conta com um seguro de atendimento emergencial, se necessário e mediante acionamento, prestado por empresa especializada (Vitalmed). O serviço prevê envio de equipe socorrista e ambulância, tanto para os dias normais de aula quanto durante eventos que envolvam a participação de famílias, como mostra de ciências (Expociência), a feira literária (Flicav), Vieira Games ou eventos esportivos, por exemplo. “Com esse olhar diferenciado, o Colégio amplia o cuidado com alunos, famílias e colaboradores, oferecendo mais bem-estar e tranquilidade diante de situações emergenciais”, destaca Janilson Orrico, coordenador de Gestão de Pessoas do Vieira.

Colégio possui contrato para serviço de atendimento médico emergencial com ambulância
Colégio possui contrato para serviço de atendimento médico emergencial com âmbulância Crédito: Mateus Nunes

Vacinação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Vieira também promove, com autorização dos pais, um dia no ano para atualização das vacinas para estudantes maiores de 12 anos. Na oportunidade, também são vacinados professores e colaboradores não docentes.

Seguro de acidentes pessoais

Os estudantes do Vieira ainda contam com um seguro de acidentes pessoais. Trata-se do Peper – Seguro de Proteção Escolar Permanente, um seguro válido dentro e fora da escola, com cobertura ampla no Brasil e no exterior, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, feriados e férias. “O benefício inclui atendimento em clínicas e hospitais credenciados, além de cobertura para despesas com medicamentos, transporte, fisioterapia e outros serviços previstos na apólice, proporcionando mais tranquilidade às famílias”, explica a enfermeira Rosângela Barbosa.

Todos os estudantes e colaboradores possuem cartão de seguro para o caso de acidentes pessoais, válido até fora do país
Todos os estudantes e colaboradores possuem cartão de seguro para o caso de acidentes pessoais, válido até fora do país Crédito: Mateus Nunes

Certificação em primeiros socorros

Todos os profissionais do Vieira, professores e equipe não docente, passam por formação em primeiros socorros, com empresa especializada certificada pelo Corpo de Bombeiros. Atualmente, 100% dos professores e profissionais que lidam diretamente com os estudantes possuem certificado de treinamento em primeiros socorros. A formação anual revela a conformidade do colégio com a Lei Lucas, visando uma intervenção adequada diante de uma eventual intercorrência.

Colaboradores docentes e não docentes do Vieira são treinados em primeiros socorros
Colaboradores docentes e não docentes do Vieira são treinados em primeiros socorros Crédito: Reinan Lisboa

Brigada de incêndio

A segurança de comunidade escolar é reforçada pela atuação de colaboradores capacitados como brigadistas, preparados para agir em situações de emergência. O treinamento prepara os colaboradores do colégio para atuar na prevenção, combate a princípios de incêndio, prestação de primeiros socorros e orientação para agir com liderança em abandono de áreas, se preciso. “Todo ano, o Vieira obtém o certificado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), emitido após avaliação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA)”, informa o técnico de Segurança do Trabalho, Erivaldo Carmo dos Santos, coordenador da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e da Brigada de Incêndio do Vieira.

Brigadistas
Brigadistas Crédito: Maiara Bulcao

Gestão de risco

O colégio também conta com um programa de gestão de riscos para situações cotidianas e eventos, sob a coordenação do doutor em Ciências da Segurança e mestre em Direção da Segurança, Nino Meireles, autor de oito livros nesta área. “As ações preventivas estão pautadas em um sistema de segurança composto de meios técnicos ativos e passivos; meio humano; normas, procedimentos e políticas. Essas ações abrangem desde inspeções diárias ao planejamento de eventos”, explica Nino.

Acessos e monitoramento

A implantação de sistema de controle de acesso (catracas com leitor digital e facial) para acesso dos estudantes, familiares e público em geral ao colégio e o sistema de câmeras com monitoramento contínuo das áreas de convivência são também algumas das medidas adotadas dentre as ações do programa de gestão de risco. Vale ressaltar que, desde o estacionamento, os pais já contam com a tranquilidade de poder fazer o embarque e desembarque dos estudantes em áreas internas da escola

Acesso no Vieirão com catracas de reconhecimento digital e facial
Acesso no Vieirão com catracas de reconhecimento digital e facial Crédito: Maiara Bulcao

Saúde mental

Como parte da premissa jesuíta de cuidado integral com a pessoa, a atenção com a saúde mental dos estudantes e colaboradores é outro diferencial do Vieira. Ações formativas promovidas pelo Serviço de Orientação Educacional (SOE) e equipe da Formação Cristã asseguram aos alunos momentos de crescimento espiritual, descontração e valorização da qualidade de vida. Já os colaboradores participam de palestras e dinâmicas com especialistas no tema, de forma continuada.

“Compreendemos que também faz parte das condições que asseguram a qualidade do processo formativo, o cuidado integral com nossos estudantes e com toda a comunidade escolar. Ao mesmo tempo em que cuidamos de um projeto pedagógico que busca desenvolver os estudantes alinhando competência cognitiva às dimensões socioemocionais e espiritual-religiosa, as chamadas soft skills; também cuidamos das condições de saúde e bem-estar que asseguram tranquilidade e melhor resultado em nossa missão de formar pessoas competentes, conscientes, criativas, compassivas e comprometidas com a transformação da sociedade”, conclui o diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira.

Diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira destaca cuidado integral com toda a comunidade escolar
Diretor-geral do Vieira, professor Sérgio Silveira destaca cuidado integral com toda a comunidade escolar Crédito: Valter Pontes

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal CORREIO e é de responsabilidade do autor.

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